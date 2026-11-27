삼성라이온즈

2026 한국시리즈 MVP로 선정된 삼성 구자욱하지만 메이저리그 진출 가능성을 낙관하기는 어렵다. 가장 큰 걸림돌은 아무래도 나이다. 1993년생인 구자욱은 내년이면 34세 시즌을 맞는다. 선수로서 절정에 이른 나이라 당장 메이저리그에서 즉시 전력으로 활약할 수 있는지가 계약의 중요한 판단 기준이 될 수밖에 없다.그간의 부상 이력과 수비도 변수다. 지난해 142경기에 출장했던 구자욱은 올해 114경기에 그쳤다. 특히 최근 반복된 하체 부상과 외야 수비 부담은 ML 구단들이 우려할 만한 요소다. 코너 외야수가 주 포지션인 구자욱이 MLB에서 경쟁하려면 압도적인 공격 생산성으로 자신의 가치를 입증해야 한다.강점인 타격에서도 검증할 부분이 있다. KBO리그에서 보여준 정교한 콘택트 능력이 ML 투수들의 패스트볼과 날카로운 변화구를 상대로도 유지될지는 미지수다. 리그 최고인 타율과 출루율은 분명 강점이지만 코너 외야수에 걸맞은 장타력을 보일지는 장담하기 어렵다.다만 FA 신분이라 포스팅에 나선 노시환과 달리 이적료 없이 영입할 수 있다는 점은 강점이다. 메이저리그 구단으로서는 비교적 부담이 적은 조건으로 KBO리그에서 오랜 기간 검증된 타자를 영입할 기회다. 하지만 신분조회는 관심을 표한 수준이라 실제 계약 가능성이 높다고 판단하기는 이르다.