스포츠 용인FC, 11월 28일 오후 2시 미르스타디움서 최종전 파주전으로 창단 첫 시즌 마무리 승점 2점 차 12위 파주… 이기면 순위 뒤집어 용인시민신문(yongin21) 26.11.28 10:38최종업데이트26.11.28 10:38 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2kp5p 복사 확대 축소 구글 검색 선호 출처로 추가 용인FC가 11월 28일 오후 2시 용인미르스타디움에서 파주 프런티어FC를 상대로 창단 첫 시즌 마지막 경기를 치른다. 하나은행 K리그2 2026 정규리그 최종전이자 첫해 순위를 가를 경기다. 큰사진보기 용인시민신문 최종전을 앞둔 용인은 승점 33으로 13위다. 12위 파주(승점 35)와는 2점 차다. 용인이 이기면 승점 36으로 파주를 앞선다. 비기거나 지면 파주와의 순위를 뒤집을 수 없다. 첫 맞대결에선 용인이 웃었다. 7월 파주스타디움에서 열린 경기에서 용인은 후반 37분 석현준의 결승골로 1-0 승리를 거뒀다. 이번에는 홈 팬들 앞에서 파주를 상대로 시즌 두 번째 승리에 도전한다. 경기 전에는 갈곡초등학교 댄스팀과 용인FC 치어리더가 합동 공연을 펼친다. 서포터스 소모임 '드라가드'의 기수단 공연과 유소년 축구교실 수료식도 열린다. 경기장 밖에서는 구단 후원사와 용인시 산하기관 등이 홍보·체험 부스를 운영한다. 2027학년도 대학수학능력시험 응시자는 이날 현장 매표소에서 E·N 일반석 입장권을 1000원에 살 수 있다. 구단 용품 판매점 미르스토어는 시즌 마지막 홈경기를 맞아 특별 할인을 진행한다. 경기 종료 후에는 관람객을 대상으로 경품 추첨이 열린다. 용인FC는 이날 경기를 끝으로 창단 첫 시즌을 마치고 2027시즌 준비에 들어간다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 덧붙이는 글 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 용인시민신문 용인FC 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 용인시민신문 (yongin21) 내방 구독하기 자치와 참여시대의 동반자 용인시민신문입니다. 이 기자의 최신기사 이정열 의원 "주민 불편 해소 넘어 제도와 예산 움직일 것" >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 용인FC, 11월 28일 오후 2시 미르스타디움서 최종전 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP