한국 남자 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 세계 무대에서 굵직한 이정표를 세웠다.김현준 감독이 이끄는 U-17 대표팀은 25일(한국 시각) 카타르 도하에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) U-17 월드컵 조별리그 B조 최종 3차전에서 에콰도르를 3대2로 꺾었다. 앞서 우간다(3대0 승)와 뉴칼레도니아(6대0 승)를 연파한 데 이어 남미의 강호 에콰도르까지 제압하며 B조 1위(3승·승점 9)로 32강 토너먼트에 안착했다.한국 축구가 FIFA 주관 남자 월드컵 조별리그를 3전 전승으로 통과한 것은 성인 대표팀과 연령별 대회를 통틀어 이번이 처음이다. 3경기에서 12골을 몰아치고 단 2골만 내준 공수 균형도 돋보인다. 48개국 체제로 확대 개편된 이번 대회에서 조 1위로 32강에 오르며 토너먼트 대진에서도 유리한 고지를 점했다.에콰도르전은 김현준호가 추구하는 빠른 공격 축구의 색채가 고스란히 드러난 한판이었다. 한국은 경기 시작 7분 만에 기선을 제압했다. 역습 상황에서 오른쪽 측면을 빠르게 파고든 김지호의 낮고 날카로운 크로스가 에콰도르 수비수 카를로스 메디나의 발에 맞고 굴절되며 선제골로 이어졌다.초반 부상 변수도 팀의 흐름을 꺾지 못했다. 전반 11분 박경훈이 부상으로 빠지자 김 감독은 곧바로 박주호를 투입했다. 교체 카드는 적중했다. 전반 22분 박주호가 찔러준 전진 패스를 받은 남이안이 페널티 지역 바깥에서 과감한 오른발 중거리 슛으로 골망을 흔들었다. 후반 시작 1분 만에는 남이안의 컷백을 받은 김지호의 슈팅이 상대 수비수 욘 치카를 맞고 다시 자책골로 연결되며 순식간에 3대0까지 달아났다.공식 기록상 두 골 모두 상대 자책골이었지만, 단순히 운이 좋아서 얻은 득점은 아니었다. 한국은 개인 기량이 뛰어난 남미 수비수들을 상대로 정면 승부를 피하는 대신, 뒷공간을 파고드는 빠른 측면 돌파와 문전으로 강하게 붙이는 크로스로 상대 수비 대형을 계속 흔들었다. 수비수가 걷어내기 가장 까다로운 지점으로 볼을 밀어 넣은 전술적 승리였다.이날 경기가 앞선 두 경기의 대승보다 더 값진 이유는 후반 막판 팽팽한 위기 상황을 직접 겪고 이겨냈기 때문이다. 3골 차로 뒤진 에콰도르는 후반 들어 수비 라인을 끌어올리며 파상공세를 펼쳤다. 후반 14분 욘 게레로에게 이번 대회 첫 실점을 허용한 한국은 후반 33분 루이스 프라고소에게 추가 골을 내주며 3대2 한 점 차까지 쫓겼다. 후반 27분 비디오 판독 끝에 상대 득점이 반칙으로 취소되지 않았다면 경기 양상이 완전히 뒤집힐 수도 있던 아찔한 순간이었다.위기의 팀을 구한 건 골키퍼 장준영이었다. 후반 추가시간 2분, 상대 역습에 수비 뒷공간이 열리며 에콰도르 공격수 얀드리 카예와 일대일로 맞섰다. 동점을 허용할 수 있던 절체절명의 순간, 장준영이 끝까지 각을 좁히며 침착하게 슈팅을 막아내 승리를 지켜냈다.우간다와 뉴칼레도니아를 상대로는 시종일관 경기를 주도하느라 수비 집중력을 시험할 기회가 적었다. 토너먼트에 오르면 에콰도르처럼 체격과 개인기를 앞세워 몰아치는 팀들을 계속 만나야 한다. 후반 막판 체력이 떨어진 상황에서 리드를 지켜낸 경험은 32강전을 앞둔 선수들에게 더할 나위 없는 예방주사가 됐다.이번 대표팀의 선전은 대회 전만 해도 쉽게 예상하기 어려웠던 반전이다. 김현준호는 월드컵 예선을 겸해 열린 아시안컵 8강에서 우즈베키스탄에 승부차기 끝에 패하며 조기 탈락의 아픔을 겪었다. 당시 공격 전개 과정에서의 세밀함 부족과 결정력 부재가 도마 위에 올랐다.하지만 본선을 앞두고 치른 담금질이 팀을 완전히 바꿔놓았다. 김 감독은 특정 에이스 한두 명에게 의존하는 대신, 전방 압박과 빠른 공수 전환을 바탕으로 여러 선수가 고르게 득점에 가담하는 '원팀' 전술을 다듬었다. 에콰도르전에서 주전 선수가 경기 초반 부상으로 빠졌는데도 교체 투입된 박주호가 곧바로 공격의 윤활유 역할을 해낸 장면은 두꺼워진 선수층과 탄탄한 조직력을 보여준다.이제 시선은 토너먼트로 향한다. 한국 U-17 대표팀의 월드컵 역대 최고 성적은 1987년, 2009년, 2019년 대회에서 기록한 8강이다. 번번이 4강 문턱에서 고배를 마셨다.조별리그에서 보여준 12골의 화력과 남미 팀을 상대로도 밀리지 않는 속도전은 분명 매력적인 무기다. 다만 에콰도르전 후반에 노출된 체력 저하와 집중력 흔들림은 짚고 넘어가야 할 옥에 티다. 단판 승부로 치러지는 32강부터는 한 번의 방심이 곧 탈락으로 이어진다. 조별리그 전승이라는 기분 좋은 기록을 넘어, 한국 축구가 한 번도 밟지 못한 U-17 월드컵 4강 무대에 오를 수 있을지 관심이 쏠린다.