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영화 <쿵푸허슬>의 한 장면.주성치는 1980년대부터 배우로 활동했고, 1990년대부터는 감독까지 겸하며 홍콩을 대표하는 엔터테이너이자 아티스트로 명성을 떨쳤다. 그만의 고유한 작품 세계를 구축하며 확고한 마니아층을 형성했다. 그의 작품 중에서는 1990년대 중반의 <서유기: 선리기연>과 2000년대 중반의 <쿵푸허슬>을 양대 산맥으로 꼽을 수 있겠다.특히 <쿵푸허슬>은 그가 감독과 제작, 각본, 주연까지 도맡아 그야말로 원맨쇼를 펼친 작품이다. 제목에서 알 수 있듯 전통 무술인 '쿵푸'와 허풍 가득한 '사기 소동극'의 요소가 두루 담겨 있다. 주성치가 연기한 싱은 러닝타임 대부분을 후자의 축에 머물다가 마지막에 이르러서야 쿵푸 실력을 선보인다. 정작 화려한 쿵푸를 보여 주는 건 싱이 아닌 다른 인물이다.바로 그 인물들, 그중에서도 돼지촌에 숨어 있던 고수들이 사실상 이 영화의 진정한 주인공이다. 보잘것없고 비루해 보이기까지 하는 마을의 이름 없는 구성원에 불과하지만, 타인을 지키고 정의를 바로 세워야 할 때면 어김없이 모습을 드러낸다. 자신보다 강한 고수에게 패할 수밖에 없는 상황에서도 목숨을 잃을 각오로 희생을 감수한다.쿵푸의 위대함이라고 해도 과언이 아니다. 엄청난 힘을 지녔음에도 이를 드러내지 않으려는 마음은 괜한 위화감을 조성하거나 분란을 일으키지 않고, 스스로를 낮추려는 순수하고 고결한 심성에서 비롯된 것일 테다.