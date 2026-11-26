▲영화 <슬픈 열대> 장면 ㈜마인드마크

사부는 자신이 만들어낸 것들을 스스로 정리하는 데 익숙한 사람처럼 보인다. 조직을 만들고 사람들을 모으지만, 어느 순간 자신이 만들어낸 관계를 직접 무너뜨리려 한다. 마치 모든 일의 끝을 처음부터 예상하고 있었던 사람처럼 행동한다. 자신이 시작한 일은 자신의 손으로 끝내야 한다는 일종의 결벽적인 태도마저 느껴진다. 그런데 나는 그런 사부의 모습에서 자신감보다는 오히려 불안이라는 감정을 느꼈다.



사부 역시 어린 시절 엄마에게 버림받고 스스로 살아남아야 했던 사람이다. 그런 점에서 그는 자신이 거두어 준 아이들과 크게 다르지 않다. 누군가에게 의지하고 싶었겠지만 그럴 수 없었던 어린 시절은 그에게 어떤 상처를 남겼을까. 어쩌면 사부에게 누군가를 믿는다는 것은 언젠가 그 사람에게 버림받을 수도 있다는 가능성을 받아들이는 일이었을 것이다. 그래서 자신이 버림받기 전에 상대를 버리고, 배신당하기 전에 자신이 만들어낸 관계를 정리하려 했던 것은 아닐까.



죠죠가 누군가에게 의지하는 것으로 불안을 견뎌냈다면, 사부는 모든 것을 자신의 통제 아래 두는 것으로 불안을 견뎌온 것 같다. 자신과 비슷한 처지의 아이들을 거두었지만 정작 그 아이들에게 자신이 겪었던 상처를 다시 안겨주는 사람이 되었다. 자신이 그토록 벗어나고 싶었던 절망을 다른 사람들의 삶 속에 만들어낸 것이다. 어쩌면 영화 속에서 가장 오랫동안 그 절망을 벗어나지 못한 사람은 사부 자신이었을지도 모른다. 그런 의미에서 사부야말로 이 영화의 제목인 '슬픈 열대'를 가장 잘 보여주는 인물이 아닐까.



버림받은 사람들이 만들어낸 또 다른 상처



<슬픈 열대>는 버림받은 사람들의 상처가 다른 사람과의 관계 속에서 어떻게 이어지는지 보여준다. 누군가를 거두어 준다는 것이 반드시 그 사람을 구원하는 것은 아니다. 죠죠에게 사부는 의지할 수 있는 사람이었지만, 루에게 사부가 만들어준 세계는 벗어나고 싶은 곳이기도 했다. 자신이 누군가를 구했다고 생각하는 사람이 정작 그 사람의 삶을 자신의 방식대로 통제한다면, 그것을 온전한 구원이라고 말할 수 있을까.



박훈정 감독은 이번에도 자신이 잘하는 비장하고 무거운 누아르를 만들어냈다. 인물들이 쌓아온 감정은 영화의 마지막 액션에서 폭발한다. 다만 그 과정에서 사부와 루의 감정이 충분히 이해되지 않아 인물들의 선택을 따라가기 어려운 순간도 있었다. 루의 내면을 전달하기 위한 독백 역시 다소 많게 느껴진다. 오히려 보청기를 빼는 루의 행동처럼 대사 없이 감정을 전달하는 장면들이 그의 마음을 이해하는 데 더 효과적이지 않았나 하는 생각이 든다.



영화에서 언어의 사용도 조금 아쉽다. 태국을 배경으로 한국어, 영어, 중국어, 태국어와 수어까지 다양한 언어가 등장한다. 그런데 인물들이 각자의 언어로 이야기하면서도 서로의 말을 이해하는 모습은 다소 어색하게 느껴졌다. 얼마 전 넷플릭스에서 공개된 <푸른길>이 한국어와 일본어를 극의 상황과 관계 속에 자연스럽게 녹여냈던 것과 비교하면, <슬픈 열대>의 언어적 다양성은 오히려 영화에 집중하는 것을 어렵게 만들기도 한다.



배우들 중에서는 죠죠를 연기한 박유림이 가장 인상적이었다. 사부를 향한 믿음과 의심, 다시 버림받을지도 모른다는 불안이 뒤섞인 죠죠의 표정은 영화가 끝난 뒤에도 오래 기억에 남는다. 특히 망가진 곰 인형을 품에 안고 있는 죠죠의 모습을 보면서 그녀의 마음속에는 여전히 엄마의 사랑을 기다리는 어린아이가 남아 있는 것 같다는 생각이 들었다.



어린 시절 자신이 받은 상처를 온전히 치유하지 못한 사람들. 그들은 서로를 가족이라 부르며 살아왔지만 결국 또 다른 상처를 만들어냈다. 그렇다면 누군가를 절망에서 구해준다는 것은 어떤 의미일까. 그 사람에게 의지할 곳을 만들어주는 것일까. 아니면 언젠가 자신에게 의지하지 않고도 살아갈 수 있도록 해주는 것일까.

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