▲넷플릭스 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 재재 넷플릭스

짜릿했던 것은 역전승만이 아니었다. 재재는 최종 우승자가 아니었지만, 본 게임에서 탈락한 뒤에도 재도전의 기회가 남아 있는 '유배지'에서 살아남았다. 앞서 김동재와 오현민에게 배운 것을 떠올려 1부터 49까지의 숫자를 배열해 가로·세로·대각선에 놓인 숫자의 합을 같게 만드는 '신의 시험'을 풀어냈다.



우승은 현경렬의 몫이었지만, 재재에게도 박수를 보냈다. 비록 예능에서 벌어진 일이지만, 한 번 밀려난 사람이 다시 기회를 얻고 다른 사람에게 배운 것을 활용해 자신의 실력을 증명하는 모습이 반가웠다. 어쩌면 그 박수에는 나 자신을 향한 격려가 섞여 있었는지도 모른다.



현실에서도 반전을 반길 수 있을까



재재는 나의 경쟁자가 아니었기에 마음껏 응원할 수 있었다. 입시나 취업, 승진처럼 내 미래가 걸린 경쟁에서도 다른 사람의 재도전이나 예상 밖의 성공을 같은 마음으로 반길 수 있을까. 그 결과로 내 기회가 사라질 수도 있는데 말이다.



현실의 경쟁에서는 재미보다 불안이 앞선다. 우리도 참가자들처럼 누구와 손잡고 무엇을 지킬지 계산한다. 자신의 이익뿐 아니라 그 선택이 다른 사람과의 관계에 미칠 영향까지 헤아려야 한다.



가끔 현실과 예능이 뒤바뀌는 상상을 한다. 예능에서는 강자가 예상대로 이기고, 현실에서는 몇 번이고 예상이 뒤집히는 것이다. 탈락한 사람에게도 다시 기회가 주어지고, 인맥과 학벌만으로는 승리를 장담할 수 없는 세상. 그런 세상이라면 적어도 경쟁이 시작되기도 전에 승부가 기울었다는 허탈감은 덜하지 않을까.

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