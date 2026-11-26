▲영화 <슬픈 열대> 스틸컷 ㈜마인드마크

[Point 3] '박훈정'이라는 이름만으로 기대하게 하는 것



이 영화에 대해 서사적으로 충분한 영화라고 말하기는 힘들 것 같다. 사부와 아이들이 함께 보낸 시간이나 서로 다른 선택을 하게 된 배경이 충분히 주어지지 않는 탓에 인물들이 가진 감정의 무게를 온전히 받아들이기 어려운 지점이 있다. 설정만 들었을 때는 매력적으로 다가오던 인물들이 실제 이야기 속에서는 그 가능성을 모두 발휘하지 못하고 있는 것도 아쉬운 부분이다.



그럼에도 이 영화에는 이야기가 어떻게 끝날지에 대한 궁금증과 별개로 다음 장면이 어떤 방식으로 펼쳐질지 기대하게 만드는 힘이 있다. 박훈정 감독의 영화가 그동안 보여줬던 재미다. 가령, 영화 <신세계>에서 조직의 위계와 배신을 다루던 방식이나 <낙원의 밤>에서 보여줬던 아름다운 풍경과 잔혹한 사건의 병렬적 구성, <마녀>를 통해 평온해 보이는 얼굴 뒤에 감춰진 힘을 그려내고자 했던 욕망에는 서로 통하는 감각이 있었다.



인물이 가진 어떤 것들을 처음부터 모두 드러내는 것이 아니라 어느 정도 유보해 두었다가 적절한 순간에 꺼내며 장면의 분위기를 순간적으로 바꿔내는 능력이라고 하면 좋을까. 다시 말하면, 그에게 있어 서사는 액션이 시작되기 전까지 힘의 균형을 구축하기 위한 도구처럼도 여겨지는 느낌이다.



이번 영화에서도 이러한 감독의 장기는 잘 드러나고 있다. 자신만의 스타일을 유지하면서도 무협과 다국적 공간, 사운드와 촬영 속도의 변화 등을 통해 그 방식이 발휘될 새로운 조건을 마련했다는 점도 반가운 점이다.



지금처럼 수많은 영상물이 비슷한 장르적 소재와 이야기 구조를 공유하는 시대에 창작자가 자신만의 스타일을 갖는다는 것은 중요한 일이다. AI 기술의 발전으로 인해 제작 기술에 대한 접근성이 좋아지고 완성도 높은 이미지가 흔해질수록, 잘 만든 화면과 특정한 사람만이 만들 수 있는 화면 사이의 차이는 더 중요해진다.



결국 스타일이란, 무엇을 보여주고 무엇을 남겨둘 것인지에 대한 선택들이 여러 작품에 걸쳐 쌓인 결과다. 그리고 관객에게 감독의 이름만으로 아직 보지 않은 작품에 대한 즐거움을 기대할 수 있게 만들 수 있다는 것은 분명 아무나 가질 수 없는 성취라고 할 것이다.



영화 <슬픈 열대>는 서사의 아쉬움에도 불구하고 박훈정 감독이 오랫동안 구축해 온 영화적 스타일을 만나는 것만으로도 충분한 재미를 느낄 수 있는 작품이 분명하다.

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