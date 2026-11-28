유럽 축구 대항전에서 발생한 관중 폭력 사태가 튀르키예와 조지아의 외교 갈등으로 번졌다.튀르키예는 27일(현지시간) 자국 주재 조지아 대사를 불러 전날 조지아 바투미에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 튀르키예 베식타시와 이스라엘 하포엘 베르셰바 간 경기에서 발생한 조지아 경찰의 튀르키예 관중 진압에 항의했다.튀르키예 외교부 관계자는 "경기 중 발생한 심각한 사건에 대한 우리 입장과 여러 증거 자료를 전달했다"라며 "사건의 모든 측면을 철저히 조사하고, 우리 국민에 대해 과도한 공권력을 행사한 책임자들에게 필요한 법적 절차를 개시하라고 요구했다"라고 밝혔다.그러면서 "우리 국민의 안전을 확보하고 권리를 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 취하고 있다"라고 덧붙였다.당초 이 경기는 베식타시의 연고지인 이스탄불에서 열릴 예정이었지만, 가자지구 전쟁으로 이스라엘과의 관계가 악화한 튀르키예 당국이 안전 우려로 개최를 거부하면서 UEFA가 중립 지역인 조지아로 장소를 옮겼다.하지만 경기 전반 25분께 베식타시 팬들이 반이스라엘 구호를 외치며 팔레스타인 지지 현수막과 국기를 펼쳤고, 이를 제지하려는 조지아 경찰과 충돌이 발생했다.일부 팬들이 관중석을 뜯어 집어 던졌고, 조지아 경찰은 팬들을 향해 최루 스프레이를 뿌리면서 격렬한 몸싸움이 벌어졌다. 심판진은 곧바로 경기를 중단하고 양 팀 선수단과 함께 그라운드에서 철수했다.소셜미디어에는 베식타스 팬들이 '82 바툼'이라고 적힌 현수막을 들고 찍은 사진이 퍼지기도 했다. 이는 18~19세기 오스만 제국의 지배를 받았던 조지아 도시 바투미를 튀르키예의 82번째 주(州)로 편입해야 한다는 주장이다.조지아 경찰은 "베식타스 팬들의 폭력적인 행동으로 경찰관 3명이 다쳤다"라며 16명을 구금했다고 밝혔다.이날 경기는 30분 만에 재개됐고, 베식타스의 2-1 승리로 끝났다. 베식타스에서 뛰고 있는 한국 국가대표 공격수 오현규는 59분간 출전했다.베식타시 구단은 경기 후 성명을 내고 "우리 팬들을 향한 조지아 보안 당국의 과도한 무력 사용을 강력히 규탄한다"라며 UEFA에 공식 항의서를 제출했다고 밝혔다. 튀르키예축구협회도 "경기장 안팎에서 베식타시 팬들이 용납할 수 없는 대우와 차별을 당했다"라고 항의했다.레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 아킨 구를레크 법무장관에게 조지아에서 구금된 자국 축구팬들의 석방을 위해 개입할 것을 지시했다. 하칸 피단 튀르키예 외무장관도 마카 보트초리슈빌리 조지아 외무장관에게 전화해 이 문제를 논의했다.술칸 타마자슈빌리 조지아 내무장관은 구금된 튀르키예 축구팬 16명을 전원 석방했다고 밝혔다. 다만 이들에 대한 행정 절차는 계속 진행 중이며, 조지아 입국을 일시적으로 금지할 수 있다고 밝혔다.UEFA는 이번 사건을 조사하고 모든 증거를 검토하기 위해 윤리 및 징계 조사관을 임명했다고 발표했다. 그러면서 "해당 경기에서 발생한 폭력 및 무질서 사태를 강력히 규탄한다"라며 "폭력, 공격성, 증오, 그리고 어떠한 형태의 도발적이고 차별적이거나 극단적인 행동도 축구계에 발붙일 곳이 없다"라고 경고했다.