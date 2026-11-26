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영화 <슬픈 열대> 스틸컷㈜마인드마크
*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
박훈정 감독의 전작 <귀공자>(2023)의 기획 단계에서 논의된 타이틀이 '슬픈 열대'였다는 사실은 이미 잘 알려져 있다. 무겁고 비극적인 이야기를 구성했으나 실제 완성된 영화의 분위기가 조금 달라지면서 작품의 제목 역시 바뀌게 된다.
그렇게 한 차례, 자신의 자리를 잃었던 이름은 3년 만에 다시 쓰이게 된다. 태국의 열대우림과 도시를 배경으로, 살아남기 위해 폭력을 배워야 했던 이들의 이야기를 그린 <슬픈 열대>(2026)다. 이 작품은 지난해 '시체스 국제 판타스틱 영화제'에 초청된 데 이어 올해 '프뤼셀 국제 판타스틱 영화제' 은까마귀상과 '프랑스 에뜨랑제 영화제' 국제 경쟁 부문 최고상을 수상했다.
버려진 아이들을 거두어 킬러로 키워낸 사부(김명민 분)가 있다. 갑작스런 그의 죽음은 그동안 유지되어 온 조직 '슬픈 열대'의 질서를 무너뜨린다. 사부의 곁을 지켜온 죠죠(박유림 분)는 복수를 결심하고, 형제처럼 함께 자랐던 장(박해수 분)과 레인(임백굉 분)은 그를 의심한다. 조직을 벗어나 안식년을 보내고 있던 막내 루(이신영 분) 역시 이들의 갈등에 휘말린다.
사부의 죽음에 얽힌 의혹과 지하 세계의 새로운 권력 다툼이 겹치면서 한때 같은 가족이었던 이들은 서로에게 칼을 겨누게 된다.
[Point 1] 무협 영화의 구조를 따르면서도 시도한 변주
영화 <슬픈 열대>의 장르적 성격을 이해하기 위해서는 누아르만큼이나 무협에 시선을 둘 필요가 있다. 조직의 우두머리를 회장이나 보스가 아닌 사부라고 부르는 것부터 그렇다. 자신이 거두어들이거나 직접 키운 아이들에게 살아가는 방법과 싸우는 기술을 사사한 스승을 사부라고 부른다. 그 아래에서 성장한 이들이 서로를 형제로 여긴다는 부분 역시 전통적인 무협 영화의 사문을 떠올리게 한다.
영화 속 세계는 현대의 모습을 하고 있지만, 인물을 움직이게 하는 것 역시 은혜와 의리, 복수와 같은 오래된 가치들이다. 정글과 도시를 배경으로 펼쳐지는 총격전 사이에 칼을 사용하는 액션이 빈번하게 등장하는 것도 이러한 장르적 성격과 가까워 보인다.
다만 무협 영화에서 익숙하게 봐온 사제 관계가 이 영화에서는 그리 낭만적이거나 아름답게 그려지지 않는다. 사부는 버려진 아이들에게 생존의 기회를 주지만, 이는 그들을 타인의 생명을 빼앗는 존재로 성장시킨다. 사부가 죽었다는 사실 앞에서 누구보다 슬퍼해야 할 이들이 서로를 가장 먼저 의심하게 되는 상황 속에도 그런 관계의 모순이 담겨 있다.
특히, 사부가 베푼 은혜를 갚기 위해 시작한 복수가 결국 그에게서 배운 폭력을 반복하는 일이라는 점에서 영화의 타이틀에 담긴 슬픔과도 맞닿아 있다. 은혜에 보답하려는 마음과 폭력의 대물림을 하나의 이야기 속에서 그리고 있다는 점에서 이번 작품이 가진 무협 영화로서의 씁쓸한 변주를 발견할 수 있다.