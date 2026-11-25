염동교

다이애나 크롤 내한 공연올해 9월 캘리포니아 사라토가에서 관람한 팻 베나타와 닉 히랄도, 11월 19일 LG아트센터에서 본 스테이시 켄트 트리오의 스테이시 켄트(보컬)과 짐 톰린슨(색소폰)처럼 부부가 함께 공연하는 광경을 마주했다. 퍼포먼스 도중 두 사람이 눈을 마주치는 장면을 볼 때면 일반적 시선 교환과는 다른 무언가가 느껴진다.이날 함께 무대에 오르지 않았지만 2026년 11월 22일 내한 공연을 성료한 다이애나 크롤의 남편은 '쉬(She)'로 유명한 싱어송라이터 엘비스 코스텔로다. 음악과 캐릭터가 사뭇 다른 두 사람이지만 각자 록과 재즈에서 또렷한 성취를 일궜다.지난 22일 세종문화회관에서 열린 다이애나 크롤 내한 공연은 'SJF 앳 더 씨어터 2026'의 일환이었다. 서울재즈페스티벌의 공연 주최사 프라이빗커브가 재즈 페스티벌의 여운을 극장으로 옮겨온다는 취지에서 기획한 콘서트 시리즈다. 2026년 11월 18일 노르웨이 인디팝 듀오 킹스 오브 컨비니언스를 시작으로 19일과 20일에 덴마크 가수 크리스토퍼, 21일엔 윤석철과 백예린이 합동 공연을 펼쳤다. 다이애나 크롤의 22일 공연이 대미를 장식한 것.다이애나 크롤이 누구인가. 무려 8장의 음반을 빌보드 재즈 앨범 차트 1위로 데뷔시키고, 전세계적으로 약 1500만 장의 음반을 판매했다. 타 장르에 비해 마니아스런 재즈로 이 정도 성공을 거둔 사례는 흔치 않다. 대중성과 공존한 작품성과 예술성은 그녀를 빌라 할리데이, 아니타 오데이를 잇는 명품 여성 보컬리스트 계보에 올려놓았다.