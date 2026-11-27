엠디에스스피어

큰사진보기 ▲<페러렐 테일즈 데칼로그> 스틸 엠디에스스피어

<패러렐 테일즈: 데칼로그> 제목에서 눈썰미 뛰어난 영화 애호가라면 짚일 구석이 있다. 폴란드의 거장 크쥐시토프 키에슬로프스키 대표작 중 하나인 "데칼로그(십계)" 연작이다. 성경 속 십계명에서 영감을 얻어 10편의 텔레비전 영화 시리즈로 제작된 작업을 21세기 들어 현재의 거장들에게 리메이크 의뢰하는 프로젝트가 가동되고, 벌써 2편이 공개된 바 있다. 한 편은 이창동 감독의 <가능한 사랑>, 또 한 편이 본작인 것. 각각 10번째, 6번째 계명에서 따왔다.



6번째 계명은 '간음하지 마라!'로 번역된다. 물론 21세기 리메이크는 단순한 복제에 그치지 않는다. 'Parallel'이란 단어의 어원처럼 '비슷하되 평행한' 별개의 이야기로 구현했다는 것. 그에 걸맞게 상당한 부분이 원작과 다르게 각색된다. 텔레비전 시리즈에 30분을 추가해 독자적인 극장용 영화로 재탄생했던 <사랑에 관한 짧은 필름>과 본작을 비교하며 감상하는 것도 확장된 해석과 고찰을 제공하기 충분한 요소다. 단품이건 연작으로 간주하건 선택은 취향의 몫.



하지만 이야기가 평행선을 달리다 어느 순간부터 교차와 혼합을 거듭하면서 관객이 인물의 감정선과 변화를 한눈에 조망하기엔 난이도가 상당한 편이다. 개별 가치관과 시각에 따라 도덕적 판단을 내린다면 비호감이거나 평면적으로 읽힐 캐릭터도 분명 있다. 누군가는 원작의 재해석이 불편할 수도, 건드려선 안 될 걸 건드렸다고 분개할 법도 하다. 복잡한 구성 대비 인물 각자의 선택과 행동이 익숙한 유형을 답습한다는 지적은 꽤 공감을 얻을 법하다.



그런 아리송함에도 불구하고, 연기력 검증된 배우들의 앙상블 조합은 영화가 끝날 때까지 밀도를 유지하며 추진력을 구축하는 핵심 요소로 손색이 없다. 이자벨 위페르와 비르지니 에피라의 연기에 주눅 들지 않는 신예 아담 베사의 공간 창출 능력이 확 들어온다. 프랑스 남자 배우 상징 같은 뱅상 카셀 & 피에르 니네이 역시 속물적 면모를 절묘하게 표현한다. 여기에 전설의 배우 카트린 드뇌브 깜짝 등장도 반갑다. 연기 보는 것만으로 충분히 사치스러운 경험.



<작품정보>



패러렐 테일즈: 데칼로그

Histoires Parallèles

Parallel Tales

2026 프랑스, 이탈리아, 벨기에 미스터리

2026.12.02. 개봉 140분 15세 관람가

감독 아스가르 파라하디

출연 이자벨 위페르, 비르지니 에피라, 아담 베사, 뱅상 카셀, 피에르 니네이 등

원작 크쥐시토프 키에슬로프스키 '데칼로그' 6편 <사랑에 관한 짧은 필름>

수입/배급 ㈜엠디에스스피어 페러렐테일즈데칼로그 아쉬가르파르하디 이자벨위페르 비르지니에피라 아담베사 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상목 (redoctobor) 내방 구독하기

트위터 대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다. 이 기자의 최신기사 떨리는 손으로 셔터를 눌렀다, 비상계엄 그 밤의 기록

<페러렐 테일즈 데칼로그> 스틸수많은 작가들이 자신, 혹은 가까운 지인이나 가족의 실제 모습과 경험을 창작에 활용한다. 때론 신문이나 인터넷, 텔레비전 뉴스를 보고 가상의 존재를 빚어내기도 한다. 이 경우엔 어느 정도 조율이나 교섭이 가능한 상황이다. 후유증이 남거나 관계가 소원해질 수 있지만, 그래도 수습하기가 불가능하진 않다. 창작자의 권리, 표현의 자유로 일정 부분 감당할 수 있다. 하지만 동의나 허락을 구하지 않고 특정 관계가 형성되지 않은 타인의 삶을 엿보고 활용한다면?여기엔 광범위한 '회색지대'가 형성된다. 창작의 자유를 옹호하는 이들에겐 그저 '영화', '소설'일 뿐이라며 허용 범위를 최대한 넓게 잡을 사안이지만, 누군가가 나를 본뜨고 베껴서 독자적인 캐릭터를 창조한다는 게 섬뜩하거나 불쾌감을 불러올 여지도 다분한 문제다. 콕 집어 솔로몬의 재판처럼 명쾌하게 구분할 수 없는 건이라는 뜻. 대개 사실 자체를 알아차리지 못하거나 창작자의 기술적 솜씨로 스리슬쩍 넘어가는 게 다반사라지만, 종종 파열음이 날 수밖에 없다.실비는 자신이 제어 가능하다는 경험을 바탕으로 은밀한 소재 찾기를 이어왔다. 하지만 모종의 사유로 프로젝트는 폐기된다. 그녀의 창조물은 중간에 버림을 받았다. 프로 작가에겐 어쩌다 발생할 법한 상황에 불과하다. 하지만 아담에겐 이 모든 게 '첫 경험'이다. 그것도 너무 강렬해 눈이 부시고 저절로 몸과 마음이 빨려드는 빛나는 블랙홀 같은 체험. 본인도 위험한 선을 건넜다는 걸 알아도 포기할 수 없다. 이제 소설 속 캐릭터의 실제 삶이 흔들린다.질문이 성립된다. 창작물은 실제 존재하며 고유한 삶을 살아가는 이들에게서 영감을 얻는다. 하지만 그 반대의 경우가 조성된다면 어찌해야 할까? 자신들의 일부 단면을 주춧돌 삼아 독자적으로 형성된 캐릭터가 현재 자신의 삶에 틈입하고 중력을 행사한다면 책임은 상상을 마음껏 발휘한 이에게 물어야 할까? 그저 상상에 불과한 설정과 방향에 휘둘리는 고약한 운명을 원망해야 할까? 지극히 모호한 문제다. 누구도 악의를 품지 않더라도 사변은 터질 수 있다.소설 속 창조(혹은 변형) 거친 가상 캐릭터가 원형이 된 이에게 마법의 주문이라도 건 듯 영향력을 행사하기 시작했다. 사실 엄밀히 따져보면 위기는 일찍이 잠재하던 것일지 모른다. 그걸 시시비비 가려 증명하는 건 불가능한 일이다. 그러나 감정이 격앙되고 의혹에 빠진 이들에겐 그런 성찰과 탐구는 귀에 들어오지 않는다.어떻게든 외부에 책임 따지고 원망을 돌려야 한다. 뜨끔한 순간이 와도 자기 탓은 면하고 싶다. 인간의 미묘한 위선이 폭발한다. 그런 가운데 창작자의 숙명에 공감하는 이와 부정하는 이의 관계망은 변형과 이동을 거듭한다. 미묘한 엇갈림 속에서 타인을 향한 연민과 공감의 가능성, 관계의 파국이 엉킨다.한 길 사람 속이란 얼마나 광대무변한지, <페러렐 테일즈: 데칼로그>를 보고 나면 깊은 한숨과 더불어 새삼 깨닫게 된다. 어느새 5명의 등장인물은 오각형 내에서 형성될 숱한 경우의 수 관계로 빠져든다. 복잡한 상황과 가능성 사이에서 대체 저들의 이후는 어떻게 귀결될지 도무지 종잡을 수 없다. 솜씨 좋은 이야기꾼이 실력을 발휘해 꼬아둔 정교한 매듭을 풀지 못해 끙끙 앓으며 씨름하는 기분을 관객은 감당해야 한다. 추리소설 속 정교한 트릭과 마주하듯.신문 1면, 뉴스 톱에 오르내릴 거창한 사건이 아니라도 지극히 소소한 일상 풍경 속에서 문득 마주칠 법한 윤리적 갈등과 실존의 위기 상황은 '작가주의' 감독들에게 시대를 초월해 도전 과제로 기능해 왔다. <씨민과 나데르의 별거>부터 <아무도 머물지 않았다>, <세일즈맨>, <어떤 영웅>에 이르기까지 세계 유수의 영화제와 평단에서 호평받아온 현대 이란영화의 거장 아쉬가르 파르하디 역시 그 만만하지 않은 목표를 향해 험준한 산을 오르듯 도전해 왔다.감독은 흔히 '아바스 키아로스타미'로 상징되는 이란영화의 표정과는 결이 다른 단면을 대표해 왔다. 가난하고 낙후되긴 했지만 1세계 사람들이 잃어버린 채 한 구석에서 희구하던 소박한 진심을 믿게 해주는 다른 이란영화 거장들과 달리, 아쉬가르 파르하디는 테헤란을 비롯한 현대적 대도시 중산층의 풍경을 재료 삼아 변화에 흔들리는 소시민의 다양한 수면 아래 갈등을 묘사하는 데 공을 들였다. 배경을 프랑스로 옮겼어도 그런 특유의 스타일은 여전하다.