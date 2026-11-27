서울독립영화제

제52회 서울독립영화제 상영작 <악성인간> 스틸컷영화의 주요 공간인 아파트와 자동차, 휴게소는 그 자체로 특별할 것이 없는 장소들이다. 영화는 이러한 공간에 공포를 유발할 만한 사물을 채워 넣는 대신 우리가 공간을 바라보는 방식에 변화를 준다. 광각렌즈를 통해 건물의 형태를 왜곡하고, 때로는 감시카메라의 화면을 연상시키는 앵글을 활용한다. 수평과 수직을 이루어야 할 건축물의 선이 휘어져 보이는 것만으로도 관객은 익숙한 장소를 낯설게 받아들이게 된다. 특히 감시카메라를 연상시키는 시점은 태원이 누군가의 감시를 받고 있을 가능성을 의식하게 한다. 실제로 누군가가 그를 지켜보고 있는지 확인하지 않고도 카메라의 위치를 통해 그러한 불안을 만들어낼 수 있는 것이다.촬영에서 또 하나 주목할 부분은 공간을 넓게 보여주는 롱 쇼트와 인물의 얼굴을 가까이 담는 타이트한 쇼트에 무게를 두었다는 점이다. 김은성 감독과 촬영감독은 그사이에 놓이는 다양한 크기의 쇼트를 적극적으로 확보하기보다 두 가지 극단적인 거리의 화면을 중심으로 영화를 구성하고자 했다. 롱 쇼트가 인물이 놓인 환경을 살피게 한다면 클로즈업은 그 환경을 마주하는 인물의 반응에 집중하게 한다.전자가 인간과 공간의 관계를 보여준다면 후자는 주변 상황을 파악할 수 있는 시각적 정보를 제한한다. 저예산 영화의 제작 여건상 공간을 미술적으로 충분히 꾸미기 어려웠던 상황에서 출발한 선택이기도 하지만, 결과적으로는 자신을 둘러싼 세계에 대한 이해와 통제력을 잃어가는 인물을 표현하기에 적합한 촬영 방식이다. 제한된 제작비로 공포의 대상을 얼마나 그럴듯하게 만들어낼 것인가 보다 무엇을 어떻게 보여주어야 관객이 공포를 느끼는가에 집중한 사례라 할 수 있다.이 작품의 시각적 인상을 결정하는 또 다른 요소는 색채다. 김은성 감독은 색 보정 과정에서 인물의 색감을 억제하고 전체적으로 어두운 분위기를 조성하는 한편 녹색을 적극적으로 활용했다. 자연의 풍경이나 생명력을 표현하는 데 흔히 사용되는 녹색이지만, 어떤 색과 결합하고 어떤 대상에 입혀지느냐에 따라 전혀 다른 감각을 불러일으킬 수 있다. 특히 사람의 피부에서 자연스러운 혈색이 사라지고 주변 환경에 녹색 기운이 두드러질 경우, 그 색은 생명력보다는 쇠약함이나 부패를 연상시킬 수 있다. 생명이 존재하는 공간에서 오히려 생명력이 느껴지지 않도록 만드는 것이 이번 작품에서 녹색을 사용한 이유다.영화 전체의 분위기를 일정하게 유지하는 것과 개별 공간의 인상을 구분하는 것도 별도로 고려한 부분이다. 태원이 방문하는 장소마다 색채에 차이를 두었으며, 특히 건국의 집은 공간 자체에서 느껴지는 시각적 단조로움을 보완하기 위해 색 보정의 강도를 높였다. 인물이 새로운 장소에 들어설 때마다 다른 사건을 마주하는 여정의 구조를 고려하면 이러한 색채의 변화는 각 공간에 고유한 인상을 부여하는 데 효과적인 선택이다.무엇보다 흥미로운 것은 영화가 거칠고 가공되지 않은 듯한 화면의 질감을 추구하면서도 색채에는 상당한 인위성을 갖고 있다는 점이다. 현실에서 볼 법한 공간과 인물을 담되 그것이 관객에게 전달되는 과정에서는 현실의 색을 그대로 유지하지 않는 것이다. 영화에서 일어나는 사건들이 현실인지, 인물의 불안이 빚어낸 것인지 쉽게 판단하기 어렵다는 점에서 이러한 시각적 접근 역시 작품의 성격과 잘 맞아떨어진다.