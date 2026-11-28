17세 이하(U-17) 월드컵 본선 사상 최초의 한일전이 성사됐다. 아시아를 대표하는 라이벌 한국과 일본 축구의 미래를 가늠해 볼 수 있는 흥미로운 빅매치다.김현준 감독이 이끄는 한국 U-17 축구대표팀은 오는 12월 1일 오후 10시(한국시간) 카타르 알라이얀의 어스파이어존에서 일본과 '2026 국제축구연맹(FIFA) 카타르 U-17 월드컵' 32강 토너먼트 맞대결을 펼친다.U-17 월드컵은 48개국이 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 1·2위와 3위 중 성적이 좋은 상위 8개 팀이 32강에 진출한다. 한국은 B조에서 3전 전승을 거두며 조 1위에 올랐다. 일본은 탈락 위기에 몰렸으나 막차를 타고 기사회생했고, 이로써 누구도 예상치 못한 외나무다리 승부가 성사됐다.조별리그 성적과 경기력은 한국이 한 수 위다. 김현준호는 B조에서 우간다(3-0 승), 뉴칼레도니아(6-0 승), 에콰도르(3-2 승)를 차례로 격파하며 승점 9점, 골 득실 +10(12득점 2실점)을 기록했다. 이번 대회 48개 참가국 가운데 가장 먼저 32강 진출을 확정했고, 조별리그 성적은 스페인(승점 9·골 득실 +22) 다음으로 우수했다.한국 축구가 FIFA 주관 대회에서 조별리그를 3전 전승으로 통과한 것은 남녀 A대표팀과 연령대별 대표팀을 통틀어 사상 처음이다. 조별리그 골 득실 +10도 역대 최다 기록이며, 조별리그 12득점은 2016년 리우 올림픽(23세 이하 대표팀)과 함께 역대 공동 최다 기록이다.공격수 김지우는 뉴칼레도니아전에서 한국 선수로는 처음으로 FIFA 주관 대회에서 해트트릭을 달성했다. 우간다전 1골까지 더해 이번 대회에서 벌써 4골을 기록하며 팀 내 최다 득점자로 활약하고 있다.최민준이 이끄는 수비진도 에콰도르전에서만 2골을 내줬을 뿐, 나머지 두 경기를 무실점으로 틀어막는 안정적인 수비를 보였다. 그동안 국제무대에서 대표팀의 거듭된 부진과 축구협회의 행정 난맥상 등이 겹치며 팬들의 외면을 받던 한국 축구에 김현준호가 모처럼 속이 뻥 뚫리는 '탄산 축구'를 선사했다는 호평이 쏟아졌다.한편 일본은 L조에서 콜롬비아(1-2 패)와 세르비아(0-1 패)에 연패하며 벼랑 끝에 몰렸으나, 최종 3차전에서 온두라스를 7-0으로 대파하며 극적으로 살아남았다. 조 3위 12개국 가운데 7위로 32강행 티켓을 따냈다.전 연령대를 통틀어 FIFA 남자 월드컵에서 한일전이 열리는 것은 이번이 역대 세 번째다. 첫 대결은 2003년 U-20(20세 이하) 월드컵 16강전으로, 당시 한국은 일본에 연장 끝에 1-2로 패했다. 두 번째 대결인 2019년 U-20 월드컵 16강전에서는 한국이 오세훈의 결승골로 1-0으로 승리하며 설욕에 성공했다. 당시 한국은 골든볼을 수상한 이강인을 앞세워 준우승이라는 성과를 거뒀다.한국 축구의 U-17 월드컵 최고 성적은 1987년, 2009년, 2019년 세 차례 오른 8강이다. 김현준호는 이번 대회에서 7년 만의 8강 진출을 넘어 사상 첫 4강 신화까지 정조준하고 있다. 한국은 16강에 오르면 이집트-콜롬비아전 승자와 8강 진출을 다투게 된다. 조별리그의 상승세를 이어 라이벌 일본까지 잡는다면 U-17 월드컵 역대 최고 성적 경신도 꿈이 아니다.하지만 조별리그에서 부진했다고 해도 일본은 만만치 않은 상대다. 일본은 올해 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵에서 우승을 차지했다. 이번 월드컵 조별리그에서 양 팀이 상대한 팀들 사이에 전력 차이가 있었다는 점도 감안해야 한다.무엇보다 한국은 최근 국제대회에서 남녀와 연령대를 가리지 않고 일본에 크게 밀리고 있다. 남자 A대표팀은 일본에 통산 42승 23무 17패로 우세하지만, 최근 10경기에서는 2승 3무 5패로 오히려 열세다. 여자 A대표팀은 4승 11무 18패로 절대 열세이며, 2015년 동아시안컵 승리 이후 11년 넘게 한일전에서 승리하지 못하고 있다.연령대별 대표팀에서도 일본에 고전하는 상황이 반복되고 있다. 최근 연령대별 대표팀이 일본을 꺾은 것은 23세 이하 선수들과 와일드카드가 출전한 지난 9월 나고야·아이치 아시안게임이 유일하다. 클럽 축구에서도 현재 진행 중인 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 일본 J리그 구단들이 동아시아 권역 1~4위를 휩쓸고 있는 반면, K리그 구단은 16강 직행이 가능한 8위 안에 한 팀도 이름을 올리지 못하고 있다.17세 이하 대표팀 간 한일전 통산 전적에서는 한국이 11승 6무 6패로 앞서 있다. 하지만 2020년대 들어서는 2승 3패로 근소하게 밀린다.이번 한일전은 양국을 대표하는 유망주들의 자존심 대결이자 한국과 일본 축구의 미래를 엿볼 수 있는 무대다. 여기서 허무하게 패한다면 김현준호가 조별리그에서 거둔 빛나는 성과도 퇴색될 수밖에 없다. 막내 태극전사들이 한일전에서 상처받은 선배들의 자존심을 회복해 줄 수 있을까.