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포스팅을 통해 메이저리그에 도전하는 한화 노시환한화이글스
프로야구 선수들에게 기다림은 익숙한 일이다. 타석에 섰을 때는 투수가 공을 던지기를 기다리고, 수비에 나섰을 때는 타구가 날아오기를 기다린다. 그런데 이번 겨울 한화 이글스 간판 타자 노시환이 기다리는 것은 공도, 타구도 아니다. 바로 메이저리그 구단이 내밀 계약 조건이다.
노시환은 지난 10월 31일 메이저리그 포스팅 신청을 통해 미국 무대에 도전장을 던졌다. 올시즌 127경기에 나선 노시환은 타율 0.283, 29홈런, 96타점, OPS(출루율+장타율) 0.865 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 4.17를 기록했다.
2025년 32홈런 101타점과 비교해 홈런과 타점은 줄었지만 타율은 0.260에서 0.283으로 OPS는 0.851에서 0.865로 소폭 올랐다. 지난해에 비해 17경기를 덜 뛰고도 29개의 홈런을 쳤다. 홈런왕에 오른 2023시즌 이후 4년 연속 20홈런 이상을 기록했고 이 기간 116홈런을 터뜨렸다. 장타력만 놓고 보면 메이저리그에서 관심을 보일 이유는 충분하다.