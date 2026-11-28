박재윤

2026 K리그2 팀별 선수 활용 분포(U-22 제외). 분류 기준은 K리그1과 같다. 33라운드 기준이며 시즌 중 입·퇴단한 선수를 포함한다.K리그2는 33라운드까지 17개 팀 가운데 12개 팀이 25명을 넘겼고, 초과 인원은 39명이었다. 전남이 31명으로 가장 많았고, 화성·안산·파주·부산·성남 5개 팀은 기준 안에 있었다. 주전·로테이션 자원은 팀당 평균 19.9명이었다. 이것만으로 25명을 넘긴 팀은 없었고, 가장 많은 김해도 딱 25명이었다.전력 외 선수는 112명으로 초과 인원의 2.9배, 팀당 평균 6.6명이었다. 전력 외 선수 비중은 충북청주(26명 중 10명)와 수원FC(29명 중 11명)가 가장 높았다. K리그2의 주전·로테이션 자원이 K리그1보다 2명가량 적은 것은 U-22 의무 출전 제도로 U-22가 출전 시간을 더 많이 가져간 영향으로 보인다.'전력 외'는 출전 시간을 기준으로 붙인 이름일 뿐, 그 선수들이 필요 없었다는 뜻은 아니다. 숫자 자체에도 한계가 있다. 시즌 중 이적·임대·입대로 떠난 선수까지 더한 숫자여서 특정 시점의 실제 등록 인원보다 많게 잡히고, 입대와 전역으로 선수단이 수시로 바뀌는 김천은 그 영향이 특히 크다.구단 사정이 출전 기록을 바꾸기도 한다. 광주는 국제축구연맹(FIFA)의 선수 등록 금지 징계로 상반기에 새 선수를 등록하지 못했다. 3월에는 교체 명단 9명을 다 채우지 못할 만큼 선수단이 얇아졌고, 징계 중에도 등록할 수 있었던 우선지명 유스 출신 선수와 임대 연장 선수로 빈자리를 메워야 했다. 광주가 올 시즌 U-22를 리그에서 가장 많이 기용한 데에는 이런 사정이 깔려 있다.구단이 선수를 보유하는 이유도 출전 시간보다 넓다. 골키퍼가 대표적이다. 팀마다 차이는 있지만, 구단들은 출전 여부와 상관없이 매 시즌 3~4명의 골키퍼를 등록한다. 부상·징계·대표팀 차출에 대비한 예비 자원도 필요하다. AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE)처럼 리그 외 대회를 함께 치르는 팀이라면 더욱 그렇다. 포지션별 균형이나 1~2년 뒤를 보고 데려온 육성 단계 선수도 출전 기록만으로는 가늠하기 어렵다.결국 25명 안에서 이런 변수를 어떻게 감당하느냐는 구단의 몫으로 남는다. 제도가 마련해 둔 수단 가운데 하나가 정원 밖 U-22다. 해외에서도 비슷한 방식을 쓴다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 이적시장이 닫힐 때마다 구단별로 25명 명단을 받고, 그 가운데 홈그로운 선수가 아닌 선수는 17명까지만 둘 수 있게 한다. 대신 21세 이하 선수는 인원 제한 없이 명단 밖에 따로 올려 리그 경기에 내보낼 수 있다.유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그도 마찬가지다. 구단은 최대 25명으로 A명단을 꾸려야 하고, 그 가운데 8자리 이상은 자국에서 육성된 선수 몫이다. 대신 2005년 1월 1일 이후 태어나 만 15세 이후 2년 이상 해당 구단에 몸담은 선수는 B명단에 인원 제한 없이 올릴 수 있다. 두 대회 모두 등록 인원은 묶되 어린 선수에게는 문을 열어 두는 방식이다. K리그의 U-22 정원 외 등록도 이와 비슷한 구조다.