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큰사진보기 ▲꿀알바공식예고편 넷플릭스

"귀신이 무섭냐, 거지 되는 게 무섭지."



그래서 오히려 오래 남는 것은 귀신 한 명 등장하지 않는 장면이다. 혁준의 여동생 변지윤(김민하)은 이렇게 말하면서도, 겁이 없느냐는 물음에는 오히려 겁이 많다고 답한다. 면접 전날 하나 남은 스타킹에 구멍이 나는 것, 빠듯한 달에 날아오는 청첩장, 택시비와 병원비. 지윤에게는 무서운 것이 너무 많아 귀신이 들어올 자리조차 없다. 귀신은 피할 수 있을지 몰라도, 스타킹과 청첩장과 병원비는 피할 수 없다.



세상은 달라지지 않았다



거미사장이 지키려 했던 것은 두 세계의 균형이었다. 더 많은 사람을 살리기 위해 누군가를 희생시켜야 한다는 논리였다. 혁준은 그 논리를 거부한다. 연주가 열어젖힌 문을 지윤과 함께 닫으면서, 누구도 제물로 바치지 않고 두 세계의 충돌을 막는다.



"세상은 망하지 않았다. 망하지도 않았고, 변하지도 않았다."



혁준의 내레이션이다. 세상을 구한 그의 승리에는 묘한 역설이 숨어 있다. 마지막에 혁준이 한 일은 거미사장이 평생 해온 일과 다르지 않다. 두 세계의 경계를 지키고 균형을 유지한 것이다. 달라진 것은 균형을 지키는 방법이지, 균형을 지켜야 한다는 전제가 아니다.



곧이어 혁준에게 거미인력 관리직 합격 문자가 도착한다. 전임자의 추천이다. 그만두겠다던 혁준에게 거미사장이 건넸던 칭찬, 이 일에 소질이 있다는 말이 그제야 제 뜻을 드러낸다. 끝까지 저항했던 사람이 후임자로 지목된 것이다.



거미사장이 음성 메시지로 남긴 선택지는 둘이다. 모든 것을 모르는 척하고 살 것인가, 이 자리를 받아들일 것인가. 돈 때문에, 아버지 때문에 매번 스스로 출근했던 혁준이지만, 그가 고를 수 있었던 것은 언제나 거미사장이 내놓은 일자리였다. 마지막 선택지도 다르지 않다. 혁준은 세상을 구했지만, 그 세상이 마련한 선택지에서 벗어나지는 못했다.



드라마는 혁준의 대답을 들려주지 않는다. 한강 다리 아래, 누군가 매달려야만 보이는 자리. 거미인력의 스티커는 사람을 찾아다니지 않았다. 가장 절박한 사람이 찾아올 자리에서 기다렸을 뿐이다.



'마지막 반전의 기회!' 그 문구는 아직 거기 붙어 있다. 꿀알바 이재욱 이희준 김다민 고민시 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 안상우 (ezmind) 내방 구독하기 생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다. 이 기자의 최신기사 13억 원이 생기자, 사표 대신 화를 낸 사람

공식예고편<오징어 게임>의 인물들은 게임에 '참가'하지만, <꿀알바>의 혁준은 일터로 '출근'한다. 전자에서 옆 사람이 쓰러지면 경쟁자가 탈락한 것이지만, 후자에서는 함께 일하던 동료가 사고를 당한 것이다. 게임에는 규칙을 만들고 참가자를 지켜보는 주최자가 있지만, 혁준의 일터에는 고용주와 작업반장, 인력사무소 사장이 있다. 그래서 <꿀알바>의 죽음은 게임의 탈락이 아니라 노동 현장의 사고가 된다. 그리고 앞서 보았듯, 사고가 나도 책임지는 사람은 없다.참가는 한 번의 결심이지만, 출근은 매번 다시 하는 수락이다. 두 번째 알바를 마친 혁준은 더는 일하지 않겠다고 말한다. 거미사장은 지금 제일 중요한 게 뭐냐고, 정답은 가까이에 있을 거라는 말만 남기고 떠난다. 혼자 남은 혁준의 눈길은 손에 쥔 돈 봉투에서 떨어지지 않는다.아버지의 수첩을 발견한 뒤에는 출근하는 이유가 달라진다. 건설현장 일을 받아들이고, 저쪽 세계로 통하는 문이 있다는 놀이공원 일자리까지 먼저 요청한 것은 아버지의 행방을 찾기 위해서다. 처음에는 돈 때문에, 나중에는 아버지 때문에. 누군가 억지로 끌고 가지 않아도, 그곳으로 돌아갈 이유는 계속 생긴다.가장 흥미로운 차이는 마지막 보상에 있다. <오징어 게임>에서 끝까지 살아남은 사람에게 주어지는 것은 상금이다. 반면 <꿀알바>의 마지막 일자리에는 일당이 적혀 있지 않다. 대신 '정규직 전환 과정'이라는 이름이 붙어 있다. 1600배까지 치솟던 숫자가 사라지고 그 자리를 소속이 대신한다. 스테이지를 통과한 끝에 기다리는 것은 우승이 아니라 승진이다. 이 작품의 영어 제목이 앞날이 막힌 일을 뜻하는 'Dead-End Job'이라는 점을 떠올리면, 막다른 일터의 끝에 승진이 놓여 있는 셈이다. 게임의 얼굴을 하고 있지만 이것은 결국 일이고, 그래서 더 무섭다.그러나 후반부로 갈수록 드라마는 일터의 공포보다 두 세계의 대립에 더 많은 무게를 싣는다. 양과 음의 경계, 저쪽 세계로 통하는 문, 그 문을 통해 돌아온 존재와 쏟아져 나오는 괴물들. 편의점과 물류센터, 건설 현장처럼 익숙한 일터에서 시작된 공포가 두 세계의 운명을 건 대결로 커진다. 이야기의 규모는 커졌지만, 우리가 매일 쓰는 노동의 말들을 실제 공포로 바꾸던 초반의 날카로움은 오히려 무뎌진다.가장 아쉬운 것은 연주다. 40년 전의 노동재해와 연결된 그가 억울하게 누군가 한 사람만 죽는 대신 모두 함께 망하는 길을 택하는 데에는 분노의 이유가 있다. 물론 그 방식 역시 다른 사람의 목숨을 자신의 목적을 위해 희생시킨다는 점에서 거미사장과 닮았고, 작품이 두 사람의 선택을 모두 거부하는 혁준을 내세운 이유도 이해할 만하다. 문제는 그 과정이다. 드라마는 연주가 왜 그토록 절망했는지를 따라가기보다 괴물들이 쏟아져 나오는 장면과 이를 막으려는 싸움에 후반부의 상당 부분을 할애한다. 어느 순간 연주의 분노를 이해하는 일보다 그를 저지하는 일이 더 중요해진다.