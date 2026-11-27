서울독립영화제

큰사진보기 ▲제52회 서울독립영화제 상영작 <시원, 우주로!> 스틸컷 서울독립영화제

[POINT 3] 이 작품의 기준점과 진짜 의미



남경보 감독은 <시원, 우주로!>의 시나리오를 쓰면서 시원이 춤을 추거나 사다리에 오르는 모습처럼 자신이 아름답다고 느낀 순간들을 이야기의 중요한 기준점으로 삼았다고 밝힌다. 인물에게 일어날 사건들을 먼저 정해 놓고 그에 적합한 행동을 구상하기보다, 화면에 담고 싶은 인물의 몸짓을 떠올린 뒤 그사이를 여러 상황과 이야기로 채워 나가는 방식을 이용한 것이다.



이러한 집필 과정은 시원이 어떠한 목적을 향해 움직이기보다 주변 사람들을 만나고 여러 장소를 오가는 일상이 영화에서 상당한 비중을 차지하는 이유를 이해하는 데에도 도움이 된다. 시원이 무엇을 이루어내는지만큼이나 시원이라는 사람이 어떻게 움직이고 말하며 세상을 받아들이는지가 감독에게 중요했던 것 같다.



구름사다리에 오른 시원이 문득 꽃향기를 이야기하는 대목에서도 이러한 창작 태도가 드러난다. 남경보 감독은 해당 지점의 대사가 지닌 정서적인 힘에 매력을 느꼈지만, 시원이 그 순간 왜 꽃향기를 언급하는지에 대해서는 명확한 이유를 부여하지 않았다. 우리가 살아가면서 어떤 장면에 이끌리거나 그동안 무심코 지나쳤던 풍경에 마음을 빼앗기는 순간들 역시 삶의 일부라는 점을 생각하면, 영화 속 인물의 모든 행동이 앞선 사건의 결과이거나 이후에 일어날 일을 암시할 필요는 없다.



다만 창작자가 아름답다고 느낀 순간이 관객에게도 같은 감흥을 안겨주느냐는 또 다른 문제다. 설명하기 어려운 감각을 관객과 공유하는 일이야말로 이러한 영화가 감당해야 할 어려움이라고 할 수 있으니 말이다. 세상에 존재하는 온갖 미스터리에 관심을 두는 시원의 이야기를 통해 남경보 감독 또한 쉽게 설명할 수 없는 순간들이 영화 안에 존재할 수 있는 여러 가능성을 탐색하고 있는 듯하다. 이 작품이 가진 진짜 의미가 여기에 있다.



제52회 서울독립영화제

일정 : 2026. 11. 25. (수) ~ 2026. 12. 04. (금)

장소 : CGV압구정, CGV청담씨네시티 영화 서울독립영화제 새로운선택 시원우주로 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 '누아르 액션' 박훈정 감독, 또 이름값 했네

제52회 서울독립영화제 상영작 <시원, 우주로!> 스틸컷이 작품에서 눈길을 끄는 것은 인물들이 저마다 간직하고 있는 조금은 오래된 취향이다. 새로운 콘텐츠와 매체가 끊임없이 등장하는 시대에 감독은 오히려 유행에서 조금 벗어난 것들에 관심을 기울인다. 시원이 참여하게 되는 팟캐스트도 그중 하나다.영화가 촬영된 약 4년 전, 남경보 감독에게 팟캐스트는 한창 유행하던 시기를 지난 듯한 매체였다. 제작비를 절감할 수 있다는 현실적인 이유도 있었지만, 지방 도시에서 그러한 방송을 운영하는 사람들의 모습 자체가 매력적으로 다가왔다.극 중 오빠의 음악적 취향을 보여주는 LP 역시 그가 평소 친숙함을 느끼는 아날로그적 감각이 반영된 소재다. 하지만 정작 영화 속 시원은 자신이 작성한 방송 대본이 우습고 촌스럽다는 평가를 받은 뒤 새롭고 세련된 이야기를 쓰겠다고 다짐한다.영화에서 하나의 개성으로 받아들여진 촌스러움을 중심인물인 시원은 벗어나고 싶어 하는 것으로 받아들이는 셈이다. 그에게도 취향은 있다. 배달을 하면서도 포기하지 못한 치마와 번쩍거리는 광안경 같은 것들이다.물론 영화는 시원이 자신의 취향을 지키며 살아가는 모습을 마냥 낭만적으로 바라보지는 않는다. 졸업 후에도 안정적인 일자리를 얻지 못한 청년의 생활에는 당사자의 만족만으로 해결하기 어려운 경제적인 문제가 따른다.배달과 팟캐스트 대본 작성이라는 두 가지 일을 하고 있지만, 이를 바라보는 주변 사람들의 시선은 시원 자신의 생각과 조금 다르다. 지금의 생활에서 행복을 느끼는 것과 그 생활을 앞으로 지속할 수 있는지는 별개의 것이라서다. 영화는 어느 한쪽의 타당성도 부정하지 않으며 오늘날 청년들이 마주하는 현실을 시원의 일상 속으로 조금씩 끌어들인다.많은 한국 독립영화가 충분한 제작비를 확보하지 못한 채 만들어지고 있다. 상업영화에 비해 투자를 유치하기 어려운 독립영화의 경우, 창작자가 구상한 것과 실제 촬영 현장에서 구현할 수 있는 것 사이에 적지 않은 간극이 발생하기도 한다.<시원, 우주로!> 역시 이러한 제작 현실에서 자유롭지 않은 작품이다. 95분 분량의 장편영화를 만드는 데 들어간 제작비는 약 1000만 원이었으며, 촬영 기간은 일주일에 불과했다. 황수빈 배우에게는 첫 장편 주연작이었고, 촬영을 마친 뒤 약 4년이 지나서야 관객과 만날 수 있었다.남경보 감독은 촬영에 들어가기 전부터 화면의 질감이나 사운드 등에서 일반적인 장편영화에 기대하는 수준의 기술적 완성도를 확보하기 어려우리라는 사실을 알고 있었다고 한다. 한정된 제작비와 시간 안에서 무엇을 우선해야 할지 결정하는 것이 중요했던 셈이다.그러한 조건에서 감독이 가장 중요하게 생각한 것은 편집점과 리듬이었다. 영화의 인상은 개별 숏의 완성도만으로 결정되지 않으며, 숏과 숏의 관계에서 발생하는 영화적 효과는 많은 것들을 바꿔놓는다는 점을 주목한 셈이다. 물론 편집만으로 촬영이나 녹음 과정에서 발생한 모든 기술적인 문제를 해결할 수는 없다.창작자가 적은 제작비로 장편영화를 완성했다는 사실을 높이 평가하는 것과 독립영화의 열악한 제작 환경을 당연하게 받아들이는 것 역시 별개의 문제다. 그럼에도 이 작품의 제작 과정에서 눈여겨볼 만한 것은 영화의 여러 구성 요소를 충분히 갖추기 어려운 상황에서 감독이 관객에게 어떤 감각을 전달할 것인지에 대한 나름의 기준을 가지고 있었다는 사실이다.