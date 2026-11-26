소속팀은 순항하고 있지만 '한국축구의 에이스' 이강인의 공격포인트 가뭄은 예상보다 길어지고 있다.이강인의 소속팀 아틀레티코 마드리드(ATM·스페인)는 26일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리탄에서 열린 비킹FK(노르웨이)와의 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서 2-0으로 승리했다.아틀레티코는 전반 19분 알레한드로 그리말도의 패스를 이어받아 알렉산데르 쇠를로트가 왼발 선제 결승골을 터뜨렸다. 5분 뒤에는 상대 핸드볼 반칙으로 얻은 프리킥에서 훌리안 알바레스가 정교한 오른발 슛으로 추가골을 터뜨렸다.3경기 만에 승리를 챙긴 아틀레티코는 2승1무2패(승점 7)를 기록하면서 17위로 올라섰다. 비킹은 1승1무3패(승점 4)로 27위에 머물렀다.이강인은 이날 오른쪽 윙포워드로 선발 출전해 57분을 활약하고 후반 12분에 교체됐다. 공격포인트는 기록하지 못했지만 슈팅 2회, 키 패스 2회, 패스성공률 73%을 기록하며 팀의 승리에 힘을 보탰다.전반 32분에 쇠를로트의 패스를 받아 페널티박스 오른쪽에서 왼발 슈팅을 시도했으나 상대 골키퍼 선방에 가로 막힌 것이 가장 인상적인 장면이었다. 축구 통계업체 '풋몹'은 이강인에게 평점 7.2를 매기며 무난한 평가를 내렸다. 팀내 최고 평점은 이날 득점포를 넣은 알바레스로 8.4점을 부여했다.올여름 파리생제르맹(PSG·프랑스)을 떠나 아틀레티코에 새 둥지를 틀며 3년만에 스페인 무대로 복귀한 이강인은, 빠른 시간에 팀의 주축 공격 자원으로 자리 잡았다는 평가다. 소속팀 아틀레티코도 바르셀로나-레알 마드리드에 이어 현재 라 리가 3위(10승 1무 2패)에 오르는 등 순항하고 있다.다만 부족한 공격포인트 생산 능력은 다소 아쉬움을 주고 있다. 이강인은 이번 시즌 공식전 17경기에 출전하여 2골 1도움을 올리고 있다. 영입 당시 이강인이 아틀레티코의 레전드이자 이전 에이스였던 앙투안 그리즈만을 대체할 후계자로 꼽힌 것을 감안하면 아쉬운 수치다.아틀레티코에서 이강인의 최근 마지막 득점은 지난 9월 17일 오사수나전으로 벌써 두 달이 넘었다. 리그 마지막 도움은 8월 30일 세비야전이었다. 최근 10경기 연속으로 공격포인트를 기록하지 못하고 있다.심지어 국가대표팀 A매치까지 포함하면 공격포인트 침묵은 무려 14경기로 늘어난다. 지난 9월 28일 홈에서 열린 우루과이전에서 0-4로 끌려가던 후반 35분 손흥민의 만회골을 어시스트한 것이, 소속팀과 대표팀을 합쳐 이강인의 최근 공식전 마지막 공격포인트였다.물론 이강인의 활약이 부진했던 것은 아니다. 소속팀에서의 이강인은 전방 압박부터 넓은 시야와 공을 소유하는 능력, 특유의 날카로운 침투패스 등으로 자신의 장점을 보여주며 아틀레티코 공격의 기점 역할을 톡톡히 해내고 있다.직접적인 도움으로 기록되지 않았더라도 이강인의 연계플레이와 패스가 득점 상황에 기여하거나, 혹은 동료들이 이강인이 만들어준 찬스를 살리지 못한 경우도 많았다. 시즌 초반 시메오네 감독의 주문으로 적극적인 공격시도를 이어갔던 이강인은 잘 때린 슈팅이 상대 골키퍼에 몇 차례나 막히는 등 득점운도 따르지 않은 편이었다.한편으로 이강인의 공격포인트 가뭄이 길어지면서 출전시간 문제도 다시 도마에 오르고 있다. 시메오네 감독은 이강인을 꾸준히 선발출전시키면서도 정작 풀타임을 뛰게 한 경기는 드물다. 경기마다 조금씩 차이는 있지만 대체로 60분 전후로 경기 흐름을 바꿔야 할 타이밍이면 이강인을 가장 먼저 빼는 패턴이 많았다. 다른 선수들보다 출전시간이 적어지니 자연히 공격포인트를 만들어낼 기회도 줄어들 수 밖에 없다.시메오네 감독은 이달 초 이강인의 출전시간에 대한 언론의 질문을 받자 "이상적인 출전 시간은 몇 분인지 말해 보라"고 역질문을 하며 불편한 반응을 보이기도 했다. 그는 "나는 선수들이 팀에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 만큼 출전하고 있다고 생각한다"고 강조한 바 있다.이강인이 팀에 점차 적응하면 출전시간도 자연히 늘어날 것으로 기대했지만 최근 흐름은 그렇지만은 않다. 이강인은 바이에른 뮌헨전에서 교체로 31분, 바르셀로나전에서 선발로 60분, 헤타페전에서 교체로 45분, 그리고 이날 비킹전 57분을 소화했다.이강인의 공격포인트 생산능력이 부족하여 출전시간이 감소한 것인지, 출전시간이 줄어들어서 이강인의 능력을 더 보여주지 못하는 것인지, '닭과 달걀의 논쟁'처럼 팬들과 전문가의 반응도 분분하다.설상가상 이강인은 국가대표팀에서는 로베르트 모레노 감독 체제에서 5경기에 출전했으나 우루과이전 도움 1개를 제외하면 인상적인 모습을 보여주지 못하면서 활용법에 의문을 자아내고 있다. 모레노 감독은 이강인을 4-4-2 전술의 우측 미드필더로 꾸준히 기용했지만 이강인의 장점을 제대로 살리지 못하고 있다는 비판을 받았다. 축구협회는 현재 지난 11월 A매치를 끝으로 임시감독 계약이 종료된 모레노 감독과의 계약을 연장할지 아직 논의 중인 상태다.이강인은 아틀레티코 입단이후 현재 소속팀과 대표팀에서 뭔가 흐름이 잠시 정체된 모습을 보이고 있다. 그 사이에 이강인의 포지션 경쟁자들로 꼽히는 알렉스 바에나, 훌리안 알바레스, 조니 카르도주 등의 득점과 도움을 추가하며 두각을 나타내고 있다. 스페인 '아스' 등 현지언론들도 이강인의 자리가 안정적이지 않다며 분발을 촉구하는 분석 보도가 나오고 있다. 자신의 능력을 증명할 새로운 돌파구가 필요해 보이는 이강인의 현 주소다.