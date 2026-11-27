연합뉴스

지난 10월 30일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 플레이오프 4차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 7회말 1사 2루에서 카스트로의 적시타 때 2루주자 김도영이 홈으로 질주하고 있다. 2026.10.30그는 2026시즌 총 135경기에 출전해 타율 .308(496타수 153안타), 45홈런, 118타점, 장타율 .647, OPS 1.060을 기록했다. 첫 MVP를 수상했던 2024시즌의 141경기 타율 .347(544타수 189안타), 38홈런, 40도루, 109타점, OPS 1.067에 못지않은 성적이다. 홈런왕 등극은 생애 처음이며, 소속팀 타이거즈의 역대 프랜차이즈 기록까지 경신했다.또한 김도영은 포스트시즌에서도 KIA의 플레이오프 진출을 이끌고 준PO MVP로 선정되는 등 단기전에서 인상적인 활약을 선보였다. 국가대표로도 올 한 해에만 무려 세 차례 국제대회에 출전해 한국 대표팀의 WBC 8강 진출과 아이치·나고야 아시안게임 금메달, APBC(아시아프로야구챔피언십) 준우승 등에 기여했다.무엇보다 지난해 잦은 부상으로 30경기 출전에 그쳤던 아쉬움을 털어내고 완벽하게 부활했다는 점에서 의미가 큰 시즌이었다. 이날 스타일리스트가 제안했다는 의상 콘셉트처럼 '왕의 귀환'이라는 말이 어울리는 시즌이었다.KIA 팬들의 뜨거운 응원가를 들으며 MVP 시상대에 오른 김도영은 "24년에 이 상(MVP)을 처음 받았을 때는 정말 얼떨떨하고 마냥 기분만 좋고 그랬는데, 오늘 받은 이 상은 정말 무거운 책임감으로 느껴지기도 한다"는 소감을 밝혔다.그럼에도 정작 스스로 매긴 올 시즌 점수는 '70점'에 불과했다. 김도영은 2년 전 첫 MVP를 수상했을 때도 본인의 성적을 '80점'으로 평가하며 스스로에게 엄격한 모습을 보인 바 있다. 김도영은 2024년과 비교하며 "재활 시즌이었지만 타율 등 타격에서 아쉬움이 남는다. 2024년만큼의 임팩트는 아니었다고 생각한다. 그래서 다음 시즌에는 더 독하게 준비할 것"이라는 포부를 밝혔다.하지만 겸손한 김도영이 유일하게 자부심을 감추지 못한 순간은 3루수 수비상을 받았을 때였다. 김도영은 4관왕 가운데서도 의외로 타격 부문이 아닌 수비상에 가장 큰 애착을 드러냈다. 그는 "욕심 없는 상이기도 했고, 그냥 기본만 하자는 생각으로 여기까지 왔는데 이 상을 받게 됐다. 저희 집에 있는 트로피 중에 제일 의미 있는 트로피가 될 것 같다"며 미소를 지었다.김도영은 이미 한국 야구를 대표하는 최고의 슈퍼스타로 자리매김했다. 통산 493경기에서 타율 .310(1714타수 532안타), 100홈런, 320타점, OPS(출루율+장타율) .958이라는 눈부신 기록을 쌓았다. 2024년에는 통합우승을 차지하며 KBO리그 우승 반지도 한 차례 거머쥐었다. 어지간한 유망주들이 이제 막 데뷔해 프로 무대에 자리를 잡아갈 시점에, 김도영은 벌써 선수로서 이룰 수 있는 업적 대부분을 이뤄냈다.특히 프로야구 역사상 MVP를 두 번 이상 수상한 선수는 김도영을 비롯해 이승엽(5회, 삼성), 선동열(3회, 해태), 김성한(해태), 장종훈(빙그레), 박병호(키움, 이상 2회) 등 6명뿐이다. 김도영을 제외한 나머지 선수는 모두 은퇴했고, 하나같이 프로야구 역사에 손꼽히는 레전드로 남았다는 공통점이 있다.심지어 김도영은 데뷔 5년 만에 벌써 두 번이나 MVP를 차지했고, 나이는 23세(만 23세 1개월 24일)에 불과하다. 1999년 이승엽이 세운 만 23세 2개월 14일의 기록을 19일이나 앞당기며 '역대 최연소 멀티 MVP' 기록을 새로 썼다. 이승엽은 1999년 두 번째 수상 이후에도 안주하지 않고 끝없는 진화를 거듭했다. 2년 뒤인 2001년부터 2003년까지 3년 연속 MVP를 차지하며 통산 5회 수상과 당시 아시아 단일 시즌 최다 홈런(56홈런) 신기록 등 불멸의 기록을 쌓았다.김도영 역시 완성된 선수가 아니라 아직 '진화' 중인 선수다. 첫 MVP를 받은 2024년의 모습이 이종범을 연상시키는 '호타준족'의 전형이었다면, 부상으로 쉬어 간 '안식년'을 거친 올해는 부상 재발을 막기 위해 도루를 줄이는 대신 이승엽 같은 '거포' 역할에 집중했다. 그 결과 장타력이 만개하며 40홈런 고지를 넘어 생애 첫 홈런왕에 올랐다.여기에 올해는 수비 부담이 적지 않은 3루수로서 수비상까지 거머쥐며 공수 겸장에 내구성까지 갖춘 선수로 가치를 더욱 높였다. 앞으로 김도영이 자신이 추구하는 야구 스타일의 초점을 어디에 맞추느냐에 따라 이종범의 길을 걸을 수도, 이승엽의 길을 따라갈 수도 있다는 점이 더욱 매력적이다.더구나 김도영은 다음 시즌 다시 유격수로 포지션을 옮겨 새로운 도전에 나선다. 이미 타격에 물이 오른 데다 3루수로 성공적으로 자리 잡은 김도영이 굳이 수비 부담이 큰 유격수로 다시 포지션을 바꿀 필요가 있느냐는 우려의 시선도 있다.하지만 김도영은 2027시즌 풀타임 소화와 유격수 변신에 대한 자신감을 드러냈다. 야구팬들 사이에서는 다음 시즌 김도영이 유격수를 맡으면서도 또다시 40홈런 이상을 때려낼 수 있을지가 벌써부터 관심사다.김도영은 "제 좌우명이 '물음표를 느낌표로 바꾸자'다. 작년에 저에게 '유리몸'이라는 물음표가 붙었는데, 그걸 느낌표로 만들어낸 것 같아서 뿌듯하게 생각한다"면서 "내년에 유격수로 뛰게 되는데, 초반에 제가 실수를 많이 하더라도 팬분들께서 너그럽게 이해해 주시고 많은 사랑으로 응원해 주시면 감사하겠다"고 당부했다.