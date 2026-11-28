박장식

큰사진보기 ▲스케이트보드의 라이징 스타 강준이(오른쪽)가 26일 진천선수촌에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 이상현 태인 대표이사로부터 장학증서를 수여받고 있다. 박장식

"올림픽에서도 우승을 목표로"



이제 두 달 전이 되어버린 2026 아이치·나고야 아시안 게임은 강준이에게 어떤 대회였을까. 강준이는 "지난 아시안 게임은 태극기를 달고 나가서 우승한 첫 대회였다"라면서, "내 인생에 꼽히는 순간이었다"고 돌아봤다. 그러면서도 그는 세계선수권과 월드컵 우승 역시 뜻 깊은 성적을 거뒀기에 인생에 기억될 대회로 남을 것 같다고 덧붙였다.



이어 "아시안 게임 이후에 알아봐 주시는 분들도 계신다"라면서, "스케이트보드라는 스포츠가 한국에서 알려지게 되어서 그것만으로도 정말 기쁘다"며 웃어 보였다.



호리고메 유토, 재거 이튼 등 세계적인 선수들과 어깨를 나란히 하게 된 강준이다. 그는 "과거에 최정상 선수들과 겨뤘을 때는 벽이 느껴지는 기분이었는데, 요즘은 조금씩 비등하게 싸우는 것 같다. 나 자신이 성장하지 않았나 싶은 생각이 든다"라면서, 동료 선수들을 향해 "서로 존중하면서 앞으로도 선의의 경쟁을 이어나갔으면 좋겠다"고 바람을 전했다.



최고의 한 해를 넘어 2027년으로 향하는 강준이의 내년은 어떨까. 강준이는 "올림픽을 위해서 준비를 하는 한 해가 될 것 같다. 세계선수권도 준비하면서 지금처럼만 경기를 하면 올림픽에 진출할 수 있다고 생각하고 있다"면서, "올림픽에 가더라도 그 안에서 경쟁을 해야겠지만, (역시) 우승을 하는 것이 가장 큰 목표가 아닐까 싶다"라며 각오했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 스케이트보드의 라이징 스타 강준이(오른쪽)가 26일 진천선수촌에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 이상현 태인 대표이사로부터 장학증서를 수여받고 있다.이제 두 달 전이 되어버린 2026 아이치·나고야 아시안 게임은 강준이에게 어떤 대회였을까. 강준이는 "지난 아시안 게임은 태극기를 달고 나가서 우승한 첫 대회였다"라면서, "내 인생에 꼽히는 순간이었다"고 돌아봤다. 그러면서도 그는 세계선수권과 월드컵 우승 역시 뜻 깊은 성적을 거뒀기에 인생에 기억될 대회로 남을 것 같다고 덧붙였다.이어 "아시안 게임 이후에 알아봐 주시는 분들도 계신다"라면서, "스케이트보드라는 스포츠가 한국에서 알려지게 되어서 그것만으로도 정말 기쁘다"며 웃어 보였다.호리고메 유토, 재거 이튼 등 세계적인 선수들과 어깨를 나란히 하게 된 강준이다. 그는 "과거에 최정상 선수들과 겨뤘을 때는 벽이 느껴지는 기분이었는데, 요즘은 조금씩 비등하게 싸우는 것 같다. 나 자신이 성장하지 않았나 싶은 생각이 든다"라면서, 동료 선수들을 향해 "서로 존중하면서 앞으로도 선의의 경쟁을 이어나갔으면 좋겠다"고 바람을 전했다.최고의 한 해를 넘어 2027년으로 향하는 강준이의 내년은 어떨까. 강준이는 "올림픽을 위해서 준비를 하는 한 해가 될 것 같다. 세계선수권도 준비하면서 지금처럼만 경기를 하면 올림픽에 진출할 수 있다고 생각하고 있다"면서, "올림픽에 가더라도 그 안에서 경쟁을 해야겠지만, (역시) 우승을 하는 것이 가장 큰 목표가 아닐까 싶다"라며 각오했다. 강준이 스케이트보드 태인체육장학금 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 37년 이어진 체육 장학금의 주인공은?

26일 진천선수촌에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 만난 강준이. 사흘 전 스케이트보드 스트리트 월드컵에서 우승한 여운이 남아있었다.2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 한국 최초의 스케이트보드 메달을 만들었던 강준이(영등포고등학교)가 아시안 게임 이후에도 계속해서 세계 무대를 흔들어 놓고 있다. 세계선수권에서 역시 한국 최초의 은메달을 만든 데 이어, 월드컵 대회에서도 정상에 섰다.강준이는 사흘 전 일본 도치기현 우츠노미야시에서 열린 2026 월드스케이트보딩 투어 대회인 우츠노미야 스트리트 월드컵에서 올림픽 2연패를 달성한 일본의 호리고메 유토를 제치고 우승을 거뒀다. 대한민국 선수가 스케이트보드 월드컵에서 우승한 것은 이번이 처음이다.대한민국 최초의 역사를 올해에만 세 번 기록하며 누구보다도 짜릿한 한 해를 보냈던 강준이는 이제 2년 뒤 대한민국 첫 올림픽 메달을 정조준한다. 26일 진천선수촌에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 만난 강준이는 "최정상 선수들과 앞으로도 서로 존중하면서 선의의 경쟁을 이어가고 싶다"며 웃었다.'체육 꿈나무'를 향해 수여하는 제37회 태인체육장학금에서도 스케이트보드 종목 선수로서는 유일하게 장학생으로 오른 강준이였다.강준이는 "태인체육장학금을 받아 기쁘다. 앞으로도 더욱 열심히 해서, 계속 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"라면서, "스케이트보드를 타는 데 더욱 큰 동기부여가 된 것 같다. 앞으로 더욱 열심히 하라는 뜻도 담겨 있고, 더욱 열심히 해서 좋은 성적을 더 많이 받고 싶다는 생각도 들었다"라면서 장학생으로 오른 소감을 전했다.장학금 수여식 사흘 전 열린 월드컵에서 우승을 거뒀던 강준이. 그에게 지난 우츠노미야 월드컵 소감을 묻자 "짧은 기간 동안 준비를 했다 보니, 큰 준비를 하지는 못했다"면서도, "하지만 계속 연습했던 기술들을 사용해서 우승을 거두었기에 계속 꾸준히 준비하는 것이 중요함을 느꼈다"고 돌아봤다.강준이는 지난 아시안 게임에서 자신을 금메달로 만든 '널리 백사이드 270 립 슬라이드' 기술을 이번 우츠노미야 월드컵에서도 썼다. 보드 앞쪽인 '노즈'를 눌러 점프한 뒤 270도 백사이드로 회전한 뒤, 보드 한가운데를 레일 위에 걸쳐 슬라이딩한 뒤 착지하는 쉽지 않은 기술이었다. 강준이는 "다행히도 랜딩이 잘 되어서 우승할 수 있었다"라며 웃었다.