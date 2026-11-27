한국e스포츠협회

2026 LCK CL 우승 팀 T1 e스포츠 아카데미T1은 LCK에서 손꼽히는 '육성 명가'다. 2년 만에 친정으로 돌아온 탑 라이너 '제우스' 최우제와 정글러 '오너' 문현준 모두 T1 아카데미를 거쳐 1군에 올랐다. 원거리 딜러 '구마유시' 이민형 역시 T1 연습생으로 출발해 1군으로 승격됐고, 이후 월드 챔피언십 3연패의 주역이 됐다. 아카데미에서 키운 선수들이 T1 왕조의 뼈대를 이룬 셈이다.육성의 흐름은 올해도 이어졌다. 2026시즌 T1A에서 뛴 '클라우드' 문현호와 '사이퍼' 김유준은 각각 젠지와 프랑스 리그의 솔라리에 입단했고, '해태' 심수현과 '구티' 문정환도 각각 키움 DRX와 유럽 1부 리그(LEC)의 팀 바이탈리티행이 유력하다.그리고 이 '육성 공장'이 26일 새 시즌 로스터를 공개했다. T1은 이날 공식 SNS를 통해 T1 e스포츠 아카데미(T1A)의 탑 라이너 '가디언' 성태효, 정글러 '페인터' 김은후, 원거리 딜러 '이클립스' 김민준과 재계약했고 산하 3군 T1A 루키즈에서는 미드 라이너 '솔본' 윤도현과 '크로우' 김승우, 서포터 '에테르' 황휘상을 콜업했다. '두티' 최두성 감독과 '나그네' 김상문 코치도 팀에 남는다.올해 T1A는 5년 만에 LCK 챌린저스 리그(LCK CL) 정상에 올랐고, 국제 2부 리그 대회 월드 스타 챌린저스 인비테이셔널(WSCI)에서도 우승했다. 하지만 우승 주역 상당수가 팀을 떠나면서 사실상 새 판을 짜야 하는 상황이다.T1A 루키즈에서 올라온 신예들과 우승을 경험한 기존 선수들이 어떤 시너지를 낼지, 그리고 그 가운데 누가 제우스와 오너의 뒤를 이을 다음 '콜업' 주인공이 될지 관심이 모인다. 2027시즌 LCK CL 2연패에 도전할 T1A의 새 얼굴들을 포지션별로 살펴본다.올 시즌 T1A의 탑 주전은 '해태' 심수현이었다. 해태는 2026 ALL LCK CL 팀 탑 라이너로 뽑혔고, 결승에서도 트리플킬을 올리며 우승에 마침표를 찍었다. 그런 해태가 키움 DRX행을 앞두면서 T1A 탑 자리에 공백이 생겼고, 그 자리는 재계약한 가디언이 맡게 됐다.2004년생 가디언은 아마추어 시절부터 '오른 장인'으로 이름을 알렸다. 탱커 챔피언에 강점을 보이던 선수였지만 점차 챔피언 폭을 넓혔고, 2024년 KeG 대통령배 우승을 차지하며 LCK 아카데미 시리즈 관계자들이 꼽은 유망주 명단에도 이름을 올렸다.이후 3군인 T1A 루키즈에서 성장했다. 2025 LCK 아카데미 시리즈(LCK AS) 하반기 리그 결승 1세트에서는 경기 초반 상대의 3인 다이브를 받아내며 팀이 주도권을 잡는 데 힘을 보탰고, T1A 루키즈는 이 결승을 3-0으로 이겨 우승했다. 이 활약을 발판으로 2026시즌을 앞두고 페인터와 함께 2군으로 콜업됐다.하지만 올 시즌에는 주전 해태의 그늘에 가려 2경기 출전하는 데 그쳤다. 2027시즌은 가디언이 주전으로서 실력을 증명해야 하는 시험대가 될 것으로 보인다.T1A의 2027시즌 중심은 페인터다. DRX 아카데미에서 커리어를 시작한 페인터는 2025년 T1A 루키즈에 합류했고, 2026시즌을 앞두고 2군으로 올라왔다. T1A 루키즈 시절에는 주장을 맡아 2025 LCK AS 하반기 리그 우승을 이끌었다.8월 8일 한화생명e스포츠와의 LCK 경기에서 '오너' 문현준 대신 선발로 나서면서 1군 무대에 데뷔했다. 1세트 판테온으로 승리에 힘을 보탰지만, 팀은 세트 스코어 1-2로 졌다.2군에서도 활약은 이어졌다. 9월 15일 kt 롤스터 챌린저스와의 LCK CL 결승에서 리 신, 바이, 스카너로 경기를 주도하며 결승 MVP에 올랐고, ALL LCK CL 팀에도 이름을 올렸다. 플레이오프 11경기 성적은 KDA 4.1, 킬 관여율 66.3%다. 프로 데뷔 첫해에 LCK CL과 WSCI 우승을 모두 경험한 셈이다.페인터는 우승 직후 "1군에 올라가 형들에게 배웠던 게임 지식과 마음가짐을 CL에 내려와 팀원들에게 최대한 전해주려고 했다"고 말했다. 해태·구티·클라우드가 떠난 상황에서 1군 경험까지 갖춘 페인터는 이제 팀을 이끄는 역할까지 맡아야 한다.올 시즌 미드를 맡았던 '구티' 문정환이 팀 바이탈리티행을 앞두면서, T1은 미드 자리에 T1A 루키즈 출신 두 명을 동시에 올리는 쪽을 택했다.솔본은 T1A 루키즈의 2025 LCK AS 하반기 우승 멤버다. 결승 3세트에서는 불리한 상황에서 상대 정글러를 잡아냈고, 오로라로 쿼드라킬을 기록하며 3-0 승리를 확정했다.올해 LCK AS에서는 2009년생 크로우와 미드 출전 기회를 나눠 가졌다. 리그에서 가장 어린 미드 라이너였던 크로우는 출전 기회가 나뉘었음에도 미드 라이너 가운데 KDA와 DPM 모두 1위에 올랐고, 출전한 25경기에서 단 3패만 기록했다. LCK AS 지도자들이 참여한 유망주 투표에서도 표를 양분한 미드 라이너 두 명 가운데 한 명으로 꼽혔다.T1A 루키즈는 올해 하반기 리그 풀리그에서 26승 1패로 1위에 올랐지만, 결승에서 디플러스 기아 유스에 풀세트 끝에 져 준우승에 머물렀다. 3군에서 경쟁하던 두 선수가 함께 올라온 만큼 2군에서도 주전 경쟁은 이어질 전망이다. 개막전에 누가 먼저 나설지, 그리고 시즌 끝까지 주전 자리를 지킬 선수는 누구일지가 2027시즌 T1A의 관전 포인트다.기존 선수인 '사이퍼' 김유준도 솔라리로 떠나면서, T1A 바텀은 온전히 이클립스의 몫이 됐다.이클립스는 시즌 도중인 7월 T1A 루키즈에서 2군으로 콜업됐다. 뒤늦은 합류였지만 플레이오프 11경기에서 KDA 4.3을 기록하며 팀 전체 피해량의 27.4%를 책임졌다. 15분 기준으로도 상대 원거리 딜러보다 CS 8.6개, 골드 698을 앞섰다.결승 무대에서 존재감은 더 확실했다. 1세트 케이틀린으로 20킬 2데스 9어시스트, 4만 2400의 피해량을 기록하며 상대 바텀을 무너뜨렸고, 2세트 코르키로 쿼드라킬을 기록하며 경기를 끝냈다. 이 우승으로 이클립스는 페인터와 함께 데뷔 시즌에 정상에 오른 'CL 로열로더'가 됐다.기세는 국제 무대에서도 이어졌다. 팀 내 최연소인 17세 이클립스는 WSCI 결승에서 솔라리를 3-2로 꺾는 데 앞장서며 결승 MVP에 올랐다. 공교롭게도 그 솔라리는 이번 오프시즌 사이퍼가 새 둥지로 택한 팀이다.이클립스는 LCK CL 우승 후 "팀에 뒤늦게 합류했지만 형들과 감독·코치님이 많은 것을 알려주고, 잘하지 못할 때도 괜찮다며 마음을 잡아줬다"고 말했다. 이제 그를 이끌어 준 형들 상당수가 팀을 떠났기에 2027시즌에는 이클립스가 바텀에서 동료들을 이끌어야 한다.T1A가 가장 큰 공백을 맞은 포지션은 서포터다. 정규시즌 MVP 클라우드가 젠지로 떠났기 때문이다. 그 자리를 이어받는 선수는 T1A 루키즈에서 올라온 2009년생 에테르다.에테르는 데뷔 첫해인 지난해 페인터와 함께 T1A 루키즈의 LCK AS 하반기 리그 우승을 이끌며 이름을 알렸다. 올해 LCK AS 지도자 10명이 참여한 유망주 투표에서는 서포터 부문 1위에 올랐다. 10명 가운데 9명이 에테르를 1순위 또는 2순위로 꼽았을 만큼 평가가 높았다. 서포터 자원이 부족한 3군 무대에서 일찌감치 두각을 나타낸 셈이다.T1 역시 콜업을 발표하며 LCK AS에서 보여 준 잠재력을 더 큰 무대에서 터뜨릴 선수라고 소개했다. 다만 시즌 MVP가 남긴 빈자리를 바로 메워야 한다는 점에서 부담이 적지 않다. 함께 바텀 듀오를 이룰 이클립스와 얼마나 빨리 호흡을 맞추느냐가 2027시즌 T1A의 성적을 가를 변수로 꼽힌다.