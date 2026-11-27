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새 정규 앨범 '33'을 발표한 밴드 혁오두루두루 아티스트 컴퍼니
밴드 혁오가 지난 25일 오후 6시 밴드의 정규 앨범 <33>을 발표했다. 2024년 대만 밴드 선셋 롤러코스터와 함께 작업한 앨범 <AAA> 이후 2년 만의 신보이자, 2020년 발표한 <사랑으로> 이후 6년 만에 선보이는 단독 정규 앨범이다. 혁오는 지금까지 <20>,<22>, <23>, 를 발표하면서, 음악을 만들던 자신들의 나이를 앨범 제목에 새겨 놓은 바 있다.
혁오는 영국 바스 인근의 리얼 월드 스튜디오에서 녹음을 진행했으며,독일 베를린에서 후반 작업, 서울에서 믹싱과 마스터링을 거쳐 3년간 이번 앨범 작업에 매진했다. 지난 23일 앨범 발매에 앞서 열린 사전 음감회에서 프론트맨 오혁은 "방망이 깎는 노인처럼 앨범을 만들었는데, 그래서 많이 힘들기도 했다. 그래도 저희는 되게 만족하게 나온 것 같다"는 소회를 고백하기도 했다.
"빌어먹을 뉴스를 읽고, 빌어먹을 약을 먹고, 빌어먹을 사람들을 보면서,
빌어먹을 시간이 빨리 지나길 바라"
- '갓스피드(Godspeed!)'
<33>은 혁오의 나이테가 어디를 향하고 있는지를 잘 보여주는 작품이다.
20대 시절 '위잉위잉'을 부르며 청년의 권태로움을 노래했던 이들은, 이제 30대의 권태로움을 노래한다. 첫 곡 '갓스피드(Godspeed!)'에서는 일상의 순간들을 늘어놓으며 극도의 무기력과 공허함을 고백한다. 선셋 롤러코스터의 궈궈가 참여한 '지는 날'은 더 직설적이다. 2010년대 청춘의 상징이었던 이들이 거울 속 자신을 자조하고, 떠난 사람들을 그리워한다.
그러나 혁오는 그 자리에 멈추지 않는다. 타이틀곡 '아님의 무게'는 분노와 회개, 기도와 용서로 반복되는 감정의 순환을 응시하는 곡이다. 목가적인 사운드 위에서 주술처럼 반복되는 오혁의 목소리는 동시대 사람들에 대한 치유처럼 다가오기도 한다.
가장 긴 앨범이 말해주는, 혁오의 현주소