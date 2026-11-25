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넷플릭스 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 존박넷플릭스
5회 '러시안 룰렛'에서도 존박, 정현규, 하석진, 재재 네 명이 정보를 공유하면서 현경렬과 정원영이 불리해지는 구도가 만들어졌다. 존박은 앞선 메인매치를 두 사람과 함께했고, 정원영은 그가 꼴찌를 면하도록 도와준 사람이었다. 현경렬이 억울함을 호소하자 존박은 개인전을 선언했다.
그러나 경기 후반 정현규가 정보 공유를 요청하자 다시 협력했다. 방송 후 그는 자신의 SNS에 올린 글에서 정현규가 탈락하면 미안할 것 같았고, 이후 관계가 나빠질까 걱정됐으며, 자신도 살아남고 싶었다고 설명했다. 앞선 선언과 모순되는 행동이었다는 점도 인정했다.
네 명의 정보 공유는 규칙에 어긋나지 않는 합리적인 생존 전략이었다. 다만 존박은 같은 글에서 네 명이 작전을 짜면 남은 두 사람에게는 거의 승산이 없을 것으로 판단했다고 밝혔다. 같은 협력도 연합 안에서는 전략이지만, 밖에서는 넘어서기 어려운 장벽이 되는 셈이다.
존박의 선택을 위선으로 단정할 필요는 없다. 다른 사람을 외면하고 싶지 않은 마음과 자신도 살아남아야 한다는 욕구가 한 사람 안에서 부딪힌 결과에 가깝다. 이런 갈등은 협력하면서도 경쟁해야 하는 구조에서 생긴다. 참가자들은 연합 없이는 살아남기 어렵지만, 함께 살아남더라도 우승은 한 사람의 몫이다. 서로를 필요로 하면서도 결국 서로를 이겨야 하는 관계가 만들어지는 것이다.