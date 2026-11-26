한화이글스

3루 수비 평가가 엇갈리는 노시환일본 프로야구에서 타격 3관왕에 오른 내야수 사토 데루아키가 시카고 컵스와 6년 총액 1억 2000만 달러 계약에 합의하면서 아시아 3루수 시장은 크게 들썩인 상태다. 사토를 놓친 구단들이 노시환을 대안으로 검토할 수 있다는 전망도 나왔다.뉴욕 양키스처럼 3루 보강이 필요한 팀의 이름이 반복해서 거론되는 이유다. 다만 현지 매체가 영입 후보로 언급한 것과 특정 구단이 실제 계약을 제안하는 것은 전혀 다른 이야기다. 현 시점(11/25기준)까지 한화 구단은 노시환의 에이전시로부터 구체적인 계약 조건은 전달받지 못한 것으로 알려졌다.포스팅 협상 마감은 한국시간 기준 12월 2일 오전 7시다. 남은 시간은 채 1주일도 되지 않는다. 과거 LA 다저스와 김혜성처럼 마감 직전 계약이 나올 가능성은 있지만 막판 계약 사례가 이번에도 반복된단 보장은 없다. 노시환에게 관심을 보이는 구단의 숫자가 열 팀으로 늘었다는 보도보다 중요한 것은 실제로 얼마나 구체적인 협상 조건이 나오느냐다.