용인시민신문

최종전을 앞둔 용인은 승점 33으로 13위다. 12위 파주(승점 35)와는 2점 차다. 용인이 이기면 승점 36으로 파주를 앞선다. 비기거나 지면 파주와의 순위를 뒤집을 수 없다.첫 맞대결에선 용인이 웃었다. 7월 파주스타디움에서 열린 경기에서 용인은 후반 37분 석현준의 결승골로 1-0 승리를 거뒀다. 이번에는 홈 팬들 앞에서 파주를 상대로 시즌 두 번째 승리에 도전한다.경기 전에는 갈곡초등학교 댄스팀과 용인FC 치어리더가 합동 공연을 펼친다. 서포터스 소모임 '드라가드'의 기수단 공연과 유소년 축구교실 수료식도 열린다. 경기장 밖에서는 구단 후원사와 용인시 산하기관 등이 홍보·체험 부스를 운영한다.2027학년도 대학수학능력시험 응시자는 이날 현장 매표소에서 E·N 일반석 입장권을 1000원에 살 수 있다. 구단 용품 판매점 미르스토어는 시즌 마지막 홈경기를 맞아 특별 할인을 진행한다. 경기 종료 후에는 관람객을 대상으로 경품 추첨이 열린다.용인FC는 이날 경기를 끝으로 창단 첫 시즌을 마치고 2027시즌 준비에 들어간다.