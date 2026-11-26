아시아축구연맹(AFC) 공식 홈페이지

가시마 앤틀러스(일본) 원정에서 0-3 완패를 당한 전북현대두 구단의 공통점은 많았지만, 경기력은 극명하게 엇갈렸다. 전북 현대가 가시마 앤틀러스에 완패하며 16강 진출 경쟁에서도 밀려났다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 25일 오후 7시(한국시간) 메르카리 스타디움에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 5차전 가시마 앤틀러스에 0-3으로 패배했다. 이로써 전북은 2승 1무 2패 승점 7점 11위에 자리했다.토너먼트 진출을 위해 반드시 승점이 필요했던 전북이다. 직전 경기서 조호르 다룰 탁짐(말레이시아)를 잡아내며 승점 7점 고지를 밟았던 이들은 승리하게 될 시에는 최대 3위까지 올라갈 수 있었다. 다만 패배하게 될 경우, 8위서 9위까지 추락하는 상황을 맞이할 수 있었다.중요한 맞대결이었던 만큼 필승을 다짐했던 가운데 이들이 비슷한 역사를 보유했다는 점도 주목할 만한 포인트였다. 가장 먼저 전북과 가시마 앤틀러스는 각 자국 리그를 대표하는 명문 구단 중 하나로 최다 우승을 차지하고 있다는 부분이었다.전북은 10회(2009·2011·2014·2015·2017·2018·2019·2020·2021·2025), 가시마 앤틀러스는 9회(1996·1998·2000·2001·2007·2008·2009·2016·2025) 우승을 차지하며 K리그와 J리그 최다 챔피언 구단으로 자리매김했다.특히 이들은 지난 시즌에는 오랜 무관의 시간을 끝내고 각각 리그 타이틀 회복에 성공했다. 이외에도 두 구단은 유소년 육성에서도 특별한 인연을 이어오고 있는데, 2016년부터 유소년팀 간 교류를 지속하고 있다.지난해에는 가시마 유소년 선수단이 전주를 방문했으며 올해 10월에는 전북 U-11 선수단이 일본에서 열린 나이키 앤틀러스컵에 참가하며 양 구단의 협력 관계를 이어가고 있는 상황.두 구단의 역사를 잇는 특별한 인물도 있다. 바로 '레전드' 골키퍼 권순태다. 그는 전북에서 2006년과 2016년 두 차례 아시아 정상에 올랐고, 2017년 가시마로 이적한 뒤 이듬해 구단의 첫 ACL 우승까지 견인했다. 두 명문의 아시아 제패 역사에 모두 이름을 남긴 셈이다.각 나라를 대표하는 축구 명문으로서 공통점이 상당히 많았던 전북과 가시마. 그러나 경기 결과와 경기력은 정반대였다. 가시마가 그야말로 전북을 상대로 '축구란 무엇인가'를 확실하게 알려줬다.4-4-2 전형을 내세운 이들은 전북이 추구하는 후방 빌드업을 억제하기 위해 팀 단위의 강력한 압박을 펼쳤다. K리그와 이전 아시아 챔피언스리그 경기를 확실하게 분석한 모양새를 보여줬고, 이는 곧 결과로 이어졌다.반면, 전북은 가시마의 이런 압박을 뚫어내지 못했다. 압박으로 인해 중앙 패스 경로가 막히자, 볼이 측면으로 한정되는 모습이 연출됐다. 또 수비에서는 나와서는 안 될 실수가 나오면서 연이어 골을 내줬고, 선수들 역시 집중력이 상당히 저하된 모습이었다.전북은 작은 실수로 촉발된 전반 17분 프리킥을 내줬고, 결국 오가와 료야에게 선제 실점을 허용했다. 이어 후반 15분에도 문전 앞 혼전 상황에서도 똑같은 장면이 나오면서 치다 카이토에게 2번째 실점을 바라보는 장면이 나왔다.또 후반 28분 상황에서도 앞전 상황에서 충분히 실점을 방지할 수 있는 타이밍이 있었으나 측면이 완벽하게 무너지면서 스즈키 유마에게 쐐기 골을 헌납했다. 결과도 완패였으나 경기 지표도 가시마에게 완벽하게 압도당했다.전체 슈팅 개수 21-7을 시작으로 유효 슈팅(7-1)·페널티박스 내 터치 횟수(32-17)·빅찬스(3-0)에서 모두 밀리는 그림이 나왔다. 실력에서 진 가운데 경기 종료 직전에는 불필요한 신경전까지 발생, 모든 부분에서 압도당한 모습을 보여준 전북이다.특히 전북은 2020년 요코하마 F.마리노스(일본)에 1-4로 완패한 이후 약 6년 만에 아시아 챔피언스리그에서 3골 차 패배를 당하는 굴욕까지 떠안았다.공식전 원정 10경기 무승(5무 5패)의 늪에 빠진 전북 정정용 감독은 "전술적으로 부족한 점을 채우면서 감독이 채우고 발전해야 하는 부분들이 있었고, 그런 부분들이 이뤄지지 못한 게 있어서 책임 통감한다고 했다"라고 했다.끝으로 "결과 떠나서 참패했기 때문에 전체적으로 감독 책임 같다. 그 자체도 리더십 만들어서 잘 발휘했어야만 했는데, 많이 부족했던 것 같다"라며 고개를 숙였다.한편, 전북은 국내로 귀국해 오는 29일 울산HD와 시즌 마지막 현대가 더비를 치르게 된다.