한때 K리그는 아시아 클럽 축구의 패권을 쥐고 있었다. 아시아 최상위 클럽 대항전에서 통산 12차례 우승을 차지한 K리그는 명실상부한 아시아 축구의 강호였다. 그러나 이제는 옛말이 되어가고 있다.이번 주 열린 AFC 챔피언스 리그 엘리트 5차전에서 전북현대과 포항스틸러스는 가시마 앤틀러스와 교토 상가에게 각각 0-3, 0-1로 패했다. 그나마 대전하나시티즌이 베이징을 3-2로 꺾었으나 여전히 16강 진출권 바깥에 있다.AFC 챔피언스 리그 투에서도 마찬가지다. 강원FC는 홍콩의 킷치를 3-2로 어렵게 꺾었고, K리그1 우승을 차지한 FC서울은 인도네시아의 페르십 반둥에게 1-3으로 패했다. 차상위 대회인 ACL2에서도 16강 진출을 장담할 수 없는 것이 오늘날 K리그의 현실이다.아시아축구연맹(AFC)의 클럽 대항전 누적 랭킹에 따르면 K리그는 사우디아라비아와 일본에 이어 아시아 3위에 자리하고 있다. 그러나 최근 K리그의 대륙 대항전 성적은 이에 한참 못 미친다. 2020년 울산의 우승을 끝으로 아시아 최상위 클럽 대항전에서 우승한 K리그 구단은 없으며, 지난 2025-26시즌에는 8강에 단 한 팀도 이름을 올리지 못했다.특히 오랜 라이벌로 여겨지던 일본 J리그와의 격차는 점점 벌어지고 있다. 2026-27시즌 ACLE에서 한국 구단들은 일본 원정에서 5전 5패를 기록 중이다. 다섯 차례의 원정 경기에서 11골을 내주는 동안 단 한 골도 넣지 못했다. 그나마 홈에서는 4전 2승 1무 1패로 선전하고 있으나, 안방에서만 강하다는 비판을 피하기 어렵다.사실 리그의 흥행 규모부터 차이가 난다. 2025시즌 일본 J1리그의 경기당 평균 관중은 21,246명으로, 같은 해 K리그1의 평균 유료 관중(10,081명)의 두 배를 웃돌았다. 일본의 2부리그인 J2리그의 평균 관중(8,888명)마저 K리그1에 육박하는 수준이다.물론 K리그 역시 최근 몇 년간 괄목할 만한 흥행 성과를 거뒀다. 지난해 K리그는 3년 연속 1·2부리그 합산 유료 관중 300만 명을 돌파했으며, 입장 수입도 약 461억 원으로 역대 최고치를 경신했다. 그러나 국내에서의 흥행이 아시아 무대에서의 경쟁력 향상으로 이어지지는 못하고 있다.비단 자본과 흥행 규모만의 문제는 아니다. 지도자들의 전술적 역량에서도 K리그는 아쉬움을 드러내고 있다. 최근 한국프로축구연맹 기술연구그룹(TSG)의 분석에 따르면 일본 구단들은 조직적인 전방 압박과 빠른 공격 전개, 높은 경기 강도를 앞세워 K리그 구단들을 압도하고 있다.리그 전체의 경쟁력에서도 차이가 나타난다. 일본은 지난 네 시즌 동안 우라와 레즈, 요코하마 F.마리노스, 가와사키 프론탈레, 마치다 젤비아 등 각기 다른 네 구단을 ACL 결승에 올려놓았다. 특정 명문 구단에 의존하지 않고 여러 구단이 아시아 정상에 도전할 만큼 두터운 경쟁력을 갖추고 있다.반면 K리그에서는 2017년부터 2025년까지 9시즌 연속 전북 현대와 울산 HD가 우승을 양분했다. 올해 FC서울이 10년 만에 정상에 오르며 양강 구도를 깨뜨렸으나, 정작 아시아 무대에서는 고전을 면치 못하고 있다.최근 아시아 무대에서 두각을 나타내고 있는 것은 동남아시아 클럽들이다. 특히 말레이시아 조호르주 왕실의 적극적인 지원을 받는 조호르 다룰 탁짐이 대표적이다. 조호르는 어느덧 K리그 구단들의 천적으로 떠올랐다.조호르의 비약적인 성장에는 구단주인 툰쿠 이스마일 왕세자의 적극적인 투자가 있었다. 2012년부터 조호르 축구 개혁에 착수한 그는 선수 영입뿐 아니라 훈련 시설과 유소년 육성 체계에도 투자를 아끼지 않았다. 2016년에는 실내 훈련장과 수영장 등을 갖춘 훈련 시설을, 2020년에는 4만 명을 수용할 수 있는 축구전용구장을 개장했다.그 성과는 아시아 무대에서도 나타나고 있다. 조호르는 2022년부터 2024년까지 3년 연속 울산을 상대로 승리를 거뒀으며, 지난 2025-26시즌에는 일본의 산프레체 히로시마를 꺾고 구단 역사상 처음으로 아시아 최상위 클럽 대항전 8강에 진출했다. 올 시즌에도 포항 원정에서 2-0으로 승리했다.비단 말레이시아뿐만이 아니다. 태국의 부리람 유나이티드는 두 시즌 연속 ACLE 8강에 진출했다. 지난 시즌 K리그 구단들이 모두 8강 진출에 실패한 것과 대조적이다. AFC의 지난 시즌 클럽 대항전 획득 점수에서도 태국(16.208점)은 한국(14.333점)을 앞질렀다. 심지어 한국은 싱가포르에도 뒤처졌다.완전한 변방으로 여겨지던 인도네시아와 캄보디아를 상대로도 고전을 면치 못하고 있다. 올 시즌 K리그1 우승을 확정한 서울은 차상위 대회인 ACL2에서 인도네시아의 페르십 반둥에 홈과 원정에서 모두 패했다. 강원 역시 안방에서 캄보디아의 프놈펜 크라운에 1-2로 패배하는 굴욕을 맛봤다.지난 23일 한국프로축구연맹은 일부 시민구단에서 발생한 공금 횡령과 임금 체불 사태에 사과하며 쇄신안을 발표했다. 2028시즌부터 K리그2 구단의 등록 선수 수를 25명(U22 선수 제외)으로 제한하고, 선수단 인건비 지출 비중의 상한선을 낮추는 것이 골자다.그러나 이러한 조치가 K리그가 직면한 위기를 타개할 근본적인 해결책인지는 의문이다. 구단 운영의 부실에서 비롯된 문제를 선수단 규모와 인건비 축소로 해결하려는 접근에는 한계가 있기 때문이다.리그 운영과 혁신 방향에서도 큰 차이를 보인다. J리그는 국제 축구계의 흐름에 발맞춰 올 시즌부터 추춘제로 전환했다. 추춘제 자체가 국제 경쟁력 향상을 담보하는 것은 아니지만, 변화하는 축구 환경에 능동적으로 대응하려는 일본의 행보는 눈여겨볼 만하다.반면 K리그는 여전히 국내 리그의 막바지와 아시아 대항전 일정이 겹치는 문제를 안고 있다. 올여름 살인적인 더위로 인해 추춘제가 언급되기는 했으나, 아직 실질적인 논의는 난망하다. 다음 시즌 아시아 대항전 출전권을 확보하기 위해 정작 진행 중인 아시아 대항전에 온전히 집중하지 못하는 역설적인 상황이 반복되고 있다.다른 아시아 리그들이 장기적인 안목에서 투자를 확대하고 제도를 정비하는 사이, K리그의 행보에서는 좀처럼 일관된 발전 전략을 찾아보기 어렵다. 문제가 불거질 때마다 규정을 손보는 주먹구구식 운영으로는 갈수록 치열해지는 아시아 축구의 경쟁에서 살아남기 어렵다.일본에 추월당한 것도 모자라 이제는 동남아시아 구단들을 상대로도 승리를 장담할 수 없는 것이 K리그의 현주소다. 지금과 같은 안일한 대응이 계속된다면 아시아의 변방으로 밀려나는 것도 시간문제일지 모른다.