▲디즈니플러스 '재혼 황후' 디즈니플러스

9, 10회의 전개를 살펴보면 <재혼 황후>는 후속 시즌을 기대하게 만드는 여러 장치를 곳곳에 남겨뒀다. 서대제국 선언은 아직 실현되지 않은데다 나비에가 아끼는 모든 것을 없애겠다는 소비에슈의 경고와 전 황후의 흔적부터 지우라는 라스타의 지시는 본격적인 대립을 예고하는 장면이기 때문이다.



원작 웹소설을 바탕으로 제작된 네이버 웹툰이 지난 10월 29일부터 나비에와 하인리의 신혼 생활을 다룬 외전을 연재하고 있다는 점도 흥미롭다. 이는 시즌2, 나아가 장기 시리즈 제작을 위한 밑바탕이 될 수 있다는 점에서 기대를 키운다. 물론 주요 배우들의 일정과 대규모 제작비, 플랫폼의 편성 전략 등 여러 변수가 남아 있는 만큼 섣부른 낙관은 이르다.



<재혼 황후>는 작품 전반에 걸친 과장된 설정의 단점을 배우들의 호연과 도파민 넘치는 전개로 극복하며 초반의 선입견을 뒤집었다. 나비에와 하인리의 새 제국, 라스타와 소비에슈의 몰락까지 아직 펼쳐지지 않은 이야기는 여전히 충분하다. 9-10회가 담아낸 극의 결말은 분명 미완의 마침표보다 다음 시즌을 향한 예고편에 가깝다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기