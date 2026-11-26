(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
세상에서 가장 믿고 의지해야 할 사람에게 버림받는다는 것은 어떤 기분일까. 어린 시절 부모에게 충분한 사랑을 받지 못했거나, 오히려 부모로 인해 깊은 상처를 입은 사람은 누구를 믿고 살아갈 수 없다. 자신을 보호해 줄 사람이 없다는 사실을 너무 일찍 알아버린 아이에게 세상은 그저 두려운 곳이다. 그런 절망 속에서 자신에게 손을 내밀어 주는 사람이 나타난다면, 어쩌면 그 사람을 믿는 것 외에는 다른 선택을 할 수 없을지도 모른다.
박훈정 감독의 영화 <슬픈 열대>는 그렇게 버림받은 아이들이 한 사람 밑에서 자라면서 만들어낸 관계에 대한 이야기다. 비슷한 아픔을 가진 아이들은 서로를 형제자매로 여기며 살아가고, 자신들을 거두어 준 사부를 믿고 따른다. 혈연으로 맺어진 관계는 아니지만 어쩌면 그들에게는 유일한 가족이었을 것이다. 그런데 자신을 절망에서 구해준 사람이 또 다른 절망을 만들어내는 사람이라면 어떨까. 그들이 가족이라고 믿었던 관계는 정말 그들에게 안정과 위로를 주었던 것일까.
[첫 번째 감정] 죠죠의 불안