▲서울 국제 블루스 페스티벌 중 이정선 염동교 이정선은 1970~80년대 포크와 블루스를 거치며 "신비롭다"란 표현을 쓰고 싶을 만큼 담백하면서도 세련된 작품들을 써 내려갔다. '우연히'가 실린 1985년 작 <30> 외에도 '섬소년'이 실린 1집 <이정선>(1976)과 검열로 자취를 감춰 버린 비공식 음반 <0집>(1974)은 작가주의 가요 마니아들에게 성배와도 같다.



2025년 12월 14일 김포의 LP바 겸 공연장 월든삼거리에서 열린 콘서트 이후 근 1년 만에 클럽빵에서 거장을 목도했다. 레게 리듬의 '그녀가 처음 울던 날'과 만돌린이 부각된 '항구의 밤' 등 음원 속 소박한 편곡이 풍성한 밴드 앙상블로 환생했다.



불세출의 블루스 기타리스트 티본 워커의 '스토미 먼데이(Stormy Monday)' 커버에서는 기타리스트로서의 정체성을 드러냈다. 그는 기타 교본계의 전설 "이정선의 기타교실"의 저자이기도 하다. 54년 경력의 포크 블루스 대부는 이광조의 1980년 리메이크로 잘 알려진 자작곡 '오늘 같은 날'을 피날레로 택했다. 30분 남짓한 러닝타임이 못내 아쉬워 벌써 다음 공연이 기다려졌다.



최항석과 부기몬스터의 리더 최항석은 클럽빵을 지키며 로다운 30의 윤병주와 더불어 서울국제블루스페스티벌의 중심축 역할을 했다.



김목경은 한국 블루스 기타의 거목이자 김광석이 부른 '어느 60대 노부부 이야기'의 원곡자다. 포크록 거장 한대수를 중심으로 김도균과 김목경, 손무현과 신대철이 한 팀을 이룬 "G4"의 2025년 10월 18일 경기 기후 콘서트 이후 오랜만에 그의 라이브를 봤다.



고령이 무색한 정밀한 연주와 생생한 솔로는 예정 시간을 훌쩍 넘겨 밤 10시 30분까지 이어졌다. 김목경의 무대에는 '더 메시아 윌 컴 어게인(The Messiah Will Come Again)'의 기타리스트 로이 뷰캐넌을 떠올리게 하는 절절한 감성과 빠른 템포의 유쾌한 넘버가 공존했다. 앨버트 콜린스의 버전으로 유명한 블루스 록 고전 '블랙 캣 본(Black Cat Bone)'에서는 노래도 불렀다. 2026년 서울국제블루스페스티벌의 마무리로 더할 나위 없었다.



한 지인은 노들섬 라이브하우스에서 열린 지난해 페스티벌보다 관객이 더 많아 보인다고 했다. "국제"란 명칭에 비해 외국 팀이 적었다는 아쉬움은 있지만, 페스티벌 스태프와 출연진은 없는 살림에도 분투했다. 20세기 대중음악의 근간과도 같은 블루스를 보존하는 일은 블루스 아티스트의 생태계와 장르 음악의 발전 측면에서도 중요하다. 2027년 서울국제블루스페스티벌에 응원과 격려가 필요한 이유다.





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