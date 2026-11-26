우리는 일터에서 흔히 '사람을 갈아 넣는다', '피를 빨아먹는다', '뼈를 묻는다', '목숨을 건다'는 말을 쓴다. 하나같이 몸이 상하거나 목숨을 잃는다는 뜻을 품고 있지만, 너무 익숙해진 탓에 그 섬뜩함을 느끼는 사람은 많지 않다. 지난 10월 30일 공개된 넷플릭스 시리즈 <꿀알바>(연출 김다민)는 이 가운데 몇몇 말들에서 공포를 끌어낸다. 비유로만 쓰이던 말이 실제로 벌어지는 일터를 보여주는 것이다.
<꿀알바>는 1화의 '규칙 괴담'으로 문을 열어, 일터마다 다른 괴현상이 기다리는 호러 드라마다. 최저시급의 50배를 주는 편의점 야간 아르바이트를 시작으로, 주인공 변혁준(이재욱)은 목숨을 건 일터에서 살아남을 때마다 더 높은 일당을 제안받는다.
하지만 8부작 시리즈를 보고 나면 귀신이나 괴물보다 더 섬뜩하게 다가오는 것은 우리가 일상에서 흔히 사용하는 말들이다. 건설현장 반장이 '사람을 갈아 넣어야 건물이 오른다'고 말하자 실제로 사람이 희생되고, 인력사무소 사장이 '먹고살기 위한 몸부림만큼 강한 양기는 없다'고 말할 때 노동자의 절박함은 다른 세계의 침입을 막는 힘으로 이용된다. 인력사무소의 이름부터 '거미인력'이다. 거미줄에 걸려든다는 말마저 이곳에서는 단순한 비유가 아니다.
누가 죽어야 세상이 돌아가는가