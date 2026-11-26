영화 <가능한 사랑>

스틸컷<밀양>에는 두 번의 반전이 있다. 첫 번째는 납치 살해범이 하나님께 구원받았음을 고백하는 장면이다. 참척의 고통에 몸부림 치던 신애(전도연)는 우연한 기회에 신앙을 갖게 되고 범인을 용서하러 교도소로 향하기까지 한다. 아들의 살해범과 마주한 그녀에게 뜻밖의 이야기가 들린다. 범인도 믿음을 갖게 됐고 하나님이 자신을 용서했다고 응답했다는 것. 어떻게 자신이 용서하기 전에 하나님이 범죄자를 용서할 수 있냐며 무너진다. 여기까지는 원작인 이청준 작가의 <벌레 이야기>의 충실한 재현일 뿐이다.<가능한 사랑>의 첫 번째 반전은 먹구름과 바람이 몰아치는 새벽에 혼자 숲으로 들어가 고통으로 울부짖는 남편을 몰래 따라간 미옥이 그를 촬영하고 있던 예지와 마주친 장면이다. 자본에 의해 해고되어 고장나 버린 남편을 대신해 감히 자본으로부터 독립됐다는 다큐멘터리를 주체적으로 진행해 보겠다던 피해자의 오만이 탄로 나는 순간이다. 피해자의 오만함으로 충만했던 <밀양> 속 신애는 야외 부흥회에서 '거짓말이야'를 크게 틀고, 신실한 장로를 유혹하고 그마저 실패하자 신이 모든 피조물에 선물한 생명마저 끊어내려 한다.<가능한 사랑>에서 상우는 원하던 계약이 성사된 직후 처음으로 온전히 감정을 드러낸다. 돈을 많이 벌었냐는 예지의 질문에 차원이 달라지는 일이라고 대답한다. 신애처럼 처절히 실패한 미옥도 감히 절대자와 싸워보겠노라 결심한다. 현대의 종교와 마찬가지인 자본주의의 현신으로 보이는 상우와 해변으로 향한다. 미옥은 갑자기 옷을 홀딱 벗고 물속으로 뛰어들어 수영한다. 상우 역시 나체가 되어 미옥을 쫓지만, 그녀는 상우를 뿌리치고 별장으로 향한다. 허탈하게 옷을 챙겨입는 초라한 상우를 카메라는 처음이자 마지막으로 익스트림롱샷을 사용해 포착한다. 인간이 개미를 보는 시선이다.해변에서 벌어진 미옥과 상우의 소동은 마무리 됐지만 예지와 호석의 인터뷰는 진행 중이다. 보름달처럼 꽉 찬 자신을 봐달라던 남자는 죽은 유령 같은, 자신의 텅 빈 내면을 가족에게 들켜버린다. 잠시 상우를 인간의 자리로 끌어내렸지만 미옥의 온전한 실패. 가능해 보였던 두 가족의 동행은 끝난다. 집으로 돌아오는 길. 어쩌면 상우의 투자회사가 관련이 있을지도 모를 사모펀드에 SP 중공업이 매각됐다는 소식을 듣는다. 상우의 별장에 비하면 쓰레기통 같은 집은 환기가 안 된 탓인지 어디인가 불쾌한 냄새도 나는 것 같다.두 번째 반전이 <밀양>을 다른 차원으로 이끈다. 정신병원 퇴원 직후 신애는 머리를 하러 간 미용실에서 납치범의 딸과 만난다. 딸도 가족이란 이유로 나름의 죗값을 치르던 중이다. 그녀와 암묵적 화해와 위로를 통해 끝날 수도 있을 장면에서 신애는 머리카락을 자르다 말고 미용실을 뛰쳐나간다.놀라서 따라 나온 종찬(송강호)에게 왜 하필 오늘 여기로 데려왔냐며 화를 낸 뒤 하늘을 흘겨보고 집으로 향한다. 마당에서 혼자 머리를 다듬던 순간 종찬이 들어와 거울을 잡아주고, 거울에 반사된 비밀스러운 빛(Secret Sunshine)이 바닥에 쌓인 머리카락을 비춘 뒤 잡스러운 소품과 쓰레기를 조용히 비춘다.