▲디즈니+ <재혼 황후> 라스타 디즈니+

노예 신분을 간신히 벗어난 라스타에게 소비에슈의 총애는 자신을 지켜줄 거의 유일한 수단이었다. 후궁이 된 뒤에도 과거를 아는 로테슈 자작(박호산)의 협박에 시달렸다. 라스타가 그토록 바라던 황후 자리는 고작 1년짜리에 불과했다.



소비에슈는 라스타의 아이가 황실 후계자로 인정받으면 나비에를 다시 황후로 맞아들일 계획이었다. 라스타를 평생 책임지겠다는 약속을 했지만, 이미 나비에와의 약속을 저버린 그의 말을 얼마나 믿을 수 있을까.



알바니 부인이 라스타를 도운 데에도 속셈이 있었다. 남편의 반란 실패로 몰락한 알바니는 라스타를 양녀로 들여 다시 권력을 잡으려 했고, 라스타 역시 그의 도움으로 황실에서 입지를 다졌다. 그러나 알바니는 라스타가 과거에 낳은 아이까지 데려와 그의 약점으로 삼았다.



라스타는 가진 것을 지키기 위해 살인까지 지시했지만, 정작 소비에슈에게는 맞서지 못했다. 라스타의 악행을 정당화할 수는 없지만, 소비에슈가 그를 이용하는 방식이 라스타의 불안과 집착을 더욱 키웠다는 점도 외면하기 어렵다.



좋은 왕의 후궁이라면 괜찮은가



선대 황후는 아들 소비에슈의 황위 계승권을 지키기 위해 황제의 후궁들에게 몰래 불임 쿠키를 먹였다. 후궁을 들여 후계 경쟁을 불러온 사람은 황제였지만, 선대 황후는 황제 대신 후궁들에게 폭력을 가했다.



<장옥정, 사랑에 살다>는 악녀로 알려진 장희빈을 신분의 굴레에서 벗어나려는 여성으로 재해석했다. 숙종은 정치적 능력을 갖춘 군주로 묘사됐고, 두 사람의 관계는 애절한 사랑으로 그려졌다. 중국 드라마 <가금채>에서는 정실 황후가 권력을 남용하는 반면 후궁은 의롭게, 황제는 현명한 군주로 그려진다.



반면 <재혼 황후>는 소비에슈의 이기심과 라스타의 악행을 드러내며 두 사람의 관계를 부정적으로 보여준다. 하지만 왕이 현명하고 후궁이 선하다고 아내를 두고 다른 여성과 맺은 관계까지 정당해지는 것일까. 정실 황후가 악하다고 남편에게 다른 여성을 사랑할 명분이 생기는 것도 아니다. 과거에는 후궁 제도가 허용돼 오늘날의 불륜과 법적으로 같지는 않지만, 왕과 후궁의 사랑이 아무리 아름답게 그려져도 정실 황후의 상처는 사라지지 않는다.



후궁 제도는 사라졌지만, 새로운 사랑을 이유로 기존 관계에서 져야 할 책임을 외면하는 태도는 여전히 존재한다. 나비에는 어렵게나마 황제를 떠날 수 있었지만 사과받지 못했다. 황제의 총애에 기대 살아가는 라스타는 떠나는 것도 어려운 일이었다. 안전과 생계까지 걸어야 하는 선택이기 때문이다. 라스타의 악행을 비판할 수는 있어도, 소비에슈의 잘못까지 그에게 떠넘길 수는 없다.



소비에슈는 두 여성을 자신의 필요에 따라 이용하려 했던 그는 끝까지 잘못을 인정하지 않았다. 나비에가 서왕국으로 떠나자 소비에슈는 갑옷을 입고 궁을 나섰다. 정말 해괴망측한 것은 나비에의 재혼이 아니라, 이혼한 아내의 뜻을 존중하지 않고 전쟁까지 불사하려는 황제의 태도였다.

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