송민규가 100년 넘는 라이벌의 역사를 지닌 '마데이라 더비'에서 포르투갈 무대 데뷔골을 터뜨리며 나시오날의 오랜 원정 무승 징크스를 깨는 데 앞장섰다.CD 나시오날은 28일 오전 5시 15분(한국시간) 에스타디오 도스 바레이로스에서 열린 '2026-27 포르투갈 프리메이라리가' 12라운드 CS 마리티무에 2-1 승리를 거뒀다. 이로써 4승 1무 7패 승점 13점 11위, 마리티무는 2승 2무 7패 승점 8점 15위에 자리했다.이날 경기는 단순히 승점 3점 이상 의미를 보유했다. 바로 이들의 '라이벌리' 때문. 이는 1910년으로 거슬러 올라가게 되는데, 포르투갈 마데이라섬 푼샬을 연고로 하는 마리티무는 어부와 항구 노동자 등 서민층을 기반으로 성장, 나시오날은 중산층을 중심으로 세력을 넓혔다.서로 다른 사회적 배경에서 출발한 두 팀은 100년 넘게 지역의 자존심을 놓고 경쟁해 왔다. 이들의 맞대결은 '마데이라 더비'로 불리며 단순한 리그 경기 이상의 의미를 지니고 있다는 것. 유서 깊은 역사를 보유한 경기가 열린 가운데 승자는 나시오날이 됐다.전반 36분 송민규가 선제골을 터뜨린 나시오날은 후반 6분 마르쿠스 옌센이 추가 득점을 터뜨리며 쐐기를 박았다. 이후 종료 직전 마리티무는 사무엘 밤바가 만회 골을 기록했지만, 승부를 뒤집기에는 역부족인 시간이었다.나시오날은 이날 경기 승리로 12년 동안 이어져 왔던 마리티무 원정 무승 징크스를 격파했고, 그 중심에는 '송스타' 송민규가 있었다. 1999년생인 그는 포항·전북·서울을 거쳐 이번 여름 이적시장을 통해 팀에 합류했다.오랜 기간 유럽행을 열망했던 만큼 기대감도 상당했으나 초반 출발은 그리 쉽지 않았다. 본인을 영입한 주앙 지단 감독이 곧바로 팀을 떠났고, 새로운 사령탑이었던 알렉산드로 산투스 감독 아래 치른 데뷔전에서는 후반 45분만 소화해야만 했다.이후 파말리캉전에서도 첫 선발 기회를 잡았으나 전반 종료와 함께 교체되면서 아쉬움을 삼켰다. 그러나 송민규는 묵묵히 팀 내에서 훈련하며 기회를 엿봤고, 또 사령탑 교체(산투스→엔리케스)가 이뤄지는 과정에서도 출전 시간을 꾸준하게 늘렸다.지난 9라운드 브라가를 상대로 첫 도움을 기록한 송민규는 이번 라운드에서는 유럽 데뷔골까지 터뜨리면서 포효했다. 이로써 4-3-3 전형의 좌측 윙포워드로 나선 가운데 본인 특유의 엇박자 드리블과 과감한 전진을 통해 공격 선봉장에 섰다.전반 36분에는 미구엘 베자의 패스를 받은 송민규는 순식간에 한 명을 제치고 오른발 아웃프런트 슈팅으로 선제골을 터뜨리며 포효했다. 이후에도 후반 25분까지 경기장을 누빈 그는 최다 슈팅(4회)·드리블 성공 1회·볼 회수 6회·볼 경합 성공 3회를 기록하며 펄펄 날았다.또 경기 MVP로 선정된 송민규는 이날 최고의 하루를 보냈다. 포르투갈 현지 매체 '아 볼라'도 팀 내 최고 평점인 7점을 부여하면서 "최근 좋은 경기력을 이어가고 있는 송민규가 감각적인 페인팅과 아웃프런트 슈팅으로 승리의 물꼬를 텄다"라고 극찬했다.이처럼 최근 인상적인 퍼포먼스를 보여주고 있는 송민규다. 포르투갈 무대 입성 후에는 나날이 발전하는 기량과 함께 로베르토 모레노 감독이 이끄는 A대표팀에도 승선해 도움까지 올리는 등 본인의 가치를 확실하게 증명하고 있다.한편, 송민규는 오는 6일 벤피카와 리그 13라운드 일전을 치른다.