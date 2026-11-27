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한준희 감독넷플릭스
먼저 각색 및 기획의도를 전했다. 그는 "원작자가 일본인이라 객관적인 근대사를 나열하는 방식으로 묘사할 수밖에 없었다"고 운을 떼었다. 그러면서 "근현대사에서 파생된 역사를 다루지만 교훈적인 가르침은 배제하려고 장르적 재미를 추구했다. 25년이 지나 달라진 시각을 반영해 상상의 영역에서 풀어가고 싶었다"다며 "뿌리가 있지만 없는 캐릭터도 필요했다. 자이니치 이윤옥(김신록), 탈북자 홍두영(손상규), 고려인 서현태(정재영)와 젊은 한국 국정원 윤수경(최성은)을 배치했다"고 말했다.
2002년 월드컵 배경의 고증도 들어볼 수 있었다. 그는 "아무리 철저히 고증에 준비해도 그때와 동일할 수 없다. 당시 분위기를 느낄 만한 장치 정도로 묘사했다. 어제 같은데 벌써 25년 전이다. 월드컵의 열기도 있었지만 양극의 날선 느낌도 전해졌는데 초반 두 사람의 태도에 녹여냈다. 보아의 일본 진출과 인기도 반영해 시대 공기 구현과 인물의 의상, 소품에 신경 썼다"고 전했다.
한 감독은 앞서 <D.P>를 통해 군대의 부조리와 폭력이라는 사회적 문제를 각색과 상상으로 다루었다. 또다시 한국적인 역사와 정서가 글로벌 시청자에게 닿을지를 확인받는 테스트 베드가 <푸른길>이 된 셈이다.
그는 "추리물로 시작해서 장르가 변한다. 근현대사의 역사적 사실로 뒤틀리는 후반 부분을 의도했다. 호불호도 즐길 줄 알아야 다양한 작품을 할 수 있다. 크리에이터로 활동할 때는 후배 감독의 안전한 가이드 역할을 했지만, 직접 연출할 때는 도전적인 작품에 끌린다"며 "아시아에서만 소구되는 소재가 글로벌 소구력이 생길지 의문이었다. 다행히 어제 에이타씨의 연락을 받았는데 일본에서 1위 했다는 소식을 들었다"며 어려운 이야기를 좋아해 주셔서 다행이라며 안도했다.
작품은 한국과 일본을 넘나들며 홍콩, 중앙아시아 등 다양한 지역의 공기를 만나는 즐거움도 크다. 해외 로케이션은 방대한 서사에 큰 축으로 작용한다. 한 감독은 "나라별로 자연광과 로컬 스태프의 태도까지 달랐다. 한국은 격렬하고 터프하게 일한다면 어느 나라는 약속을 지키는 게 우선인 게 재미있었고 많이 배웠다. 두 형사가 마지막까지 사건에 다가가는 방식과 유사함을 느꼈다"며 "CG 같아도 대부분 실사였고 아날로그 방식으로 촬영했다. 카자흐스탄의 민들레도 직접 심고 차량도 실제 폭파했다"고 덧붙였다.
새로운 얼굴 발견자
원작과 달리 복합적이고 방대한 서사를 김석에게 이식한 각색이다. 원작 주인공 강청도의 이름을 김석으로 바꾸고 무당 어머니의 능력을 이어받았다는 설정을 더했다. 손석구는 인터뷰를 통해 인물의 서사를 채워 넣을 여백이 많았다며, 한 감독이 새로운 얼굴을 발견할 줄 아는 연출자라 말한 바 있다.
한 감독은 네 번째 호흡을 맞춘 손석구와 다음에도 함께하고 싶다고 러브콜을 보내며 칭찬을 아끼지 않았다. "석구 형은 재능의 십분의 일도 못 꺼내 쓴 것 같다. 보여줄 게 많고 용감하며 철두철미한 준비성 때문에 다음에도 작업하고 싶다. 스스로 고증하면서 캐릭터를 만들어 가는 배우다. 긴 호흡을 캐릭터 하나가 관통하면서 전체를 아우르고 끌고 갈 수 있음을 배웠다"며 한 신도 놓치지 않고 즐거움을 준다고 말했다.
이어 "그동안 여유롭고 느긋한 방식으로 연기해 왔다면 이번에는 어깨, 목, 손을 많이 쓰지 않으려고 했다. 첫 촬영이 사건 브리핑 장면이었는데 절제된 행동과 딱딱한 말투를 듣고 쾌감이 들었다"고 덧붙였다.
배우를 고르는 기준을 묻자, 손사래치며 "오히려 어떻게 해야 (배우에게) 선택당할지 고민한다. 선택받기 위해 필모그래피 중에서 안 해 본 역할을 제안한다. '나한테 왜 이런 제안을 주었을까' 같은 의구심이 드는 게 중요하다. 배우를 천의 얼굴이라 말하잖나. 분명히 할 수 있을 테고 제안이 없었을 뿐이니 같이 만들어 보자고 설득한다. <꿀알바>의 이재욱 씨도 같은 맥락이다. 잘생기지 않게 나오는 걸 희망했다"며 말했다.