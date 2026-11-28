프로야구 롯데 자이언츠는 올 시즌을 끝으로 계약이 만료된 김태형 감독·박준혁 단장 체제를 정리하고 이동욱 감독과 이택근 단장을 새로 선임했다. 감독과 단장을 한꺼번에 교체한 것은 그만큼 새 출발에 대한 의지가 강하다는 뜻이다.롯데는 2017년을 마지막으로 포스트시즌에 진출하지 못했다. 2023년부터는 4시즌 연속 정규리그 7위에 머물렀다. 1992년 우승 이후 34년째 한국시리즈 정상에 오르지 못하며 KBO리그 역대 최장 무관 기록도 또다시 경신했다. 변화를 위해서는 기존 선수들의 성장도 필요하지만, 다음 시즌에는 확실한 전력 보강이 있어야 한다는 목소리가 높다.먼저 롯데는 지난 26일 외국인 타자 빅터 레이예스와의 재계약을 발표했다. 레이예스는 롯데에서 3년간 432경기에 모두 출장해 통산 600안타, 타율 .347, 46홈런을 기록하며 KBO리그 최고의 안타 제조기로 맹활약했다. 득점권 타율이 .399에 이를 만큼 찬스에도 강했다. 특히 2026시즌에는 타율 .363, 18홈런에 무려 211안타를 생산하며 KBO리그 단일 시즌 최다 안타 기록을 다시 갈아치웠다.레이예스는 올 시즌 이후 일본과 미국의 여러 구단에서도 관심을 받은 것으로 알려졌다. 몸값 경쟁이 벌어지면 롯데가 레이예스를 붙잡기 어려울 것이라는 전망도 많았다. 하지만 롯데는 지난 시즌 계약 총액 140만 달러에서 28.6%(40만 달러)만 인상한 180만 달러에 레이예스를 붙잡는 데 성공했다. 레이예스가 3년간 거둔 성과와 국내 대어급 FA들과의 비교, 해외 구단들의 관심까지 고려하면 롯데로서는 기대 이상의 가성비 계약을 이끌어낸 셈이다.하지만 레이예스 잔류는 전력의 현상 유지에 불과하다. 롯데는 여전히 공수 양면에서 보강해야 할 부분이 많다. 그런데도 정작 FA 시장에서는 아직 조용한 모습이다.롯데가 마지막으로 외부 FA 시장에 뛰어든 것은 2022년 겨울이다. 당시 롯데는 유강남, 노진혁, 한현희를 영입하는 데 무려 170억 원을 투자했다. 그러나 세 선수 모두 기대만큼의 성과를 거두지 못했다. 이후 롯데는 외부 FA 시장에서 사실상 자취를 감췄다. 2022년 FA 악성 계약에 따른 부담감이 최근 3년간의 투자 위축으로 이어졌다는 분석도 나왔다. 김태형 전 감독은 재임 3년 동안 외부 FA 영입을 단 한 명도 지원받지 못했다.올해는 감독과 단장이 동시에 교체된 만큼 선수단에도 변화가 있을 것이라는 전망이 많다. 통상 새 감독이 지휘봉을 잡으면 '취임 선물'로 불리는 구단의 지원이 따르기 마련이다. 9년 연속 가을야구에 실패한 팀이라면 내부 육성만으로는 전력을 끌어올리는 데 한계가 있다. 새 감독이 안정적으로 팀을 재건할 수 있는 환경과 분위기를 구단이 만들어 줄 필요도 있다.이동욱 감독과 이택근 단장은 다음 시즌 롯데의 최대 과제로 나란히 '수비 강화'를 꼽았다. 롯데가 이 감독을 선임한 데에도 수비 전문가라는 점이 크게 작용했다. 이 감독은 NC 다이노스 수비 코치와 국가대표팀 수비 코치를 맡으며 능력을 인정받았다.올해 롯데의 수비 지표는 암울했다. 리그에서 세 번째로 많은 107개의 실책을 범했는데, 최다 실책을 기록한 한화 이글스(110개)와 불과 3개 차이였다. 리그 평균 수준의 수비를 보여준 포수 손성빈과 내야수 전민재 정도를 제외하면 내외야를 가리지 않고 수비에서 좋은 평가를 받은 선수가 없었다.특히 센터라인을 강화하려면 외야 수비를 보강해야 한다는 목소리가 높다. 올 시즌 롯데 외야에는 도루왕 황성빈을 비롯해 장두성, 김동혁 등 여러 자원이 있었지만, 모두 중견수 수비의 안정감과 송구 능력에서 약점을 드러냈다.마침 올해 FA 시장에는 김호령, 홍창기 등 주전급 중견수 자원이 나왔다. 안정적인 중견수가 가장 절실한 구단이 롯데인 만큼 FA 영입설도 끊이지 않고 있다.'아시아쿼터 야수 영입설'도 유력하게 거론되고 있다. 최근 일본프로야구 출신 외야수 타케다 아이토가 롯데 마무리캠프에 합류한 사실이 알려지면서다. 타케다는 세이부 라이온즈와 지바 롯데 마린스 등에서 뛰었으며 수비력에서 높은 평가를 받은 선수다. 다만 올해 1군 41경기에서 타율 .209(86타수 18안타), 1홈런 9타점에 그치며 주전 경쟁에서 밀렸고, 시즌 후 재계약 불가 통보를 받았다.국내 프로야구는 그동안 아시아쿼터를 주로 투수로 활용해 왔다. 롯데도 기존 아시아쿼터 투수 이이무라 쇼타와의 재계약을 고려하고 있다. 불펜 역시 롯데의 고민거리이기 때문이다.이이무라는 지난 시즌 34경기 2승 4패 6세이브 8홀드, 평균자책점 6.11로 겉으로 드러난 기록은 좋지 않았지만 투구 내용은 나쁘지 않아 롯데도 재계약을 고민하고 있는 것으로 알려졌다. 타케다 영입 여부에는 이이무라 이탈에 따른 불펜 약화, 주전 중견수 황성빈의 포지션 이동과 출전 시간 등 여러 변수가 얽혀 있어 롯데도 신중하게 접근할 수밖에 없다.외국인 투수 구성도 중요한 관건이다. 올해 함께한 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리는 모두 애매한 성적을 남겼다. 두 선수 모두 두 자릿수 승리를 거뒀지만 평균자책점은 4점대로 높았다. 이를 두고 피안타율이 높고 실투가 많았다는 지적과 동료들의 수비 지원을 제대로 받지 못했다는 분석이 엇갈린다.올 시즌 롯데와 마찬가지로 가을야구에 실패한 한화와 키움은 발 빠르게 외국인 선수 구성을 마쳤다. 한화는 외국인 투수 제시 숄튼스와 트로이 왓슨을 새로 영입했고, 아시아쿼터 왕옌청과는 재계약했다. 키움은 지난 시즌 활약한 라울 알칸타라, 맷 데이비슨, 케스턴 히우라 3명과 모두 재계약하고, 아시아쿼터로 우완 투수 후쿠타니 고지만 새로 영입했다. SSG도 지난 시즌 후반기에 합류해 맹활약한 페드로 아빌라와 일찌감치 2년 계약을 맺었다.반면 롯데는 레이예스를 제외하면 외국인 선수 계약에 아직 별다른 진척이 없다. FA 시장에서의 지지부진한 행보와 맞물려, 롯데 팬들이 다음 시즌 구단에 적극적인 전력 보강 의지가 있는지 불안해할 수밖에 없는 이유다.다음 시즌 팀의 핵심을 맡을 선수들의 거취가 빨리 결정돼야 이동욱호의 2027시즌 전력 구상에도 속도를 낼 수 있다. 롯데의 침묵 뒤에는 과연 어떤 계획이 있을까.