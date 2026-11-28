▲
26일 진천선수촌에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 만난 강준이. 사흘 전 스케이트보드 스트리트 월드컵에서 우승한 여운이 남아있었다.박장식
2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 한국 최초의 스케이트보드 메달을 만들었던 강준이(영등포고등학교)가 아시안 게임 이후에도 계속해서 세계 무대를 흔들어 놓고 있다. 세계선수권에서 역시 한국 최초의 은메달을 만든 데 이어, 월드컵 대회에서도 정상에 섰다.
강준이는 사흘 전 일본 도치기현 우츠노미야시에서 열린 2026 월드스케이트보딩 투어 대회인 우츠노미야 스트리트 월드컵에서 올림픽 2연패를 달성한 일본의 호리고메 유토를 제치고 우승을 거뒀다. 대한민국 선수가 스케이트보드 월드컵에서 우승한 것은 이번이 처음이다.
대한민국 최초의 역사를 올해에만 세 번 기록하며 누구보다도 짜릿한 한 해를 보냈던 강준이는 이제 2년 뒤 대한민국 첫 올림픽 메달을 정조준한다. 26일 진천선수촌에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 만난 강준이는 "최정상 선수들과 앞으로도 서로 존중하면서 선의의 경쟁을 이어가고 싶다"며 웃었다.
"아시안 게임 때 썼던 기술... 다행히 랜딩해서 우승 거둬"
'체육 꿈나무'를 향해 수여하는 제37회 태인체육장학금에서도 스케이트보드 종목 선수로서는 유일하게 장학생으로 오른 강준이였다.
강준이는 "태인체육장학금을 받아 기쁘다. 앞으로도 더욱 열심히 해서, 계속 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"라면서, "스케이트보드를 타는 데 더욱 큰 동기부여가 된 것 같다. 앞으로 더욱 열심히 하라는 뜻도 담겨 있고, 더욱 열심히 해서 좋은 성적을 더 많이 받고 싶다는 생각도 들었다"라면서 장학생으로 오른 소감을 전했다.
장학금 수여식 사흘 전 열린 월드컵에서 우승을 거뒀던 강준이. 그에게 지난 우츠노미야 월드컵 소감을 묻자 "짧은 기간 동안 준비를 했다 보니, 큰 준비를 하지는 못했다"면서도, "하지만 계속 연습했던 기술들을 사용해서 우승을 거두었기에 계속 꾸준히 준비하는 것이 중요함을 느꼈다"고 돌아봤다.
강준이는 지난 아시안 게임에서 자신을 금메달로 만든 '널리 백사이드 270 립 슬라이드' 기술을 이번 우츠노미야 월드컵에서도 썼다. 보드 앞쪽인 '노즈'를 눌러 점프한 뒤 270도 백사이드로 회전한 뒤, 보드 한가운데를 레일 위에 걸쳐 슬라이딩한 뒤 착지하는 쉽지 않은 기술이었다. 강준이는 "다행히도 랜딩이 잘 되어서 우승할 수 있었다"라며 웃었다.