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큰사진보기 ▲한준희 감독 넷플릭스

한 감독은 배우를 사랑하는 감독이다. 배우 출신 감독이 연출 주안점으로 두는 방식과 비슷하다. 캐릭터가 돋보이면서도 전체적인 서사를 잡아먹지 않는 알맞은 조화를 눈여겨본다. 그는 "캐스팅이 90%다. 배우가 캐릭터를 연기하기 시작하면 연출도 방향성이 생긴다. 실제 에이타씨와 석구 형도 후반부로 갈수록 자연스러운 호흡이 정해졌다"라며 감독은 길라잡이일 뿐이라고 말했다.



이어 "화면에서 배우가 돋보였으면 좋겠다. 시간의 흐름이 필름 속에서 인장으로 남았으면 좋겠다. 배우를 좋아하면 캐릭터가 저절로 살아난다. 모니터로 보면서 흥분하기도 하고 TV를 보듯이 넋 놓고 구경하기도 한다. 배우가 신나서 연기하는 판을 열어주는 게 감독의 역할이다"라며 전했다.



일본 배우 캐스팅 과정에 대해서도 들어볼 수 있었다. 그는 "나가야마 에이타씨는 일본 작품에서 많이 봐왔다. 특히 사카모토 유지 작가의 작품을 좋아했는데 최근 <괴물>을 보고 떠올렸다. <괴물>과 반대로 표정을 많이 보여주는 형사 역할을 만들어 갈 수 있을 것 같았다. 사카구치 켄타로씨는 <사랑 후에 오는 것들>에서 한국어와 멜로 연기를 눈여겨봤다. 애매한 한국어 딕션을 쓰는 살인마를 상상해 봤다. 쿠로카와 소야와 사카구치 켄타로는 일본의 청춘스타다. 이미지를 고려해야 했을 텐데 용감하게도 살인마 에미 슌스케 역할을 선택해 주었다"고 말했다.



흔히 버디물에서 한 명은 조력자로 전락해 버리지만 <푸른길>은 영역을 해치지 않고 김석과 이노세가 대등한 기세로 흘러간다. 그는 "누구의 조력자가 아닌 각자 다른 스타일을 추구하도록, 거울의 이면처럼 보였으면 했다. 초반에는 김석이 차분해 보이고 이노세가 감정적으로 보였지만, 어느새 경계가 흐려지고 정서가 바뀐다. 둘 다 서사를 주도하고 책임지는 주인공이다"라고 설명했다.



마지막으로 크리에이터와 감독의 포지션 차이와 앞으로의 계획을 들어봤다. 그는 "후배 감독의 데뷔 순간에 보탬이 되고 싶다. 절대 혼자 할 수 없다. 협업으로 얻은 좋은 결과로 또 다른 기회가 오기 때문이다. 여력이 될 때 함께 하고 부흥하는 게 좋다. 재미있는 소재를 다양한 방식으로 묘사하는 게 즐겁다. 다음 작품은 원작 없는 오리지널 영화를 준비 중이다. 요새 뉴스가 너무 재미있어서 뭘 해도 이기지 못하겠다는 생각이 들지만 (웃음) 또 다른 모습으로 계속 도전할 것이다"라며 인터뷰를 마쳤다.



한편, 넷플릭스 시리즈 <푸른길>은 지난 20일 8부 전편이 공개되었다. 푸른길 한준희 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 90년대 서울 사투리 위해 손석구가 찾아낸 방법