넷플릭스

"도저히 끝까지 못 하겠네요."

"이제 어쩌지(Now what)?"

큰사진보기 ▲티격태격하다가도 결정적인 순간엔 손발이 척척 맞는다. 넷플릭스

마지막 회, 아들 결혼식에서 주례를 맡은 프랭키가 늙는 게 무섭다고 털어놓는다. 안아 주려 다가선 그레이스의 마티니 잔이 마이크에 닿고, 둘은 함께 감전돼 쓰러진다.



눈을 떠 보니 천국 대기실이다. 천사 아그네스(돌리 파튼)는 착오로 온 그레이스의 서류에만 '귀환' 도장을 찍는다. 프랭키는 남아야 한다. 헤어지기 전 프랭키가 말한다. 우리가 어린 시절부터 알았더라면 좋았을 텐데. 늦게 만난 친구에게 건넬 수 있는 가장 다정한 고백 같았다. 마음이 흔들린 아그네스는 책상 위 도장을 가리키더니 의자를 휙 돌려 등을 보인다. 그렇게 프랭키의 서류에도 '귀환' 도장이 찍힌다. 천국의 규칙보다 둘의 우정이 셌던 것이다.



이승으로 돌아온 뒤, 관절염 때문에 이제 그림은 끝났다며 붓을 내려놓은 프랭키 대신 그레이스가 붓을 쥐고, 프랭키가 그 손을 잡아 이끌어 그린다. 그림 속 두 사람은 종아리까지 바닷물에 잠겨 있고, 다음 장면에서 그 그림은 그대로 현실이 된다. 바닷가를 팔짱 끼고 걷던 그레이스가 묻는다.



"이제 뭐 하지(Now what)?"



첫 회에선 '이제 어쩌지'로 들리던 그 질문이 이번엔 '이제 뭐 하고 놀까'로 들린다.



부러운 건 드라마만이 아니었다



폰다는 세 번 이혼했지만 톰린·파튼과의 우정은 어느 결혼보다 오래갔다. 그리고 올해, 두 친구를 이승으로 돌려보냈던 파튼이 먼저 그 문을 지나갔다.



다만 남은 두 사람은 인사를 했다. 톰린은 연단에서 말을 멈췄다가도 끝내 다시 입을 열었다. 폰다는 인터뷰에서 마지막 모습 대신 처음을 꺼냈다. 촬영장 점심시간, 파튼이 손톱으로 박자를 맞추며 <나인 투 파이브> 주제가를 처음 불러 주던 날 톰린과 둘 다 "살면서 가장 큰 소름"이 돋았다고 했다.



헤어짐을 붙들고 우는 대신, 함께 소름 돋던 그날을 꺼내 든 것이다. 그 긴 우정은 떠나보내는 방식마저 오랜 친구다웠다. 오래 함께한 것도, 끝까지 인사를 나눈 것도 나는 부러웠다. 아직 도착하지 않은 인연들을 향해 그레이스의 질문을 해 보려 한다. 이제 뭐 하지? 일흔에도 단짝이 생기는 게 인생이라면, 마흔 줄의 나에게도 꽤 많은 장면이 남아 있을 것이다. 그레이스앤프랭키 돌리파튼 제인폰다 릴리톰린 넷플릭스 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 백수경 (ssus) 내방 구독하기 안녕하세요 .청소년 아이와 함께 성장하고 있는 40대 엄마입니다.청소년 아이를 키우며 느끼는 생생한 교육 고민과 평범하지만 소중한 가족의 일상을 글로 기록합니다. 이 기자의 최신기사 '엄마, 전쟁 나?' 묻던 딸... 결국, 생수 묶음을 샀다

바닷물 속을 팔짱 끼고 걷는 그레이스(제인 폰다)와 프랭키(릴리 톰린).며칠 전 유튜브 쇼츠를 넘기던 손가락이 멈췄다. 지난 12일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스에서 열린 '2026 아웃100(Out100) 갈라'에서, 배우 릴리 톰린이 친구를 기리는 추모사를 하다 말을 멈춘 장면이었다.톰린이 추모한 친구는 지난 8월 25일 여든 살로 세상을 떠난 가수 돌리 파튼이다. 휘트니 휴스턴이 다시 불러 세계적인 히트곡이 된 'I Will Always Love You'를 작사,작곡하고 먼저 부른 가수다. 파튼과 톰린, 배우 제인 폰다는 1980년 영화 <나인 투 파이브>에서 못된 상사에 맞서는 세 여직원을 연기한 뒤 40년 넘게 우정을 이어 왔다.셋이 한 작품에서 다시 함께 연기한 건 42년 뒤, 폰다와 톰린이 주연한 넷플릭스 시리즈 <그레이스 앤 프랭키>(2015~2022)의 마지막 회였다. 총 7시즌 94화지만 한 회가 30분 안팎이라 하루 한두 편씩 가볍게 꺼내 보기 좋은 작품이다. 파튼이 천사로 깜짝 등장한 그 장면이 보고 싶어 드라마를 다시 틀어 봤다.고급 레스토랑에 일흔쯤의 두 부부가 서로 마주 앉는다. 화장품 회사를 일구고 은퇴한 깐깐한 사업가 그레이스(제인 폰다)와 자유분방한 히피 미술 교사 프랭키(릴리 톰린). 남편들이 동업자라 얼굴만 보는 사이일 뿐, 두 아내는 서로를 질색한다.은퇴 발표인 줄 알았던 식사 자리에서 남편들이 폭탄선언을 한다. 둘이 20년 동안 사랑해 왔고, 이제 서로와 결혼하겠단다. 이혼 전문 변호사들이 정작 제 아내들에게 이혼을 통보한 것이다. 충격받은 아내들이 각자 도망친 곳은 하필 같은 곳. 두 부부가 함께 사 둔 해변 별장이다.그날 밤 그레이스는 프랭키가 끓여 둔 차를 모르고 마신다. 환각 성분이 든 선인장 차였다. 둘은 나란히 헛것을 보고, 나란히 토한다. 위로가 아니라 '같이 토한 사이'로 시작한 인연이다. 첫 회 끝에서 그레이스가 묻는다.남편들은 눈이 맞았고, 남겨진 아내들은 손발이 맞게 된다. 물론 처음부터 그랬던 건 아니다. 계획표대로 사는 그레이스와 기분 내키는 대로 사는 프랭키가 한집에 살게 됐으니 바람 잘 날이 없다.그러나 둘의 우정이 가장 빛나는 순간은 의외로 화장실에서 찾아온다. 시즌 6에서 그레이스가 말도 없이 재혼하는 바람에 둘은 며칠째 서로를 피한다. 그러다 그레이스가 무릎 탓에 낮은 변기에서 혼자 일어나지 못하게 되자, 창피함을 무릅쓰고 전화를 건 상대는 프랭키였다.서운한 마음은 잠시 접어 두고, 프랭키는 전화를 받자마자 한달음에 달려온다. 변기에 꼼짝 없이 붙들린 친구를 보고는 웃음부터 터뜨린다. 그러다 문득 눈을 반짝인다. 변기에서 혼자 일어나기 힘든 사람이 어디 그레이스뿐일까. 앉은 사람을 들어 올려 주는 변기 '라이즈 업(Rise Up)'은 그렇게 탄생했고, 둘은 이 변기를 들고 미국 창업 오디션 <샤크 탱크>까지 나간다.친구의 가장 창피한 순간을 발명품으로 바꿔 주는 친구라니. 살다 보면 누구에게도 들키고 싶지 않은 순간이 온다. 그때 제일 먼저 떠오르는 이름이 있다면, 그 사람이 진짜 친구다. 그레이스에게는 그게 프랭키였다. 이 드라마가 일곱 시즌 동안 사랑받은 이유도 여기 있을 것이다. 누구나 바라는 친구가 거기 있다.보는 내내 부러웠다. 어른이 되고 보니 세상에서 제일 어려운 게 인간관계였다. 새 친구는 애쓴다고 생기지 않고, 있던 친구는 애쓰지 않으면 멀어진다. 그 어려운 걸 이 드라마는 일흔에 해낸다. 그것도 가장 질색하던 사람과. 누구에게나 '저 사람만은 정말 안 맞는다' 싶은 사람이 있다. 그런 사람과의 관계를 이렇게나 잘 풀어 가다니.