니콜라이스 마줄스 감독이 대한민국 남자 농구대표팀이 주축 선수들의 대거 이탈이라는 악재에 불구하고 카타르를 대파하며 농구월드컵 본선진출에 대한 기대감을 높였다. 마줄스 감독의 농구가 이제 대표팀에 자리잡았다는 긍정적인 부분과, 한편으로는 대표팀 차출과 선수관리 규정에 대한 재정비가 필요하다는 숙제를 동시에 남겼다.FIBA 랭킹 57위의 한국은 27일 오전(한국시간) 카타르 알와크라의 알자누브 스타디움에서 열린 'FIBA 월드컵 아시아예선 2라운드(윈도우5)' F조 경기에서 74위의 카타르를 74-52로 대파했다.한국은 '에이스' 이현중(립시티 리믹스)을 비롯하여 여준석(시애틀대), 이정현(고양 소노) 등 아시안게임 우승 주역이 소속팀 일정과 부상 등으로 대거 합류가 무산되며서 큰 전력누수 속에 중동 2연전에 나서야 했다. 지난 6일 발표된 최초 엔트리 12명 중 절반이 넘는 7명이 교체됐고, 아시안게임 금메달 멤버는 불과 4명 뿐이었다.더구나 이번에 소집에 불참한 대표 선수들이 공식적으로 '부상'을 사유로 내세웠지만, 이중 일부 선수들은 정작 최근까지 소속팀 경기에는 멀쩡히 출전하면서 '국가대표 차출 거부'에 대한 의혹과 논란이 커졌다.농구팬들 사이에서는 병역혜택같은 민감한 이해관계가 아시안게임에는 어떻게든 참가하려고 하면서, 상대적으로 관심도가 낮은 농구월드컵 예선에는 소홀한 프로선수들과 구단의 이기주의를 꼬집기도 했다. 반면 프로구단들은 선수들의 부상은 모두 사실이며, 협회에 정당한 절차를 거쳐 대표팀에 합류할수 없는 사정을 알리고 인정받은 것이라고 반박했다.일각에서는 앞으로 국가대표 소집과 관리 시스템에 보완이 필요하다는 목소리도 나오고 있다. 농구협회와 대표팀 측에서도 선수들이 국가대표 차출이 가능한 상태인지 몸상태를 사전에 확인하거나 프로구단들과 충분히 협의하는 과정은 부족했다는 비판이 나왔다. 또한 국가대표팀에 병역혜택 등 수혜를 입은 선수들은 이후 국가대표 차출을 의무화하거나, 국가대표 소집 불이행시에 소속팀 경기출전도 엄격히 제한하는 등, 확실한 원칙이 필요하다는 목소리가 높아졌다.또한 대표팀은 지난 아시안게임에서 12년만의 금메달을 차지했지만, 정작 농구월드컵에서는 탈락 위기에 놓인 상황이었다. 주전들이 대거 빠진 이번 2연전에서의 부진으로 만일 본선진출이 좌절되기라도 한다면, 후폭풍이 커질수 있었다. 아시안게임 우승으로 인하여 모처럼 높아진 농구 인기에 찬물을 끼얹을수 있는 사안이었다.어수선한 분위기였지만 다행히 한국 대표팀은 대체자로 합류한 젊은 선수들이 기존 베테랑들과 하나로 똘똘 뭉쳐 전력 공백을 완벽하게 메워냈다. 한국은 이날 주장 이승현이 17점 7리바운드로 맹활약했다. 여기에 대체 선수로 합류한 양준석이 3점슛 3개 포함 14점 8어시스트, 양홍석은 12점 7리바운드5어시스트 4스틸, 문정현이 12점10리바운드, 서명진이 10점 4리바운드를 기록하는 등 무려 5명이 모두 두 자릿수 득점을 올리며 고른 활약을 선보였다.조별리그 전적 5승 4패가 된 한국은 중국과 승률에서 동률을 이뤘지만, 앞서 전희철 임시감독 체제에서 치러진 1라운드 두 차례 맞대결에서 모두 이겼기에 상대 전적 우위에 힘입어 F조 3위에 올라섰다. 2라운드에서는 E조와 F조 상위 3개 팀이 본선에 직행하고, 두 조 4위 가운데 성적이 더 좋은 한 팀이 마지막 본선 티켓을 얻는다. 이로서 한국은 2027 농구월드컵 본선진출에 대한 희망을 다시 한번 높였다.마줄스 감독으로서도 또 한번의 고비를 넘겼다. 마줄스 감독은 올해 초 부임 직후 농구월드컵 예선과 일본 원정 평가전에서 연이어 부진한 모습을 보이며 한때 경질 위기까지 몰리기도 했다. 하지만 아시안게임 금메달로 기사회생하며 여론을 반전시킨 바 있다.그리고 아시안게임 이후 첫 A매치였던 카타르전에서는 사실상 주전들이 대거 빠진 '2진'에 가까운 전력으로 카타르를 완파하는데 성공하며 위기를 기회로 바꿨다. 마줄스호는 지난 8월 31일 사우디아라비아와의 윈도우4 경기 승리 이후, 아시안게임과 평가전을 포함하여 쾌조의 A매치 '10연승' 행진을 이어가고 있다.무엇보다 마줄스 감독이 선택한 대체자들이 기대 이상의 기량을 보여줬다는 것은, 앞으로 대표팀의 건강한 주전경쟁을 통하여 선수층을 넓힐수 있게 되었다는 점에서도 의미가 크다. 어떤 선수가 들어가도 대표팀이 요구하는 전술과 역할을 빈틈없이 이행할 수 있을만큼 마줄스 감독의 농구가 자리잡아가고 있다는 증거이기 때문이다.또한 이번에 발탁된 국가대표 선수들이 기존 선수들의 대체자라는 꼬리표에 주눅들지 않고 열정적으로 뛰는 모습에 대한 응원의 목소리도 이어지고 있다. 특히 아시안게임에도 참여했던 이승현같은 베테랑은 30대 중반의 나이에 프로리그와 대표팀 일정을 병행하는 체력적 부담 속에서도 몸을 사리지 않는 묵묵히 헌신하는 모습들을 보여주고 있다. 팬들로부터는 이런 선수들이야말로 '진정한 국가대표의 모범'이라는 찬사를 받고 있다.기분 좋은 첫 승을 신고한 대표팀은 오는 30일 오전 1시 같은 장소에서 사우디아라비아를 상대로 중동 원정 2연승에 도전한다. 한국농구는 마줄스호 출범 이후 사우디와는 농구월드컵 예선과 아시안게임에서 두 번 격돌하여 모두 승리한바 있기에, 중동 2연전 연승에 대한 기대감을 높이고 있다.