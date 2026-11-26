2026 데이비스컵 테니스 본선 8강 토너먼트 결과

(11월 26일, 볼로냐피에레 인도어 코트 - 이탈리아 볼로냐)

1단식 ★ 홍성찬(787위) 0-2 (0-6, 6-7{TB 5-7}) 로렌조 무세티(27위)

2단식 ★ 권순우(139위) 2-1 (3-6, 7-6{TB 7-3}, 7-6{TB 7-5}) 플라비오 코볼리(7위)

복식 ★ 권순우-정현 0-2 (6-7{TB 2-7}, 6-7{TB 11-13}) 마테오 베레티니-안드레아 바바소리

◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 권순우 9개, 플라비오 코볼리 11개

더블 폴트 : 권순우 8개, 플라비오 코볼리 4개

첫 서브 적중률 : 권순우 57%(74/130), 플라비오 코볼리 61%(72/118)

첫 서브로 포인트 성공률 : 권순우 69%(51/74), 플라비오 코볼리 74%(53/72)

세컨드 서브로 포인트 성공률 : 권순우 65%(31/48), 플라비오 코볼리 60%(25/42)

브레이크 포인트 성공율 : 권순우 25%(1/4), 플라비오 코볼리 25%(3/12)

전체 포인트 : 권순우 122개, 플라비오 코볼리 126개

한국 남자 테니스의 간판 권순우(ATP 랭킹 139위)가 우리 시각으로 26일(목) 새벽 이탈리아 볼로냐에 있는 볼로냐피에레 인도어 코트에서 벌어진 2026 데이비스컵 테니스 본선 8강 이탈리아와의 두 번째 단식에 나와 홈 코트의 플라비오 코볼리(랭킹 7위)를 상대로 2시간 50분 만에 2-1(3-6, 7-6, 7-6)로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 코볼리가 올 시즌 롤랑 가로스 준우승자라는 사실을 감안하면 테니스 전문가들 모두를 놀라게 할만한 결과다.권순우는 곧바로 이어진 복식 게임에서 맏형 정현과 짝을 이뤄 대회 4연패를 노리는 우승 후보 이탈리아를 압박했지만 아쉽게도 '마테오 베레티니 - 안드레아 바바소리' 조에게 0-2(6-7, 6-7)로 패하는 바람에 4강 티켓을 이탈리아에게 넘겨주고 말았다.지난주 프랑스 동북부 메스에서 열린 ATP(세계 남자 프로테니스) 메스 챌린저 대회 준우승의 성과를 올리고 이탈리아로 건너온 권순우가 두 번째 단식에 나섰다.앞서 열린 1단식에서 홍성찬(787위)이 로렌조 무세티(27위)에게 0-2로 패했기 때문에 권순우에게 큰 부담이 다가올 수밖에 없는 상황이었다.예상했던 대로 올 시즌 롤랑 가로스 준우승자 플라비오 코볼리는 첫 세트를 6-3으로 가볍게 따내며 2단 1복 시스템의 실질적인 끝내기 주인공으로 떠올랐다.하지만 권순우는 여기서 포기하지 않고 두 번째 세트에서 끈질기게 코볼리를 물고 늘어졌다. 다섯 번째 게임에서 2개의 브레이크 포인트 기회를 잡고는 포핸드 크로스 스트로크 위력을 뽐내며 코볼리의 리턴 실수를 유도한 것이 결정적인 순간이었다.그리고 이어진 타이 브레이크에서 권순우는 한층 안정된 서브와 스트로크 실력을 뽐내며 7-3으로 두 번째 세트를 끝냈다. T존으로 뻗어나가는 위력적인 서브 포인트가 세트 포인트로 찍혀 나온 것이다.마지막 세 번째 세트도 타이 브레이크까지 가는 접전이 이어졌는데 아홉 번째 게임을 러브 게임으로 가져오는 권순우의 자신감 넘치는 포핸드 크로스 앵글 위닝샷이 압권이었다.세 번째 세트 타이 브레이크를 완벽한 백핸드 발리 위너로 시작한 권순우는 4-4 아슬아슬한 점수판 앞에서 기막힌 포핸드 탑스핀 로브 위너 기술을 선보여 현지 이탈리아 팬들까지 모두를 놀라게 만들었다.매치 포인트 기회를 잡고 제 7구를 날카로운 포핸드 다운 더 라인 위너(3세트 타이 브레이크 7-5)로 끝낸 권순우는 주머니에 있던 테니스 공을 꺼내 관중석으로 시원하게 날려버리는 승리 세리머니까지 펼치며 시즌 막바지 세계 테니스계를 놀라게 하는 대이변의 주인공임을 자랑했다.세 시간 가까이 뛰면서 어렵게 역전승을 거둔 권순우는 제대로 쉬지도 못하고 이어진 복식 게임에 정현의 파트너로 나섰지만 두 세트 모두 타이 브레이크로 내주는 아쉬운 결과를 받아들고 말았다.이렇게 4강에 올라간 이탈리아는 이르지 레헤치카(14위)가 이끌고 있는 체코 공화국과 만나 결승 진출 티켓을 다투게 된다.