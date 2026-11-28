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FC안양 DF 김재현프로 데뷔골을 터뜨린 김재현이 팀의 승리를 이끌며 왼쪽 풀백 세대교체의 희망으로 떠올랐다.유병훈 감독이 이끄는 FC안양은 28일 오후 2시 안양종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 세르지우 코스타 감독의 제주SK에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 제주는 13승 12무 12패 승점 51점 7위, 안양은 12승 14무 11패 승점 50점 8위에 자리했다.승격 2시즌 차에 접어들며 K리그1에서 경쟁력을 증명했던 안양이었지만, 올해에도 고대하던 파이널A 진출이 좌절됐다. 그러나 동기부여는 충분했다. 파이널B였으나 맞대결 상대인 제주를 잡을 시, 최종전 결과에 따라 역대 최고 성적인 7위 달성 확률을 높일 수 있었기 때문.경기 전 목표했던 성과를 이뤄낸 안양이다. 경기 내내 제주에 끌려다니는 흐름이 있었지만, 전반 종료 직전 터진 김재현의 선제 결승 포를 끝까지 지켜내면서 활짝 웃었다.홈에서 제주를 상대로 원하던 결과를 가져온 안양, 그 중심에는 프로 데뷔골을 터뜨린 김재현의 활약이 있었다. 이번 시즌 K리그1 무대에서도 무너지지 않는 '좀비 축구'를 보여줬던 이들이었지만, 고민거리는 상당했다. 바로 세대교체와 관련된 부분이다.팀의 주축을 이루고 있는 권경원(1992년생)·이창용(1990년생)·김정현(1993년생)·김영찬(1993년생) 등이 올해에도 저하된 모습 없이 훌륭한 활약상을 펼쳤지만, 구단은 미래를 생각하지 않을 수가 없었다. 특히 엄청난 체력을 요구하는 풀백 자리는 더욱 그러했다.또 유병훈 감독의 축구 특성상 측면 수비수에게 빠른 공수 전환을 요구하기에 세대교체는 선택이 아닌 필수였다. 우측 자리는 어느 정도 해결된 모습이었다. 이태희(1992년생)가 굳건한 상황 속 강지훈(1997년생)과 선발과 교체를 오가면서 팀에 힘을 보탰다.그러나 왼쪽 사정은 달랐다. 김동진(1992년생)이 이번 시즌에도 베테랑다운 실력을 뽐냈으나 서브 풀백이 없다는 점은 늘 팬들의 마음을 불안하게 만들었다. 양쪽을 모두 소화할 수 있는 강지훈과 베테랑 주현우(1990년생)가 있었으나 이것만 믿고 갈 수는 없는 상황.이런 가운데 이번 시즌 팀에 입단한 2004년생 김재현의 활약은 더욱 반가울 수밖에 없다. 시즌 시작 전부터 유병훈 감독의 총애를 받으며 빠른 데뷔가 이뤄질 것으로 예상됐지만, 부상으로 인해 공식 경기 출전이 조금 늦어졌다.후반기 복귀 후에는 포항·인천·부천·강원을 상대로 선발과 교체를 오가며 경기 감각을 끌어올렸고, 이번 제주와 홈 경기에서는 드디어 존재감을 확실하게 알렸다. 4백의 좌측 풀백으로 출격한 김재현은 공격 시에는 높게 자리하며 과감한 모습을 보여줬다.수비 상황에서도 빠르게 진영에 복귀해 제주가 자랑하는 박민재·박창준의 공격 패턴을 확실하게 차단하는 데 성공했다. 결국 전반 45분, 역습 상황에서 빠르게 제주 페널티박스까지 전진해 유정완의 패스를 그대로 슈팅으로 이어가면서 프로 데뷔골이자 선제골을 만들었다.후반에도 활약은 이어졌다. 후반 3분에는 제주가 측면에서 볼을 돌리고 있던 상황, 간결한 태클로 볼을 빼냈고, 과감한 전진 드리블로 공격에 힘을 보탰다. 또 후반 30분에도 센스 있는 플레이를 통해 볼 소유권을 가져오는 데 주요한 역할을 해냈다.이날 김재현은 풀타임으로 경기장을 누비며 팀 내 최다 드리블 성공(2회)·키패스 1회·최다 크로스 성공(2회)·팀 내 최다 공중 경합 성공(2회)·클리어링 4회·볼 획득 7회를 기록했다.공수 양면에서 좋은 활약을 보여줬으나 아쉬운 지점도 존재했다. 상대 공격수에 덤비는 수비로 순식간에 벗겨지는 장면도 있었고, 과한 태클로 아찔한 상황이 나오기도 했다. 아직 경험이 부족한 만큼, 경기 감각이 쌓일수록 앞서 나온 부분을 차근차근 고쳐야 하는 김재현이다.안양은 프로 데뷔골을 기록한 김재현의 활약이 좌측 풀백의 세대교체 시발점이 될 수 있는 점도 기분 좋으나 중앙 수비·스토퍼 임무를 할 수 있는 멀티성을 미뤄봤을 때, 유연한 축구를 펼치는 유병훈 감독에게도 큰 힘이 될 전망이다.한편, 경기 후 방송사 인터뷰에 나선 김재현은 "홈에서 첫 선발 출전해 승리한 것은 처음이다. 부모님께 감사드리고, 팀이 이길 수 있어서 행복하다"라며 기쁨을 드러냈다.이어 "부상으로 인해 7월에 데뷔했다. 첫 공격 포인트를 기록하는 것이 목표였는데, 그동안 이루지 못해 아쉬웠다. 오늘 그 목표를 달성해 기쁘다"라고 소감을 밝혔다.끝으로 울산에서 경기장을 찾은 부모님을 향해 "멀리서 응원하러 와주셔서 감사하다. 사랑합니다"라며 애정을 전한 뒤 "앞으로 더 열심히 하겠다"라고 각오를 다졌다.한편, 안양은 내달 5일 승강 플레이오프 추락이 확정된 광주를 상대로 올해 최종전을 치른다.