AFP / 연합뉴스

애틀랜타 브레이브스의 김하성 선수가 2025년 9월 22일 미국 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 경기에서 2회에 마이클 해리스 2세의 RBI 2루타로 득점한 후 기뻐하고 있다.미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 김하성이 디트로이트 타이거스로 향한다.미국 'ESPN'과 'MLB.com' 등은 25일(한국시간) '김하성이 디트로이트와 1년 500만 달러의 조건으로 계약에 합의했다'고 일제히 보도했다. 이번 계약에는 성적에 따라 100만 달러의 인센티브가 추가로 붙는 것으로 알려지며 계약 규모는 최대 600만달러(약 80억 원)다. 구단의 공식 발표는 아직 나오지 않았다.김하성은 2026년 메이저리그 진출 이후 최악의 시즌을 보냈다. 올해 스프링캠프 시작을 앞두고 빙판길에 미끄러져 손가락 부상을 당해 수술대에 오르는 악재를 맞이했다. 회복과 재활을 거쳐 빅리그에 복귀했지만 부상 여파와 시즌 준비 부족으로 성적은 기대 이하였다.김하성은 정규시즌 51경기에서 타율 1할 1푼 6리(129타수 15안타), 9타점에 그쳤다. 시즌 내내 규정 타석의 3분의 1도 채우지 못했다. 장타율은 .140, 출루율은 .219로 OPS가 고작 .359에 불과했고 홈런은 단 한 개도 때려내지 못했다. 리그 OPS 평균인 .718보다 약 4할 가까이 낮은 수치였다.자연스럽게 김하성은 주전 자리를 빼앗겼고 백업 선수로 추락하는 굴욕을 맛봤다. 포스트시즌에서도 4경기에서 5타수 무안타 2볼넷으로 출루율 .286에 그치며 팀에 큰 도움이 되지 못했다. 소속팀 애틀랜타는 시리즈 전적 1승 3패로 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에서 탈락하면서 김하성의 시즌도 막을 내렸다.김하성은 KBO리그 키움 히어로즈에서 리그 최정상급 선수로 성장하며 2020년 샌디에이고 파드리스와 4+1년 최대 3900만 달러의 파격적인 계약을 체결하며 메이저리그 진출에 성공했다. 그의 성공 가능성에 반신반의하는 시선도 많았지만 적응기를 거쳐 2022년부터 메이저리그에서 주전 유격수로 도약했다. 특히 2023년에는 152경기 타율 .260, 17홈런 60타점 38도루로 커리어하이를 기록하며 한국인 야수로는 최초로 내셔널리그 유틸리티 부문 '골드글러브'를 수상하는 쾌거를 이뤄냈다.하지만 이듬해인 2024년부터 김하성의 커리어에는 서서히 먹구름이 드리우기 시작했다. 타격성적이 하락했고 크고 작은 부상까지 겹쳤다. 또한 그동안 두 번이나 메이저리그에서 장기계약을 맺을 기회가 있었지만, 이를 포기하고 FA 재수를 선택한 것도 결과적으로 김하성에게는 좋지 않은 선택이 됐다.김하성은 2024년을 마치고 샌디에이고에 잔류하는 옵션을 거부하고 FA 시장에 나왔다. 그리고 탬파베이와 2년 2900만 달러에 사인하며 아메리칸리그에서 새로운 도전을 선택했다. 그러나 어깨 부상으로 기대에 미치지 못한 김하성은 탬파베이에서 극도의 부진 끝에 고작 24경기 만에 방출당했고, 애틀랜타로 팀을 옮겨 후반기 다소 반등했다. 지난 겨울에는 오클랜드 애슬레틱스가 4년 4800만 달러(약 687억 원)의 장기 계약을 제안했으나, 이번에도 김하성은 거절하고 애틀랜타 잔류를 선택하며 2000만 달러에 1년 단기 계약을 체결했다.안타깝게도 결과는 또다시 대실패였다. 김하성은 2021년 이후 메이저리그에서 통산 타율 0.234, 홈런 52개, 타점 226개를 남겼다. 하지만 최근 2년간의 극심한 부진으로 현재 김하성의 가치는 크게 폭락했다. 내년이면 만 31세가 되는 김하성은 더 이상의 대형 FA 계약은 사실상 물 건너갔고, 이제는 메이저리그 잔류도 장담할 수 없다는 비관적인 전망에 놓이기도 했다.일각에서는 김하성의 국내 복귀 가능성이 조심스럽게 전망되기도 했다. 포스팅 시스템을 통해 메이저리그에 진출한 김하성의 경우, KBO리그 복귀 시에는 반드시 친정팀인 키움 히어로즈로 컴백해야 했다.하지만 김하성의 최종선택은 다시 한번 메이저리그 생존이었다. 디트로이트는 샌디에이고-템파베이-애틀란타에 이어 김하성의 메이저리그 네 번째 소속팀이 됐다.디트로이트는 1894년 창단해 1901년 아메리칸 리그 창설 당시부터 참가한 오랜 역사를 가진 팀이다. 하지만 성적은 대체로 중위권에 머물렀다. 월드시리즈 4회 우승을 차지했지만 마지막 우승은 1984년으로 무려 42년 전이고, 마지막 월드시리즈 진출은 2012년이었다. 아메리칸 리그우승은 11회, 지구우승은 7회를 각각 기록했다.2010년대 중반 이후로 10년간 암흑기를 보내며 포스트시즌과 인연이 없었고, 2024년과 2025년에야 와일드카드가 오랜만에 가을야구 무대를 밟았다. 하지만 지난 2026시즈는 76승 86패로 다시 아메리칸리그 중부지구 4위에 그쳤다.많은 한국인 선수들이 메이저리그 무대에 활약했지만 디트로이트에서 활약하는 선수는 김하성이 최초다. 다만 고우석(LG 트윈스)이 2025년 디트로이트 산하 마이너리그 톨레도 머드헨스에서 활약한 경력은 있다.김하성과 디트로이트의 계약 규모는 지난해 애틀랜타와 비교하면 몸값이 무려 4분의 1로 줄었다. 그럼에도 디트로이트행은 김하성의 현재 상황에서는 최선의 선택지였다는 평가가 많다. 디트로이트는 내야진이 비교적 약한 편으로 평가 받고 있기에 김하성이 상대적으로 더 많은 기회를 받을 가능성이 높기 때문이다.김하성은 최근 2년간의 부진으로 비록 몸값은 많이 하락했지만, 여전히 메이저리그에서는 수비수이자 유틸리티 플레이어로서 김하성의 가치를 인정하고 있는 것으로 보인다. 이달 초 미국 언론 '베이스볼 아메리카'는 김하성을 FA자격을 얻은 유격수 중 3위로 평가하며, '부진은 부상과 타이밍의 문제였을 가능성이 높고, 지난 시즌 김하성의 배트스피드에는 문제가 없었다'는 분석을 내리기도 했다. 또한 '디 애슬레틱'은 '김하성은 여전히 평균 이상의 수비력을 갖춘 선수이기에 많은 메이저리그 구단들의 관심을 받고 있다'고 보도하며 김하성의 장점을 높이 평가했다.디트로이트의 지난 시즌 주전 유격수인 케빈 맥고니글은 아메리칸리그 신인왕을 수상하고 올스타까지 선정된 유망주다. 다만 유격수와 3루수를 병행했던 수비에 대한 평가는 그리 높지 않았다. 현지 언론에서는 디트로이트가 다음 시즌 만일 맥고니글의 포지션을 3루로 옮긴다면, 김하성이 주전 유격수의 대안이 될 것으로 전망하고 있다.김하성으로서는 메이저리그 데뷔 당시의 초심으로 돌아가 스프링캠프에서부터 인상적인 모습을 보여서 주전 경쟁에서 기회를 잡아야 한다. 한때 메이저리그에서도 인정받던 내야수까지 끝없는 추락을 경험했던 김하성에게는, 디트로이트행은 빅리그에서의 명예회복을 위한 마지막 기회가 될 수도 있다.