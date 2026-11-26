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넷플릭스 <푸른길> 스틸컷넷플릭스
25일 삼청동의 카페에서 넷플릭스 시리즈 <푸른길>의 손석구와 만나 작품의 인물 분석과 태도의 변화에 대해 자세히 들어봤다.
넷플릭스 시리즈 <푸른길>은 에도가와 케이시(스토리), 권가야(작화)의 만화 <푸른길>을 원작으로 한다. 2002년 한일 월드컵을 배경으로 두 형사의 극한 대립이 이야기의 한 축을 담당한다. 해외 로케이션도 힘을 얻는다. 한국과 일본을 넘나드는 것과 동시에 홍콩, 중앙아시아 등 다양한 지역의 공기를 만나는 시간 여행의 즐거움과 액션의 쾌감도 크다. 후반부에는 비극으로 얽힌 한국 근현대사를 조명하는 의미가 커지는 만큼, 묵직한 주제를 대중적으로 다루는 데 능숙한 한준희 감독의 역량이 드러나는 시리즈다.
시리즈는 영화 <차이나타운>, <뺑반>, 시리즈 <D.P>의 연출을 지나 크리에이터 활동을 벌였던 한준희 감독의 복귀작이다. 네 작품을 함께한 손석구와 일본 배우 나가야마 에이타의 협업이 시너지를 이루며 김신록, 정재영, 최성은이 만든 연기 앙상블이 돋보인다.
2002년 한일 관계의 희망과 미래를 논하던 시기, 사지가 뒤틀린 끔찍한 시체가 발견되며 한일 두 형사의 공조가 시작된다. 두 사람은 수사 방식부터 서로를 향한 태도가 엇갈렸지만 시간이 흐를수록 우정을 쌓아간다.
여백을 채워가는 재미
한국 형사 '김석'은 아버지처럼 따르던 삼촌의 죽음 이후 내면의 시계가 멈춘 인물이다. 평생을 복수에 집착하며 살다 일과 삶 모든 관계가 단절된 외로운 섬과 같다. 그는 다른 캐릭터보다 여백이 많아 채워 넣을 수 있는 캐릭터를 원했다며 스스로 연기적 고민이 많았을 때 만난 변곡점 같은 작품이라 소개했다.
손석구는 그동안 배우 자체가 캐릭터로 보이는 자연스러움을 추구하는 연기를 선보였다. 반면 김석은 지금까지와 연기 방식에 확연한 차이를 두었다고 말했다. 그는 "보이지 않는 서사를 외모에 입혀 과거사를 유추하도록 했다. 김석은 오랫동안 한 곳만 좇다가 동료와 신뢰를 잃었다. 옷 살 돈도 없고 끼니를 제대로 챙길 여력도 없어 헐렁한 외투와 긴 벨트를 착용했다"며 외형은 전사 설명에 효율적인 방식이라고 강조했다.
가장 낯선 지점은 90년대 서울 사투리 말투였다. 그는 시대를 고증한 말투는 아니었다며 "촬영 4개월 전부터 김동건 아나운서의 자료를 보고 들으며 발음과 뉘앙스를 따라했다"며 "정확한 언어를 구사해야 어디에도 속하지 못해 소속감을 간절히 원하는 태도로 보일 듯했다. 대쪽 같은 말투와 상대방의 의견을 단칼에 거절할 것 같은 단호한 목소리가 김석에게 어울렸다"고 전했다.
캐릭터 분석에 힘을 실어 준 사람은 배우 이희준과 한준희 감독이었다. 손석구는 이희준과 <살인자 o난감>의 인연으로 인물의 과거사를 상상하는 데 도움받았다고 말했다. 이희준은 과거 인터뷰를 통해 익선동 뒤편 어르신들이 많은 곳을 찾아가 원작과 다른 결의 노인 송촌을 만들어 갔다고 말한 바 있다.
손석구는 미스터리했던 인물에 가깝게 다가가는 법을 익혔다며 "최근 노태우 대통령을 연기했다. 실제 인터뷰도 찾아보고, 인물과 연관된 사람도 만나봤다. 성대모사를 잘하는 개그맨도 찾아갔고, 희준이 형에게 노하우를 물어보기도 했다"며 연기적인 고민이 컸다고 털어놨다.
변화의 이유를 묻자 "신인 때는 매력으로 승부했었지만 점차 꽉 찼던 그릇이 바닥을 드러낸다. 빈 공간을 일상의 경험으로 채워가는 게 필요한데 작품 때문에 촬영장에만 머물면 쉽지 않다"며 작년부터 의식적으로 예전 방식에서 벗어나려고 했다고 고백했다. 주변을 관찰하고 세상을 넓게 보면서 얻은 통찰이 연기에 투영되었다고 전했다.
이어 "김석은 제가 평생 가꿔온 모습도 아니었다"며 "현장도 유기적으로 흘러가고 대본도 바뀌니 중압감이 커졌다"고 답변했다. 그는 "예전에는 대본과 캐릭터의 핵심을 파악하면 이후부터 촬영장은 놀이터가 되었지만, 이제는 달라져야 했다. 관찰과 수집 방식은 물리적인 시간도 오래 걸리고 본인 것처럼 쓰려면 연습량도 많아야 한다"고 덧붙였다.
하지만 자신의 모습을 입히든, 타인을 관찰해 모방하든, 드라마를 진솔하게 표현하는 본질은 달라지지 않는다고 강조했다. 열심히 준비한 김석을 처음 선보일 때 묘한 긴장이 찾아왔다며 "새로운 시도에도 아낌없는 지지와 신뢰를 보여준 한준희 감독의 칭찬에 자신감을 얻을 수 있었다"고 말했다.
믿고 배운 값진 우정길