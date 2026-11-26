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디즈니플러스 '재혼 황후'디즈니플러스
고풍스런 드레스를 입은 배우들 사이로 조선 궁중의 말투가 흐르는 듯한 묘한 분위기는 최종회까지 이어졌다. 이혼 법정에서 대신들이 한꺼번에 일어나 황제를 말리는 장면은 마치 "전하, 통촉하여 주시옵소서"를 연이어 외치던 사극 속 어전회의에 가까웠다.
초반의 손발 오그라드는 어색함이 회차가 쌓이며 익숙한 재미로 바뀐 측면도 있지만, 드라마가 만든 이질감이 완전히 사라진 것은 아니다. 익숙한 궁중 멜로드라마의 쾌감에 의존하는 장면이 여전히 많았던 부분은 끝내 아쉬움으로 남는다.
그럼에도 <재혼 황후>가 낯선 장르에 도전해 글로벌 성과를 거두며, 그동안 상대적으로 경쟁 OTT 대비 열세에 놓였던 디즈니플러스 한국 시리즈물의 도약 가능성을 확인시켰다는 점만큼은 분명해 보인다.
가상의 제국과 왕국, 황실을 둘러싼 권력 다툼, 신분을 뛰어넘는 로맨스는 한국 시청자에게는 익숙하면서도 해외 시청자에게는 새로운 볼거리였다. <카지노>와 <무빙>을 탄생시킨 디즈니플러스가 이번에는 로맨스 판타지라는 낯선 영역에서 기대 이상의 반향을 얻었다는 점에서 더욱 의미가 크다.
미완의 마침표, 시즌2 성사될까?