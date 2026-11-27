방송·연예 서울 콘텐츠 온6 '재혼 황후' 황제의 변덕에 휘둘린 두 여성 디즈니+ <재혼 황후> 최종회... 황후와 노예 출신 후궁의 서로 다른 선택 임은희(homeeun) 26.11.27 10:20최종업데이트26.11.27 10:20 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2kom8 복사 확대 축소 구글 검색 선호 출처로 추가 11월 25일 공개된 디즈니+ <재혼 황후> 최종회(10회)에서 황제 소비에슈(주지훈)는 나비에(신민아)의 재혼을 '해괴망측한 짓'이라 비난했다. 이혼을 요구한 건 그였고, 곁에는 자신의 아이를 임신한 후궁 라스타(이세영)까지 있었다. 나비에는 혼인이 끝났으니 전남편에게 설명할 이유가 없다고 반박했지만, 소비에슈는 황제의 권위를 내세워 재혼을 허락하지 않았다. 큰사진보기 ▲디즈니+ <재혼 황후> 소비에슈와 나비에디즈니+ 남편의 불륜과 배신은 드라마에서만 벌어지는 일이 아니다. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송은 혼외 관계를 둘러싼 갈등으로 오랫동안 세간의 관심을 끌었다. 이달 8일에는 엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 불륜 사실을 인정하고 가족과 직원들에게 사과하는 일도 있었다. 남편의 불륜을 다룬 드라마는 <재혼 황후>가 처음이 아니다. <부부의 세계>는 남편의 배신으로 무너진 가족을, <닥터 차정숙>은 아내의 새로운 출발을 그렸다. <내 남편과 결혼해줘>와 <굿파트너>도 불륜을 소재로 다뤘다. 시청자들은 배신당한 여성들의 선택과 배신한 이들의 결말을 지켜봤다. 불륜이라는 식상한 소재를 저마다 다르게 풀어낸 드라마들은 큰 사랑을 받았다. <재혼 황후>의 불륜은 군주제 판타지 속에서 '후궁을 들이는 일'로 용인된다. 아내를 두고 다른 여자와 관계를 맺고 약속을 저버렸다는 사실은 달라지지 않지만 말이다. 이혼하자던 황제, 재혼은 안 된다고? 큰사진보기 ▲디즈니+ <재혼 황후> 하인리와 나비에디즈니+ 소비에슈는 동대제국에서 이혼한 황후가 재혼한 전례가 없다며 막아섰지만, 나비에는 자신이 첫 번째가 되겠다고 답했다. 소비에슈는 나비에와 서왕국의 국왕 하인리(이종석)가 편지를 주고받았다는 이유로 두 사람이 진작부터 부정한 관계였다고 의심했다. 라스타도 두 사람이 내밀한 관계였다며 모함했다. 결국 소비에슈는 하인리를 적국의 간첩으로 몰아 가두고 나비에를 처소에 감금했다. 이혼을 요구할 권리도, 그 결정을 되돌릴 권리도 자신에게 있다고 여겼던 소비에슈는 나비에의 결정을 받아들이지 못했다. 나비에는 동대제국 귀족 가문에서 태어나 황후가 되도록 교육받았고, 국정에도 참여해 왔다. 익숙한 삶을 떠나는 건 쉽지 않은 결단이었다. 서궁 시녀장 엘리자(이봉련)는 나비에가 없는 동대제국을 두고 '동대제국의 기둥이 무너진 것'이라고 말했다. 탈출을 돕다 목숨을 잃을 수 있다는 경고에도 "영원히 사는 사람도 있던가요?"라고 되물었다. 나비에 곁에는 엘리자처럼 그를 믿고 지지하는 사람들이 있었다. 라스타의 황후 자리, 유통기한은 단 1년 큰사진보기 ▲디즈니+ <재혼 황후> 라스타디즈니+ 노예 신분을 간신히 벗어난 라스타에게 소비에슈의 총애는 자신을 지켜줄 거의 유일한 수단이었다. 후궁이 된 뒤에도 과거를 아는 로테슈 자작(박호산)의 협박에 시달렸다. 라스타가 그토록 바라던 황후 자리는 고작 1년짜리에 불과했다. 소비에슈는 라스타의 아이가 황실 후계자로 인정받으면 나비에를 다시 황후로 맞아들일 계획이었다. 라스타를 평생 책임지겠다는 약속을 했지만, 이미 나비에와의 약속을 저버린 그의 말을 얼마나 믿을 수 있을까. 알바니 부인이 라스타를 도운 데에도 속셈이 있었다. 남편의 반란 실패로 몰락한 알바니는 라스타를 양녀로 들여 다시 권력을 잡으려 했고, 라스타 역시 그의 도움으로 황실에서 입지를 다졌다. 그러나 알바니는 라스타가 과거에 낳은 아이까지 데려와 그의 약점으로 삼았다. 라스타는 가진 것을 지키기 위해 살인까지 지시했지만, 정작 소비에슈에게는 맞서지 못했다. 라스타의 악행을 정당화할 수는 없지만, 소비에슈가 그를 이용하는 방식이 라스타의 불안과 집착을 더욱 키웠다는 점도 외면하기 어렵다. 좋은 왕의 후궁이라면 괜찮은가 선대 황후는 아들 소비에슈의 황위 계승권을 지키기 위해 황제의 후궁들에게 몰래 불임 쿠키를 먹였다. 후궁을 들여 후계 경쟁을 불러온 사람은 황제였지만, 선대 황후는 황제 대신 후궁들에게 폭력을 가했다. <장옥정, 사랑에 살다>는 악녀로 알려진 장희빈을 신분의 굴레에서 벗어나려는 여성으로 재해석했다. 숙종은 정치적 능력을 갖춘 군주로 묘사됐고, 두 사람의 관계는 애절한 사랑으로 그려졌다. 중국 드라마 <가금채>에서는 정실 황후가 권력을 남용하는 반면 후궁은 의롭게, 황제는 현명한 군주로 그려진다. 반면 <재혼 황후>는 소비에슈의 이기심과 라스타의 악행을 드러내며 두 사람의 관계를 부정적으로 보여준다. 하지만 왕이 현명하고 후궁이 선하다고 아내를 두고 다른 여성과 맺은 관계까지 정당해지는 것일까. 정실 황후가 악하다고 남편에게 다른 여성을 사랑할 명분이 생기는 것도 아니다. 과거에는 후궁 제도가 허용돼 오늘날의 불륜과 법적으로 같지는 않지만, 왕과 후궁의 사랑이 아무리 아름답게 그려져도 정실 황후의 상처는 사라지지 않는다. 후궁 제도는 사라졌지만, 새로운 사랑을 이유로 기존 관계에서 져야 할 책임을 외면하는 태도는 여전히 존재한다. 나비에는 어렵게나마 황제를 떠날 수 있었지만 사과받지 못했다. 황제의 총애에 기대 살아가는 라스타는 떠나는 것도 어려운 일이었다. 안전과 생계까지 걸어야 하는 선택이기 때문이다. 라스타의 악행을 비판할 수는 있어도, 소비에슈의 잘못까지 그에게 떠넘길 수는 없다. 소비에슈는 두 여성을 자신의 필요에 따라 이용하려 했던 그는 끝까지 잘못을 인정하지 않았다. 나비에가 서왕국으로 떠나자 소비에슈는 갑옷을 입고 궁을 나섰다. 정말 해괴망측한 것은 나비에의 재혼이 아니라, 이혼한 아내의 뜻을 존중하지 않고 전쟁까지 불사하려는 황제의 태도였다. 디즈니플러스 소비에슈 나비에 재혼황후 라스타 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 임은희 (homeeun) 내방 구독하기 노동자입니다. 좀 더 나은 세상, 함께 행복한 사회를 만드는 보편적 가치를 지향합니다. 이 기자의 최신기사 현실에서는 지치는 눈치싸움, '데블스 플랜'은 왜 재미있을까 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. after before 콘텐츠 온 다른 기사 fold 구독하기 옆으로 쓸어 넘길 수 있습니다. 현실에서는 지치는 눈치싸움, '데블스 플랜'은 왜 재미있을까 딸 죽인 원수의 아이를 구한 엄마, 나도 그럴 수 있을까 BTS 광화문 공연 바라보는 어느 종로구민의 마음 배우 김선호 때문에 9번 공연 티켓 구입하다 알게 된 것 '넘버원' 엔딩크레딧 끝나고 벌어진 일... 기어이 눈물이 났다 공유하기 닫기 '재혼 황후' 황제의 변덕에 휘둘린 두 여성 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP