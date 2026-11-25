케이비리포트

KIA 네일의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)2선발인 올러 역시 30경기에 등판해 11승 10패 평균자책점 3.13 178이닝으로 이닝 부문 2위에 올랐다. 네일과 올러가 합작한 361이닝과 24승, 39회의 퀄리티스타트는 국내 선발진의 공백을 메운 절대적인 버팀목이었다. 시즌 초반 부진했던 카스트로 또한 부상 복귀 이후 맹타를 터뜨리며 시즌 타율 0.327 21홈런 88타점 OPS 0.928 WAR 3.14를 기록하며 홈런왕 김도영의 뒤를 받쳤다.문제는 외국인 선수 샐러리캡 규정이다. 올해 세 선수의 계약 총액은 네일 200만, 올러 120만, 카스트로 100만 달러로 합계 420만 달러였다. KBO 외국인 선수 연봉 한도 총액은 기본 400만 달러지만 재계약 연차에 따라 한도가 늘어난다. 세 선수를 모두 잔류시킨다면 내년 연봉 상한액은 460만 달러가 된다.결국 인상에 활용할 수 있는 금액은 40만 달러뿐이다. 가령 네일 200만 달러, 올러 140만 달러, 카스트로 120만 달러에 재계약한다고 가정하면 정확히 460만 달러가 된다. 올러와 카스트로의 몸값을 다소라도 높이려면 에이스 네일이 연봉 동결을 받아들여야 한다는 계산이다.