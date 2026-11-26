대한민국 남자 축구가 국가대표팀에 이어 프로축구 K리그 역시 '안방 호랑이'로 전락할 위기에 놓였다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 25일 일본 가시마시의 가시마 사커스타디움에서 열린 가시마 앤틸러스(일본)와의 '2026-2027시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 동아시아 리그 스테이지 5차전에서일방적인 열세 끝에 0-3 완패를 당했다.전북은 지난 3일 홈에서 열린 조호르 다룰 탁짐(말레이시아)에 2-0으로 승리한 뒤 전북은 공식전 3연패를 당했다. K리그1 파이널 라운드에서 강원전(2-3 패)과 서울전(0-1 패) 에서 잇달아 패했고, ACLE에서는 가시마에게 참패를 당하며 또 한 번 체면을 구겼다.2025년 K리그 챔피언 자격으로 출전한 ACLE에 출전한 전북은 현재 동아시아 리그스테이지(동부지구)에서 승점 7(2승1무2패·골득실 -2)에 머무르며 11위까지 떨어졌다. 이번 시즌부터 참가팀이 32개로 확대된 챔피언스리그 엘리트는 지역별 리그 스테이지에서 팀당 8경기를 치러 8위 안에 들어야 16강에 진출할 수 있다. 전북은 이미 K리그1에서도 파이널A 최하위인 6위(승점 49)에 그치고 있어서 다음 시즌 아시아 무대 진출 가능성이 희박해진 상황이다. 반면 전북을 잡은 가시마는 4승 1무(승점 13)로 동아시아 단독 선두를 질주했다전북만의 문제는 아니다. 최근 K리그는 ACLE에서 좀처럼 힘을 쓰지 못하고 있다. 리그 스테이지 5경기가 진행된 가운데 일본 J리그팀들이 상위권을 점령한 것과 달리 한국 K리그 팀들은 누구도 16강 진출을 장담하기 어려운 처지에 몰렸다.현재까지 동아시아 리그 스테이는 'J리그 천하'다. 가시마를 비롯하여 비셀 고베, 감바 오사카, 가시와 레이솔 순으로 J리그 구단들이 동아시아 1위부터 4위까지 점령했다. 교토 상가 역시 6위에 오르면서 16강 직행권에 올라있다. 상위 탑8중 절반이 넘는 5팀이 일본 구단들이다. 최근 아시아 최강으로 올라선 일본축구의 상승세가 대표팀에 이어 클럽축구에서도 뚜렷하게 나타나고 있는 모양새다.반면 K리그1 팀들의 상황은 정반대다. 한국 팀들은 모두 8위 밖에 머물러 있다. 가장 높은 순위가 대전 하나시티즌의 10위(승점 7, 2승1무2패)이고, 동률인 전북이 11위로 그다음이다. 그나마 대전은 24일 홈에서 베이징 궈안(3-2)을 꺾고 모처럼 분위기 반전에 성공했다.상황이 가장 좋지 않은 건 포항 스틸러스다. 5경기를 치러 1무 4패로 아직까지 승리가 없다. 동아시아 15위로 포항보다 아래에 있는 팀은 5연패를 기록한 최하위 뉴캐슬 제츠뿐이다.포항은 K리그에서도 9위에 그치며 하위스플릿으로 밀려난 상태다. 극심한 성적부진으로 박태하 감독이 떠나고 김성재 감독대행이 지휘봉을 잡았지만 리그와 ACLE 모두 감독 교체에 따른 반등 효과는 전혀 나타나지 않고 있다. 현실적으로 남은 3경기를 모두 이겨야 기적적인 반등을 기대할 수 있지만 현실적으로 자력 16강행은 어려워졌다.대전과 전북의 경우, 8위 베이징과 승점차가 없어서 남은 경기에 따라 8위 안으로 진입할 가능성은 충분히 남아 있다. 다만 남은 경기가 많지 않은 만큼 더 이상의 패배는 치명적이다.ACLE의 하위 대회인 ACL2 역시 사정은 별반 다르지 않다. 2026시즌 K리그1에서 압도적 우승을 거둔 FC서울이 ACL2 E조에서 인도네시아의 페르십 반둥(승점 15. 5승)에 크게 뒤진 2위(승점 6, 2승 3패)에 머물고 있다. 3위인 호주 멜버른 빅토리(승점 5)와 승점차가 고작 1점에 불과하다. 서울은 지난 조별리그 5차전에서는 반둥에 1-3 완패를 당하기도 했다. 심지어 K리그 5위 강원은 H조에서 1승 1무 2패로 승점 4점을 기록하며 골득실에서 밀려 최하위에 머물고 있다.ALCE2는 ACLE에 비하여 강팀들이 적고 동남아권의 팀들의 비중이 더 높다. 그럼에도 K리그 정상급 팀들이 힘을 쓰지 못하는 상황이 반복되고 있다.최악의 경우에는, K리그 팀들이 모두 ALCE 1.2에서 모두 상위 라운드에 진출하지 못하고 전멸하는 상황이 발생할 가능성도 있다. 그렇게 된다면 남자축구대표팀의 북중미월드컵 32강 탈락에 버금가는 또 다른 한국축구 최악의 흑역사가 탄생할수도 있다.K리그가 아시아 축구에서 차지하던 위상을 감안하면 격세지감이다. K리그는 역대 아시아 챔피언스리그에서 통산 최다인 12회나 우승을 차지했다. 공동 2위는 일본과 사우디아라비아로 각각 8회 정상에 오르며 아직 한국과는 격차가 크다.하지만 2020년 울산 현대의 우승을 마지막으로 K리그는 더 이상 ACL에서 정상에 올라보지 못하고 있다. 오히려 갈수록 경쟁력이 퇴보하고 있는 모습이다. 한국축구가 주춤한 사이에 일본과 중동(사우디, UAE) 구단들이 ACL의 패권을 양분하는 구도가 된 모양새다.현재 한국축구는 아시아 1위로 올라선 일본 J리그와의 격차가 크게 벌어졌다는 평가를 받고 있다. 올해 J리그 구단들과의 맞대결 전적도 2승 1무 5패로 일방적인 열세다. 더욱 뼈아픈 것은 한 수 아래로 여겼던 중국이나 동남아시아 리그팀들에게도 이제는 승리를 장담할 수 없다.현재 K리그는 자국 리그의 투자 규모, 추춘제 도입, 유소년 육성 시스템, 스쿼드의 질적 격차 등에서 모두 경쟁 리그들에 비하여 열세를 보인다는 평가다. 일본의 장기적인 기획과 선수육성, 중동은 막대한 자본력을 바탕으로 한 인재 영입으로 리그의 경쟁력을 성장시켰다. 최근에는 동남아마저 적극적인 투자로 아시아의 변방에서 중심으로 들어오고 있는 것과 비교된다.반면 한국축구는 이러한 아시아축구에 변화하는 흐름을 따라잡지 못하고 정체되면서 갈수록 우물안 개구리가 되어가고 있다. 이는 일시적인 위기를 넘어, 앞으로 시간이 갈수록 하락세와 타 리그와의 격차는 더 심화될 가능성이 높다.그럼에도 붕괴한 축구행정과 제도개혁, 장기화된 수뇌부 부재, K리그 시도민구단의 부실운영 등 각종 내부 악재 속에 아직 최소한의 '정상화'를 위한 길조차 요원한 한국축구의 현실이 우려를 자아내고 있다.