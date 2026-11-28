한국프로축구연맹은 23일 일부 시민구단의 횡령과 임금 체불 사태를 사과하고, 로스터 제도 도입과 재정건전화 규정 강화를 핵심으로 하는 쇄신안을 내놨다. 김포 FC에서 공금 횡령이 드러나고 파주 프런티어 FC에서 임금 체불이 일어나는 등 시민구단에서 사건·사고가 잇따랐기 때문이다.
쇄신안의 중심인 로스터 제도는 구단마다 등록할 수 있는 선수를 최대 25명으로 제한한다. 지나친 인건비 지출을 줄여 유소년 투자나 마케팅처럼 구단 경쟁력을 키우는 곳에 돈이 쓰이게 하겠다는 취지다. 선수단 인건비 상한도 전체 예산의 70% 이내에서 60% 이내로 낮추고, 산정 기준에 코칭스태프 인건비를 넣기로 했다. 두 제도는 1년의 유예기간을 거쳐 2028시즌 K리그2에 먼저 적용되며, K리그1 적용 시점은 나중에 정한다.
다만 22세 이하(U-22) 선수는 25명 정원과 상관없이 따로 등록할 수 있다. 제도가 시행되면 구단은 25명 안에 누구를 남길지, 정원 밖 U-22를 얼마나 활용할지를 함께 따져야 한다. 그렇다면 지금 K리그 선수단은 이 기준에 얼마나 맞을까.
출전 시간으로 본 선수단 규모