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로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 10월 6일 경기 용인시 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기에 앞서 경기장에 입장해 있다.로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시감독의 계약 만료가 다가왔다. 지난 9월부터 두 차례의 A매치 기간 동안 대표팀을 이끌었던 모레노 감독은 3승 1무 2패, 승률 50%의 성적표를 받아들었다.확신을 주는 성적은 아니지만, 실패라고 단정하기도 어렵다. '96라인' 선수들의 대표팀 은퇴설과 선수단 내부의 불화설 등으로 어수선한 상황에서도 모레노는 임시감독으로서 어느 정도의 가능성을 보여줬다.대한축구협회 전력강화위원회는 지난 25일 모레노 감독에 대한 두 번째 평가회의를 열었다. 회장 공석이라는 행정적 공백까지 겹친 가운데 대한축구협회는 이제 선택의 기로에 놓였다.모레노는 대한민국 대표팀의 임시감독으로 치른 첫 경기인 에콰도르전에서 3-0 승리를 거두며 기분 좋은 출발을 했다. 이날 모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 이날 경기에서는 최전방에 위치한 손흥민과 오현규가 측면으로 빠지고, 송민규와 정승원이 중앙으로 침투하는 등 유기적인 움직임이 나타났다.임시감독으로서 치른 마지막 경기인 카타르전에서도 가능성을 보여줬다. 최전방에 배치된 오세훈이 공격의 중심을 잡았고, 송민규와 최준이 측면에서 공격의 활로를 뚫어 주도권을 잡았다. 기존의 4-4-2 포메이션을 유지하면서도 선수 구성의 변화를 통해 더 나은 경기력을 보여줄 수 있었다는 점이 고무적이었다.특히 새로운 선수들을 발굴한 점도 모레노의 성과다. 모레노는 취임 당시 한국 선수 약 1,700명의 데이터를 분석했다고 밝혔다. 김민수, 박태준, 김건희, 신민하, 손정범 등 유망주나 K리그에서 활약한 선수들이 처음으로 태극마크를 달았다. 대표팀에서 주전으로 자리 잡지 못했던 오세훈과 송민규가 각각 2골, 3도움을 기록한 점도 주목할 만하다.모레노는 6경기를 모두 마친 뒤 자신의 홈페이지를 통해 대표팀에서의 성과를 돌아봤다. 그는 6경기 중 4경기에서 무실점을 기록한 점을 강조하며, 선수 전원의 수비 가담과 공을 빼앗긴 직후의 압박을 통해 뚜렷한 경기 정체성을 구축했다고 자평했다.또한 국내외에서 활약하는 60명 이상의 선수를 직접 관찰했으며, 과거의 명성이 아닌 현재의 경기력과 팀에 대한 기여도를 기준으로 선수들을 평가했다고 밝혔다. 전술적인 측면뿐 아니라 선수단의 결속력을 강화한 점도 자신의 성과로 꼽았다.짧은 임기에도 나름의 성과를 거둔 모레노였지만, 그가 정식 감독으로서 대표팀을 이끌기에 충분한 가능성을 보여줬는지에 대해서는 물음표가 남는다.모레노가 기본 전술로 삼은 4-4-2 포메이션은 중원에서의 수적 열세라는 문제점을 드러냈다. 상대가 강한 전방 압박을 가하면 후방에서 공을 전진시키는 데 어려움을 겪었고, 공격 과정에서 공을 빼앗기면 상대의 역습에 취약한 모습을 보였다.특히 베네수엘라전에서 이런 약점이 적나라하게 드러났다. 대표팀은 피파랭킹이 16계단 낮은 베네수엘라의 전방 압박에 주도권을 빼앗겼다. 후방에서 횡패스와 백패스를 반복하거나 최전방을 향한 롱패스에 의존하는 답답한 경기 양상이 이어졌고, 슈팅 수도 7-12로 밀렸다.베네수엘라의 오스발도 비스카론도 감독도 이 문제를 직접 지적했다. 비스카론도 감독은 경기 시작부터 강한 압박을 주문했고, 선수들이 이를 잘 수행해 경기를 풀어나갈 수 있었다며 모레노호의 취약점을 언급했다.모레노가 성과로 꼽은 수비 조직력 역시 냉정하게 평가할 필요가 있다. 6경기 중 4경기에서 무실점을 기록한 것은 고무적이지만, 실점을 허용한 우루과이전과 사우디전 2경기에서만 도합 7골을 허용했다. 2-0으로 승리한 우즈베키스탄전에서도 조현우의 선방이 아니었다면 실점을 허용했을 가능성이 크다.물론 짧은 소집 기간 동안 새로운 전술을 완전히 정착시키고, 수비 조직력을 갖추는 것은 쉬운 일이 아니다. 그러나 같은 문제점이 여러 경기에서 반복됐다는 사실은 모레노의 정식 감독 선임을 검토하는 과정에서 충분히 고려해야 할 부분이다.회장이 공석이라는 점도 모레노 임시감독과의 계약을 갱신하는 데 딜레마를 낳는다. 당초 대한축구협회는 연내 차기 회장을 선출할 계획이었으나, 국제축구연맹(FIFA)이 축구협회의 선거제도 개혁안에 우려를 표하면서 연내 선거 개최는 사실상 무산됐다.회장 대행 체제에서 장기적으로 대표팀을 이끌 감독을 선임하는 것은 부담스러운 일이다. 그렇다고 새 집행부가 출범할 때까지 감독 선임을 미루자니, 내년 3월 A매치까지 새로운 감독을 선임하고 대표팀을 정비할 수 있을지도 불투명하다. 자칫하면 대표팀을 정비하는 데 활용해야 할 소중한 A매치 기간을 허비할 수도 있다.마땅한 감독 후보가 없다는 점도 고민거리다. 당초 한국 대표팀 감독직에 관심을 보였던 드라간 스토이코비치 감독은 중국 산둥 타이산의 지휘봉을 잡았다. 국내 지도자 중에서는 뚜렷한 적임자가 눈에 띄지 않는 데다, 경쟁력 있는 감독들 대부분이 이미 K리그 구단을 지휘하고 있다. 홍명보 감독 선임 파동 이후 국내 감독 선임에 대한 여론 역시 우호적이지 않다.이러한 상황을 고려한다면 모레노에게 한 차례 더 기회를 주는 것이 현시점에서 가장 합리적인 선택으로 여겨진다. 앞선 6경기에서 적잖은 문제점을 드러낸 것은 사실이지만, 짧은 소집 기간에도 새로운 선수들을 발굴하고 자신이 추구하는 축구의 방향성을 보여줬다는 점은 부정할 수 없다.아시안컵이 내년 12월로 연기된 만큼 모레노에게도 자신의 전술을 다듬고 문제점을 보완할 시간이 생겼다. 이미 선수들을 파악하고 자신의 전술을 대표팀에 이식하기 시작한 모레노와 결별하고 모든 과정을 다시 시작하기보다는, 아시안컵까지 그에게 기회를 주고 그간 드러난 문제점들을 얼마나 개선하는지 지켜보는 편이 낫다.물론 이것이 2030년 월드컵까지 모레노에게 대표팀을 맡겨야 한다는 의미는 아니다. 아시안컵에서의 성과와 그때까지의 대표팀 발전 과정을 토대로 장기적인 동행 여부를 판단해도 늦지 않다.모레노가 한국 축구의 적임자라는 확신을 주지는 못했다. 그러나 그 가능성을 포기해야 할 만큼 실망스러운 모습을 보여준 것도 아니다. 모레노와의 동행이 좋은 결과로 이어질지는 장담할 수 없지만, 지금 한국 축구가 처한 상황에서는 그에게 한 차례 더 기회를 주는 것이 최선의 선택으로 보인다.