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한국블루스소사이어티 회장 조일동의 개회사염동교
블루스에 대한 관심은 예전만 못한 것 같다. 엄인호와 이정선의 신촌블루스, '루씰' 등 여러 노래에 블루스를 녹여 온 한영애, 블루스 기타의 대들보 김목경이 한국 블루스를 이끌어 왔다. 지금도 재능 있는 블루스 아티스트들이 신을 지키고 있지만, 청취 경향에서 밀려난 탓에 설 무대가 많지 않다.
2026년 11월 22일 열린 서울인터 서울국제블루스페스티벌은 한국 블루스 마니아의 축제이자 블루스 보전 운동이었다. 블루스에 기반한 다채로운 뮤지션들이 홍대 와우산로 인근 클럽빵, 고요의 방, 스트레인지프룻에서 번갈아 가며 30~40분씩 릴레이 콘서트를 펼쳤다.
첫 무대의 주인공은 고요의 방에 선 이인규였다. 밴드 마인드앤바디소울의 리더이자 현재 최항석과 부기몬서트의 기타리스트로 활약 중인 그는 기타 연주와 노래 모두 출중했다. 머디 워터스 버전으로 유명한 블루스 고전 '갓 마이 모조 워킹(Got My Mojo Working)'으로 원류를 탐색한 그는 자작곡 '블루 시티(Blue City)'에서 음식을 나열하며 미국 여행을 회상했다.
서부 개척 시대에 연료로 쓰던 쇠똥을 그룹명으로 삼은 카우칩스는 부산을 거점으로 한 4인조다. 최세련의 보컬은 당찼고, 기타리스트 유원석은 사운드메이킹을 이끌었다. 객원 하모니카 연주자도 흥취를 더했다. 이들은 후반부 엘비스 프레슬리의 로큰롤 클래식 '하운드 독(Hound Dog)' 커버까지 내내 높은 에너지로 클럽빵 청중을 휘어잡았다.
정재호와 장승수로 이뤄진 어쿠스틱코어는 어쿠스틱 기타의 감칠맛을 전달했다. 이들은 1927년에 만들어진 '마더리스 차일드 블루스(Motherless Child Blues)'를 리바이벌했다. 솔로의 애환을 담은 노래에서는 장승수의 스틸 기타가 유난히 구슬펐다. 지금은 두 사람 모두 짝을 찾았다고 한다. 보컬 정재호는 내내 에릭 클랩튼을 떠올리게 했는데, 아니나 다를까 마지막에 클랩튼이 몸담았던 영국 슈퍼그룹 크림의 '배지(Badge)'를 리메이크했다.
하헌진은 상수동 뮤직 펍 '제비다방' 등에서 공연 중심의 활동을 이어 가고 있다. 용수철처럼 꼬불거리는 하얀 기타 케이블이 인상적이었다. 아티스트 특유의 솔직담백함이 녹아든 '술과 돈', 일편단심을 표현한 '그댈 사랑하는 내 마음', 베이스가 도드라진 '세상에 바라는 게 없네'는 모두 드러머 김간지와 결성한 하헌진X김간지 명의로 발매한 트랙이다. 피크 없이 핑거스타일로 무아경에 빠져드는 하헌진의 모습은 블루스 록을 향한 지조처럼 보였다.