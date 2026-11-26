(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
1940년 홍콩의 한복판, 무법자 집단이자 조직폭력배인 '도끼파'가 공권력을 아득히 뛰어넘는 힘으로 도시를 지배하고 있다. 한편 건달이 되고 싶어 안달이 난 싱과 뼈다귀는 허세만 부릴 뿐 실력은 없고 겁은 많은 작자들이다. 이들은 도끼파 일원인 척하며 가난한 동네인 '돼지촌'에 시비를 건다.
그때 하필 근처를 지나던 진짜 도끼파 일행이 싱의 실수로 돼지촌에 쳐들어온다. 마을 사람들이 큰 피해를 당하려던 찰나, 마을에 살던 쿵푸 고수들이 하나둘 모습을 드러낸다. 도끼파를 박살 내는 그들 앞에 패퇴한 두목은 초고수 킬러를 불러들인다. 이들이 다시 쳐들어오면서 돼지촌은 위기를 맞는다.
그때 절정의 고수들이 나타난다. 집주인 부부인 양과와 소용녀는 다시는 싸우지 않겠다는 다짐을 뒤로하고 실력을 발휘한다. 또다시 패퇴한 도끼파 두목은 도끼파의 일원이 되고 싶어 안달이 난 싱을 이용해 정신병원에 갇혀 있는 전설의 킬러 화운신장을 데려온다. 돼지촌은 전례 없는 위기에 휩싸이는데…