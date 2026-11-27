롯데 자이언츠

3년 연속 최다안타왕에 빛나는 레이예스는 내년에도 롯데 유니폼을 입고 사직야구장을 누빌 예정이다.흔히 구단이 외국인 타자에게 가장 우선적으로 바라는 것은 중심 타선에서 많은 홈런을 생산해 내는 능력이다. 하지만 많은 홈런을 때리는 타자가 꼭 뛰어난 외국인 타자, 뛰어난 중심타자가 되는 것은 아니다. 실제로 작년 KIA 타이거즈에서 35홈런으로 홈런 3위에 올랐던 패트릭 위즈덤은 타율 .236 출루율 .321에 머물렀다. 2024년까지 KIA에서 뛰었던 소크라테스 브리또보다 활약이 좋았다고 할 수 없었다.사실 중심 타자에게 홈런보다 더 중요한 능력은 출루한 주자를 홈으로 불러들이는 '타점 생산 능력'이다. 그런 점에서 레이예스는 리그 최고 수준의 중심타자로 분류하기에 전혀 손색이 없는 선수다. 2024년 111타점(6위)을 기록했던 레이예스는 작년에도 107타점(3위)을 올렸고 올 시즌에도 109타점(6위)으로 3년 연속 타점 부문에서 6위 내에 포함되는 꾸준하면서도 뛰어난 타점 생산 능력을 과시했다.레이예스는 KBO리그에서 활약한 3년 동안 연속으로 100타점 시즌을 만들면서 327개의 타점을 수확했다. 리그에서 최근 3년 동안 한 시즌도 거르지 않고 100타점을 기록한 선수는 레이예스밖에 없고 같은 기간 레이예스보다 더 많은 타점을 기록한 선수는 LG 트윈스의 외국인 타자 오스틴 딘(354개)이 유일하다. 그만큼 레이예스는 KBO리그에서 최정상급의 타점 생산 능력을 보유한 타자라는 뜻이다.2024년 KBO리그 단일 시즌 최다안타 신기록을 세웠던 레이예스가 작년 187안타13홈런으로 부진(?)했을 때 일부 야구팬들은 레이예스의 적은 홈런을 지적하면서 많은 홈런을 칠 수 있는 선수로 외국인 타자를 교체해야 한다고 주장했다. 하지만 롯데는 2년 연속 최다안타 타이틀을 따낸 레이예스를 한 번 더 신뢰했고 재계약의 결과는 3년 연속 100타점과 최다 안타왕이라는 눈부신 성적으로 돌아왔다.한화 이글스의 문현빈은 프로 3년 차가 되던 작년 타율 .320 169안타 12홈런80타점71득점17도루를 기록하며 독수리 군단의 붙박이 3번타자로 활약했다. 문현빈은 올해도 132경기에서 타율 .297 153안타15홈런76타점83득점11도루로 좋은 활약을 이어갔다. 하지만 2년 연속 좋은 성적으로 한화의 간판 타자로 자리매김한 문현빈에게도 아쉬운 부분이 있었으니 바로 .229(144타수33안타)에 불과했던 득점권 타율이다.반면에 문현빈의 팀 동료 강백호는 시즌 타율이 .285였지만 득점권에서는 .365로 매우 강한 면모를 보였다. 물론 희생타나 밀어내기 볼넷처럼 안타 없이도 득점권에 나가 있는 주자를 홈으로 불러들이는 방법은 많이 있지만 득점권에 서 안타를 잘 치는 선수에 대한 감독과 코칭스태프의 신뢰가 높아지는 것은 당연한 사실이다. 그리고 올 시즌 득점권에서 가장 강했던 선수는 무려 .430의 득점권 타율을 자랑했던 레이예스다.레이예스는 올 시즌 득점권에서 149타수64안타에 2루타 2개,3루타 1개,홈런6개를 때려내며 87타점을 올렸다. 병살도 5번 있었지만 삼진은 단 16개였고 25개의 볼넷을 골라 나가면서 4번타자로 활약했던 한동희에게 더 좋은 기회를 연결 시켜 주기도 했다. 실제로 올 시즌 득점권에서 4할 이상의 타율을 기록했던 선수는 레이예스와 올 시즌 타격왕(.371)을 차지한 구자욱(삼성 라이온즈, .414)뿐이다.더욱 대단한 사실은 레이예스의 '득점권 괴물 모드'가 올 시즌이 처음이 아니라는 점이다. 레이예스는 KBO리그 첫 시즌이었던 2024년에도 득점권 타율 .395(152타수60안타)로 기예르모 에레디아(.428)에 이어 2위를 기록했고 작년에도 .375(160타수60안타)로 양의지(두산 베어스)와 함께 공동 4위에 올랐다. 현 시점에서 롯데를 상대하는 구단들이 득점권에서 가장 만나기 싫어하는 타자가 바로 레이예스라는 뜻이다.시즌 개막전에 출전하는 모든 야수의 첫 번째 목표는 바로 '건강하게' 시즌을 완주하는 것이다. 하지만 144경기의 긴 시즌을 치르다 보면 부상이나 질병, 부진에 따른 2군 강등, 체력 관리, 집안 경조사 등 각종 변수들이 생기기 마련이고 실제로 시즌 전체를 개근하는 선수는 극히 일부에 불과하다. 올 시즌에도 10개 구단의 모든 야수 중에서 144경기를 한 번도 빠짐없이 출전한 선수는 단 5명에 불과했다.'2020년대의 철인'으로 불리기에 손색이 없는 박해민은 LG로 이적한 2022년부터 올해까지 단 한 경기도 빠짐없이 5년 연속 전 경기에 출전했다. 많은 도루를 시도하고 그라운드에서 몸을 날리는 일이 많은 중견수임을 고려하면 더욱 대단한 기록이 아닐 수 없다. 여기에 삼성의 외국인 선수 르윈 디아즈가 2년 연속 전 경기에 출전했고 SSG 랜더스의 유격수 박성한과 LG 1루수 오스틴은 처음으로 전 경기 출전에 성공했다.그리고 올 시즌 전 경기에 출전한 나머지 한 명이 바로 레이예스다. 레이예스는 2024년 KBO리그 진출 후 3년 동안 1경기도 빠짐없이 모든 경기에 출전했다. 롯데에서 지난 3년 동안 한 시즌이라도 전 경기 출전에 성공한 선수는 레이예스가 유일하다. 한 마디로 팀 내에서 독보적으로 뛰어난 실력을 갖춘 선수가 팀 내에서 가장 성실하다는 뜻이다. 레이예스의 가치를 생각하면 26일 계약한 180만 달러가 많지 않게 느껴질 정도.이처럼 레이예스는 롯데 구단뿐 아니라 KBO리그 전체에서도 오스틴,디아즈와 함께 가장 뛰어난 활약을 펼친 외국인 선수 중 한 명으로 손색이 없다. 하지만 2개의 우승 반지가 있는 오스틴, 올 시즌 한국시리즈 우승을 달성한 디아즈와 달리 레이예스는 우승은커녕 가을야구에서 뛰어본 경험조차 없다. 과연 레이예스는 이동욱 신임 감독과 함께할 내년 시즌 KBO리그 진출 4년 만에 가을야구를 경험할 수 있을까.