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큰사진보기 ▲손석구 배우 넷플릭스

손석구는 영화 <뺑반>으로 시작해 <D.P> 1, 2를 지나 한준희 감독과 네 번째 호흡을 맞추었다. 단편 <재방송>의 시나리오와 연출, 단편 <밤낚시>의 프로듀서로 변신해 창작자의 영역을 넘나드는 배우다. 그는 한준희 감독의 연출 방식을 두고 배운 점이 많다고 말하며, 배우의 새로운 면을 찾는 마스터이자, 배우 맞춤 연출이라고 소개했다.



그는 "에이타의 경우 자유로운 연기를 추구하는 편이라 동선을 예측하기 어려웠던 반면, 저는 정해진 틀 안에서 2%의 자유도로 움직이는 연기를 추구한다. 감독님은 대체로 오롯이 배우가 만들어 가길 바란다. 오케이 컷을 확보하고 자유롭게 '한 번 더 해봐'라며 권한다. 정해진 시간 동안 할 수 있는 것은 뭐든 더 해봐야 한다는 원칙이 있다"며 멋진 리더의 말을 따르려고 했다고 말했다.



<푸른길>은 한국과 일본을 오가는 설정뿐만 아니라, 두 형사의 언어도 섞인다. 두 언어를 번갈아 쓰는 상황은 오로지 외국어와 한국어로 연기할 때와 몇 배는 어려운 선택이다.



그는 "기무라 타쿠야의 드라마, 기타노 다케시의 영화를 보고 자란 세대라 제가 일본어를 하면 귀엽게 들린다"며 모노톤을 유지하려 했다고 말했다. 그러면서 "에이타의 도움을 많이 받았다. 어차피 일본어를 완벽하게 구사하는 사람도 아니니까 시청자가 헷갈리지 않을 정도로 구사하고자 한국어와 비슷한 느낌으로 말했다"고 설명했다.



나가야마 에이타와 호흡에 대해서는 "작년에 저도 미국에서 연기해 볼 기회가 있었다. 생각도 많아지고 작아지더라. 에이타도 언어가 통하지 않는 낯선 공간에서 어려움이 있었겠지만, 그걸 긍정적인 창작의 에너지로 바꿔 쓰는 모습을 보고 동화되었다. 촬영이 끝날 때까지 한결같은 태도가 통하지 않았나 싶다"고 답했다.



끝으로 시리즈 매력을 어필했다. 그는 "<푸른길>은 화려한 장르물이 아닌 생각할 거리를 주는 드라마다. 비극적 역사가 김석 단 한 명에서 온전히 쏟아졌지만 결점을 책임이라 느끼고 극복하려는 아름다운 인간이다. 김석은 죽었지만 몸소 느낀 교훈과 얼이 이노세에게 이양되었었다. 이노세는 김석을 잊지 않으려 아나스타샤에게 넘겨준다"라고 설명했다.



인터뷰를 마무리하며 그는 시나리오를 쓰고 있지만 아직 공개할 정도는 아니라며 말을 아꼈다. 다만 손상규 배우와 연극 이야기를 나눴다며, 언제가 될지 모르겠지만 연극 무대에 서고 싶고 고전도 도전하고 싶다며 의지를 드러냈다.



"사실 저는 연기를 잘한다고 생각하지도 않고 부지런하다거나 열정적인 사람도 아닙니다. 다만 일단 목표를 잡아야만 저 같은 사람이 움직이고 살아남는다는 법을 알고 있는 거죠. 스스로 공표해야만 하는 게으른 사람이라 <푸른길>도 저와 했던 약속을 지킨 작품이었습니다. 한계를 극복했는지는 미지수입니다. 저보다는 <푸른길>을 보신 분들이 알아봐 주시는 거겠죠. (웃음)" 손석구 푸른길 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 한 치 앞도 안 보이는, 어른들을 위한 잔혹 동화