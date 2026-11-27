▲혁오의 새 정규 앨범 '33' 두루두루 아티스트 컴퍼니

혁오는 데뷔 초 한 인터뷰에서 "우리의 장르는 혁오다"라며 장르적 구분을 거부한 바 있다. 장르의 경계를 부수는 시도는 이번 앨범에서 극대화되었다. 일렉트로니카 뮤지션 예지가 참여한 '아이씨아이씨아이씨(ICICIC)'에서는 드럼 앤 베이스의 빠르게 쪼개지는 비트가 재지한 사운드와 어우러진다. 이 외에도 혁오 특유의 네오 싸이키델리아, 슈게이즈, 그리고 마지막 트랙 '이겨라 두리안'을 장식하는 보사노바까지, 73분 동안 다양한 음악적 요소를 발견하는 재미가 확실하다.



14곡으로 구성된 이번 앨범의 총재생 시간은 73분이다. 혁오가 지금까지 발표한 앨범 중 가장 호흡이 길다. 프로듀서 유수(Yu Su)와 함께 작업한 'KoK'은 베이스로부터 다양한 사운드가 층을 쌓으며 완성되는 8분 27초가량의 대곡으로 완성되었다. <33>은 긴 호흡의 앨범이기도 하다. 김민기의 '새벽길'을 오마주한 8분 23초의 대곡 '빅 나싱(big nothing)'의 웅장한 포스트 록 사운드 역시 놓치지 말아야 할 순간이다.



이번 앨범은 혁오의 작품 중 가장 협업이 두드러진다. <AAA>를 함께 만들었던 선셋 롤러코스터의 궈궈, 앨범 작업의 대부분을 함께 한 프로듀서 정크야드, 왕페이의 딸로도 널리 알려진 홍콩의 싱어송라이터 리아 도우, 후지라와 히로시 등 다양한 아티스트들이 힘을 보탰다.



앨범의 커버 아트워크는 뉴욕 현대미술관 '모마(MoMA)'의 영구 소장 작가로 선정된 안민정 작가가 맡았다. 타이틀곡 '아님의 무게'의 뮤직비디는 루이뷔통 등의 브랜드와 협업한 경험이 있는 독일의 폴 헤르만 감독이 연출했다. 혁오는 오는 2027년 1월 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 5년 만의 월드 투어 '혁오 <33> 투어'를 진행할 예정이다.

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