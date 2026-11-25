한국프로축구연맹

성남FC FW 전민규전민규 역시 주목할 만한 자원 중 하나다. 2006년생인 전민규는 제주SK 유스 출신으로 고등학교 졸업 후 울산대학교로 진학하며 꿈을 이어왔다. 이미 제주 우선 지명을 받은 상태로 대학교에 입학했으나 올해 여름, 상황이 달라졌다.박수빈이 성남에서 제주로 팀을 옮기는 상황 속 제주가 전민규의 우선 지명을 철회한 것. 그 여파로 인해 전민규는 자유 계약 신분으로 이번 여름 까치 군단에 입성했다. 프로 무대에 도달했으나 상황은 여의치 않았다.감독 교체(전경준→김해운)가 이뤄졌고, 또 팀은 하위권에 자리하고 있었기 때문. 그러나 전민규는 빠르게 존재감을 드러냈다. 강원과 코리아컵 3라운드 경기서 데뷔한 그는 안산(1골)·서울E(1골)·김포(1골)를 상대로 3경기 연속 득점포를 가동하면서 순식간에 팀 핵심으로 부상했다.잠시 침묵하는 시간이 있었으나 31라운드 전남 원정에서는 김지혁의 역전 골을 돕는 등 최근 다시 퍼포먼스가 부활한 모습을 보여주고 있다. 후반기 10경기에 나서 3골 1도움을 기록하고 있는 전민규는 시즌 내내 공격진에서 답답함을 보여주던 팀에 사이다 같은 역할을 하고 있다.193cm의 훌륭한 피지컬을 보유한 전민규는 공중전은 물론, 전방에서부터 강력한 압박과 연계 플레이가 강점으로 꼽힌다. 성장 가능성이 확실한 만큼, 다음 시즌에도 상당히 기대되는 자원으로 평가받고 있다.포항 유니폼을 입은 김광원 역시 가치를 입증한 모양새다. 2004년생인 그는 FC서울 유스 시스템을 거쳐 2023시즌 울산대학교에 입성했으나 프로 무대에 빠르게 다가서지 못했다. 어느새 고학년이 된 가운데 올해 여름 포항 스틸러스가 그에게 손을 내밀었다.21라운드 김천 상무와 맞대결서 프로 데뷔에 성공한 후 울산과 동해안 더비에 모습을 드러냈으나 김광원은 빠르게 자취를 감췄다. 동 포지션에는 이미 원기종·주닝요·트란지스카·조르지와 같은 자원들이 있었기 때문이다.김관원은 포기하지 않았고, 지난 4일 스틸야드에서 열렸던 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전서 사고를 쳤다. 2-3으로 뒤지고 있던 후반 막판 교체 투입된 김광원은 후반 44분 극적인 동점 골을 터뜨리며 포효했다.이후 김성재 대행의 선택을 꾸준하게 받는 김광원은 교체로 경기장을 누비면서 위기에 빠진 포항에 활력소가 되어주고 있다.전반기에는 대학생 신분으로 캠퍼스를 누볐던 이들이 후반기는 어엿한 프로 축구 선수 신분으로 경기장을 누비고 있다. 끝까지 포기하지 않고, 꿈을 이뤄낸 이들의 출전과 활약을 관심 있게 지켜볼 필요가 있다.