주축 선수들의 대거 이탈 속에서 약 1년 3개월 만에 태극마크를 단 양준석(LG)이 맹활약을 펼치며 한국의 완승을 이끌었다.니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자 농구대표팀은 27일 오전 1시(한국시간) 카타르 도하의 알 자누브 스타디움에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 2라운드 F조 카타르와의 경기에서 74-52로 승리했다.객관적인 전력에서 카타르에 앞선다는 평가를 받았던 한국이지만, 경기 전 상황이 마냥 낙관적이지만은 않았다. 아시안게임 금메달을 이끌었던 주축 선수들이 대거 빠지면서 대표팀 구성에 큰 변화가 생겼기 때문이다.대표팀 에이스 이현중(립시티)을 비롯해 여준석(시애틀대), 이정현(소노), 유기상(LG) 등 주요 선수들이 이번 명단에서 제외됐다. 여기에 오랜만에 대표팀에 복귀했던 허훈(KCC)마저 예정된 치과 치료로 하차하면서 한국은 기존과는 다른 선수 구성으로 카타르전을 준비해야 했다.이러한 상황에서 양준석이 중심을 잡았다. 주전 볼핸들러로서 경기 운영을 책임지는 동시에 득점이 필요한 순간에는 직접 해결사로 나섰다. 이날 한국 선수 중 가장 많은 32분 57초를 소화한 양준석은 14득점 8어시스트 3리바운드를 기록하며 공수에서 존재감을 드러냈다.특히 외곽에서의 활약이 돋보였다. 양준석은 3점슛 4개(성공률 80%)를 성공시키며 팀 공격에 힘을 보탰다. 카타르가 추격을 시도하며 점수 차를 좁히는 상황마다 외곽포로 상대의 흐름을 끊었다. 이현중과 이정현, 유기상 등 기존 대표팀의 주요 외곽 자원들이 빠진 가운데 양준석이 그 공백을 훌륭하게 메운 셈이다.이러한 활약에 FIBA도 주목했다. FIBA는 공식 홈페이지를 통해 "이번 A매치 기간 한국 대표팀에는 무려 7명의 대체 선수가 발탁됐다. 하지만 양준석과 동료들의 활약을 보면 전력 공백은 느껴지지 않았다"며 "14득점 중 대부분은 4개의 3점슛을 통해 만들어졌다. 한국은 양준석의 외곽포를 앞세워 카타르와 4-4로 맞선 상황에서 균형을 깨뜨렸다"고 조명했다.지난해 8월 안준호 감독 체제에서 대표팀에 발탁됐던 양준석은 약 1년 3개월 만에 다시 태극마크를 달고 국가대표 경기에 나섰다. 오랜만에 선보이는 대표팀 무대였지만 주눅 들지 않았다. 팀의 핵심 역할을 맡아 경기를 이끌었고, 공백이 느껴지지 않을 만큼 확실한 존재감을 드러냈다.