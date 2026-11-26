아시아축구연맹(AFC) 공식 홈페이지

전반 37분 동점 골을 기록했던 FC서울 FW 후이즈(좌)10년 만의 K리그1 우승이라는 화려한 성과 뒤에 불안한 흐름이 이어지고 있다. 9월 이후 공식전 15경기서 단 6승에 그친 FC서울이 아시아 무대에서도 자존심을 구겼다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 25일 오후 9시 15분(한국시간) 스타디온 겔로라 반둥 라우탄 아피에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2)' E조 5차전 페르시브 반둥에 1-3 완패를 당했다. 이로써 서울은 2승 3패 승점 6점 E조 2위에 자리했다.서울은 반드시 승리가 필요했다. 앞선 1차전 0-1 패배 복수는 물론, 이번 경기에서 승점 3이면 챔피언스리그2 16강 진출을 확정할 수 있었기 때문. 그러나 그 목표를 달성하지 못했다. 전반 6분 페랄타에게 선제 실점을 내줬지만, 전반 37분 후이즈가 승부의 균형을 맞췄다.하지만, 전반 41분 메날로에게 역전 골을 내준 서울은 후반 25분 문선민이 거친 태클로 다이렉트 퇴장을 당하면서 수적 열세에 놓였고, 결국 후반 33분 베컴 푸트라의 역습을 막아내지 못하면서 3번째 실점을 내줬다. 이후 반격에 나섰으나 결과를 뒤집지 못했다.이번 경기 패배한 점도 매우 아쉽지만, 서울의 최근 성적을 놓고 보면 마냥 웃을 수 있는 상황은 절대 아니다. 이번 시즌 전반기와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 8월까지 레이스는 그야말로 '무결점'이었다.압도적인 퍼포먼스와 4-4-2 기반으로 한 유기적인 움직임은 훌륭했고, 서울의 거침없는 질주를 막을 수 있는 팀은 없어 보였다. 그러나 9월 이후부터 이상 신호가 감지됐다. 인천과 27라운드 홈 경기서 1-0 승리를 거뒀으나 이어진 울산 원정에서는 0-1 패배를 당했다.이후 전북 원정에서 2-1 극장 승리를 통해 반등에 성공하는 듯했으나 반둥(패)·포항(패)·제주(승)·멜버른(패)·김천(무)으로 이어지는 일전에서 단 1승 1무 4패의 불안정한 성적을 거뒀다. K리그1 조기 우승을 확정했던 강원과 33라운드 일전에서조차 1-1 무승부에 그쳤다.우승 이후 서울은 비엣텔과 2연전에서 2연승을 기록하며 살아나는 듯했으나 인천·울산에 리그 2연패를 헌납하면서 분위기를 살리지 못했다. 반둥 원정 직전 전북 원정에서도 0-1 승리를 거뒀으나 경기 내용을 보면 그리 만족할 만한 성과는 절대 아니었다.그리고 가장 중요했던 반둥 원정에서도 서울은 승리하지 못했다. 선수비 후역습 패턴에 고전하는 모습을 보였고, 무리하게 올린 라인이 계속해서 공략당했다. 점유율은 36-64로 앞섰으나 유효 슈팅 자체는 7-7로 똑같았다.또 지공 상황에서는 반둥의 깊게 내려선 5백 수비진을 뚫어내는 데 상당한 어려움을 겪었고, 설상가상 퇴장까지 나오면서 고개를 숙여야만 했다. 결과적으로 이번 경기 패배로 서울은 멜버른과 최종전에서 반드시 승점 3을 얻어야 하는 부담을 떠안게 됐다.9월 이후 치러진 공식전 15경기서 6승 2무 7패의 부진한 흐름이 이어지고 있다. 9월 이전까지 27경기에서 17승을 거두며 63%의 승률을 자랑했던 것과는 반대로, 승률은 23%가 감소된 40%에 머무르고 있다.물론 리그와 아시아 무대를 병행하는 과정에서 체력적인 부담과 로테이션에 따른 경기력 편차가 발생할 수 있다. 그러나 우승 확정 이전부터 시작된 하락세가 두 달 넘게 이어지고 있다는 점에서 이를 단순히 빡빡한 일정이나 동기부여의 문제로 치부하기는 어렵다.특히 다음 시즌에는 리그 타이틀 지키기와 더불어 한 단계 더 높은 대회인 아시아 챔피언스리그 엘리트 무대까지 나서야만 하는 서울은 현재 나타나고 있는 약점에 관한 진정한 치료법, 전술적 유연성, 선수층의 경쟁력을 재점검할 필요성이 매우 절실한 상황이다.한편, 서울은 국내로 귀국해 오는 28일 홈에서 대전을 상대로 K리그1 대관식을 진행한다.