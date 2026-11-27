스튜디오 초이스

영화 <뉘른베르크>의 한 장면.영화 <뉘른베르크>는 제2차 세계대전 직후 나치 전범들의 전쟁 범죄와 반인도적 범죄를 단죄하기 위해 열린 그 유명한 '뉘른베르크 국제군사재판'의 막전막후를 다룬다. 24명이 기소되었고, 이 가운데 12명에게 사형이 선고되었다. 괴링도 사형을 선고받았지만 집행 전날 스스로 목숨을 끊었다. 아돌프 히틀러와 요제프 괴벨스, 하인리히 힘러 등 주요 나치 지도자들은 이미 전쟁 말기에 자살해 재판정에 서지 않았다.80년이 지난 지금은 재판의 주요 경과와 결과가 널리 알려져 있다. 하지만 이 영화의 핵심은 재판 자체보다 재판이 열리기까지의 과정에 있다. 그중에서도 괴링을 비롯한 전범들의 심리 상태를 살피고, 때로는 친구처럼 가까워지기까지 한 켈리 박사의 이야기가 중심을 이룬다. 그는 전범들의 마음속에 자리한 악의 실체를 들여다보고, 그 원인을 파악해 같은 비극이 반복되지 않도록 하겠다는 목표로 임무에 뛰어든다.그런데 이들과 친구처럼, 아니 실제로 친구에 가까운 관계를 맺다 보면 켈리 역시 한 사람의 인간일 뿐이다. 특히 괴링은 놀라울 만큼 인간적이고 매력적이다. '어떻게 이런 사람이 전 세계를 집어삼키려는 야욕을 품고, 홀로코스트로 수백만 명을 학살하는 데 결정적인 역할을 할 수 있었을까?'라는 의문이 들 정도다. 그저 단순무식한 광인이나 비현실적인 괴물로 치부할 수 없는 인물인 것이다.여기서 영화는 한나 아렌트가 1960년대에 제시한 '악의 평범성'과는 조금 다른 방향으로 나아간다. 아렌트가 악의 평범성을 사유하지 않는 태도와 명령에 순응하는 수동성의 문제로 설명했다면, 영화 속 켈리는 나치 전범들이 오히려 적극적이고 진취적인 의지와 욕망을 지닌 인물들이었다는 점에 주목한다. 그들은 특별한 괴물이 아니었기에 더욱 위험하다. 악을 실행하는 데 필요한 자질과 욕망은 누구에게나 잠재해 있으며, 그것이 특정한 상황과 결합하면 끔찍한 결과로 이어질 수 있다는 것이다.