아시아축구연맹(AFC) 공식 홈페이지

강원FC DF 신민하치명적인 실수로 고개를 숙였던 신민하가 경기 막판 극장 헤더 골로 꺼져가던 강원의 아시아 여정 불씨를 되살렸다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 26일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2)' H조 5차전 킷치SC에 3-2 승리를 거뒀다. 이로써 강원은2승 1무 2패 승점 7점 3위에, 킷치는 1승 2무 2패 승점 5점 조 최하위에 자리했다.아시아 무대에서 좀처럼 힘을 발휘하지 못했던 강원이다. 앞선 4경기서 승리는 단 1경기(쿠칭·홈)에 불과했고, 직전 라운드에서는 쿠칭 원정에서 패배하면서 탈락 위기에 몰렸다. 킷치와 홈 경기서 패배하게 되면, 최종전 결과와 상관없이 조별리그 탈락을 맛볼 수 있었다.객관적 전력상 우위를 점했던 강원은 끝내 결과를 가져왔지만, 과정 자체는 절대 쉽지 않았다. 전반 1분 만에 카마르구에게 실점을 내준 가운데 전반 44분 김대원이 환상적인 프리킥으로 승부의 균형을 맞췄다. 그러나 후반 5분 이야라멘디가 역전 골을 터뜨리며 리드를 내줬다.강원은 포기하지 않았다. 후반 13분 김대원이 좌측에서 순식간에 접고 들어온 후 오른발 슈팅으로 다시 동점을 만들었고, 종료 직전에는 김대원의 크로스를 받은 신민하가 머리로 극장 역전 골을 터뜨리면서 값진 승점 3점을 가져왔다.이날 주인공이자 MOM을 수상한 김대원의 활약도 눈부셨으나 신민하의 기구한 하루를 절대 빼놓을 수가 없다. 프로 데뷔 2년 차에 접어들고 있는 그는 이번 시즌에도 날카로운 상승세를 선보였고, 최근 11월 A매치에서는 첫 A대표팀에 선발되는 영광을 누렸다.그만큼 실력이 확실했으나 이번 경기에서는 이상하리만큼 풀리지 않았다. 강투지와 함께 중앙 수비 호흡을 맞춘 신민하는 전반 1분, 헤더 패스 실수로 선제골의 빌미를 제공했으며 후반 5분에도 이야라멘디의 슈팅을 막는 과정에서 볼이 몸 맞고 굴절되어 골문 안으로 들어갔다.2번의 실수로 인해 고개를 숙였으나 신민하는 포기하지 않았다. 김대원의 '차력 쇼'로 2-2 동점을 만든 상황 속 과감한 전진을 통해 오른발 슈팅을 날리면서 실수를 만회하고자 했고, 그 결실을 끝내 후반 막판 머리로 해결하며 결자해지했다.이번 경기에서는 직접 결승 골까지 기록하면서 웃었으나 신민하의 후반기 경기를 놓고 보면 '운이 없었다'라고 치부하기는 사실 힘들다. 전반기에는 무결점 수비를 선보이면서 팀의 상승세에 힘을 보탰지만, 시즌 종료가 다가올수록 자잘한 실수가 눈에 띄게 늘고 있는 모양새다.당장 35라운드 전북전에서도 안드레아 콤파뇨를 막는 과정서 실수를 저지르며 페널티킥을 헌납하면서 고개를 숙였다. 다만 이 경기에서도 김대원의 도움을 받아 동점 득점을 만들면서 결자해지했으나 32라운드 인천전에서도 신민하라는 이름값에 어울리지 않는 모습이 나왔다.물론 후반기 아시안게임과 ACL2, K리그, 국가대표팀 일정을 소화하며 체력적인 부담이 쌓였다는 점은 고려해야 한다. 다만 반복되는 실수를 단순한 피로 탓으로 돌리기보다는 수비 집중력과 상황 판단을 재점검할 필요가 있는 신민하다.더 높은 무대로 도약할 잠재력을 갖춘 만큼, 실수의 원인을 면밀히 분석하고 보완해 수비의 안정감을 되찾을 필요가 있다.한편, 신민하의 동점 골을 도운 김대원은 경기 후 방송사 인터뷰를 통해 "(신)민하가 실수로 실점을 내주면서 위축됐는데, 다행히 득점으로 만회해서 기쁘다"라며 "민하의 골로 승점 3점을 따서 기쁘고 다음 최종전에 집중할 수 있을 것 같다"라고 활짝 웃었다.강원은 오는 29일 숭의로 넘어가 인천 유나이티드와 37라운드 일전을 치르게 된다.