▲여성배우 성폭력 혐의로 법정에 서게 된 프랑스 국민배우 드파르디외. 연합뉴스/AFP

프랑스 국민배우 제라르 드파르디외(77)가 잇따른 성폭행 혐의로 법정에 서게 된다.



파리 항소법원은 26일(현지시각) 드파르디외가 지난 2018년 당시 22세였던 배우 샤를로트 아르누를 성폭행한 혐의에 대한 재판을 진행하라고 결정했다.



아르누 측은 2018년 8월 7일과 13일 두 차례 성폭력이 있었다고 주장했다. 반면에 드파르디외는 해당 혐의를 부인하며 두 사람의 만남에 강압이나 폭력은 없었고, 합의에 따른 것이었다고 반박해 왔다.



항소법원은 8월 17일 발생한 첫 번째 성폭행 혐의에 대해서만 재판에 회부했고, 같은 달 13일 성폭행 혐의는 기각했다. 만약 재판에서 유죄가 인정되면 드파르디외는 15~20년 징역형에 처할 수 있다.



아르누의 변호사는 "이 순간을 오랫동안 기다려 왔다. 피해자인 아르누에게 안도감을 주는 승리"라며 "앞으로 있을 드파르디외의 재판은 역사적인 사건이 될 것"이라고 밝혔다.



드파르디외는 최근 영화 촬영 중 2명의 여성 스태프를 상대로 저지른 별개의 성범죄 사건 1심에서 집행유예 선고를 받은 뒤 항소를 철회하고 피해자들에게 사과했다.



그는 "영화 촬영장에서 오랫동안 도발적인 언행과 저속한 농담을 방패 삼아 왔다"라며 "저는 영화계에서 막강한 권력을 가졌던 사람이었기에, 그런 말과 행동은 결국 대가를 치르게 했다"라고 잘못을 인정했다.



또한 프랑스의 대표적인 현대 소설가인 미셸 우엘벡과 2018년 블랙코미디 영화 <탈라소>에 출연하던 중 다른 여배우를 집단 성폭행한 혐의로도 수사를 받고 있다.



드파르디외는 반세기 동안 프랑스 영화계를 대표한 배우다. 영화 <시라노>와 <그린 카드>, <아스테릭스와 오벨릭스> 등을 통해 세계적인 명성을 얻었으며 200편이 넘는 영화와 TV 작품에 출연했다.



그러나 프랑스 미투 운동으로 과거의 성폭력이 드러나면서 프랑스 예술계 내부의 권력 불균형과 성폭력 문제를 수면 위로 떠오르게 하는 계기가 됐다.



2018년 북한을 방문해 촬영한 다큐멘터리에서는 그가 북한 여성들을 향해 부적절한 발언과 몸짓을 하는 장면이 공개돼 논란이 일었다.



AP통신은 "미국 아카데미상 후보에 오르고, 골든글로브를 수상한 드파르디외는 프랑스의 가장 유명한 문화 수출품 중 하나였다"라며 "하지만 그의 성폭력 혐의와 유죄 판결은 그의 업적을 흐리게 만들고 있다"라고 지적했다.



한때 프랑스 영화의 자랑으로 불리며 국민적 지지를 받았던 드파르디외는 이제 무거운 법적 논란과 함께 기억되게 됐다.

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