제2차 세계대전이 끝나고 유럽을 해방시킨 연합군은 살아남은 나치의 고위급 인사들을 체포해 뉘른베르크로 집결시킨다. 이들을 정식 재판에 회부할지, 아니면 처형할지를 두고 논의가 이어지는 가운데 미 육군 소속 정신과 의사 더글러스 켈리 중령은 피고인들의 심리 상태와 재판을 받을 수 있는 정신적 적합성 평가 임무를 맡는다. 명목상 임무는 정신 감정이었지만, 당장 중요한 일은 그들이 스스로 목숨을 끊지 않도록 감시하는 것이었다.
켈리가 집중적으로 면담하게 된 인물은 다름 아닌 나치 독일의 제국원수 헤르만 괴링이다. 괴링은 영어를 전혀 못 하는 듯 행동하다가도 유창하게 구사하고, 세간에서 말하는 광인이나 괴물과는 거리가 먼 모습을 보인다.
오히려 유머러스하고 자신감 넘치며 사람을 끌어당기는 매력까지 지녔다. 켈리는 괴링의 내면을 파고들어 그의 심리를 분석하려 하지만, 어느새 그에게 인간적인 호감을 느끼는 듯하다. 두 사람의 관계가 아슬아슬하게 느껴지는 이유다.
연합군은 결국 나치 전범들을 국제군사재판에 회부해 국제법의 이름으로 단죄하기로 결정한다. 하지만 켈리는 괴링의 화려하고 논리정연하며 빈틈없는 화술에 재판부가 휘말릴까 걱정한다. 자기 확신과 언변으로 상대를 압도하는 괴링이 법정에서도 자신의 논리를 관철할 수 있을까? 인류사에 씻을 수 없는 참극을 남긴 전범들을 심판하는 일은 과연 어떻게 마무리될 것인가. 전쟁에서 승리한 연합군은 과연 정의의 승리까지 이뤄낼 수 있을까?
괴물의 얼굴을 하지 않은 악, 매력적인 전범의 실체