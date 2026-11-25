AFP=연합뉴스

2026년 1월 18일 라바트의 프린스 물레이 압델라 스타디움에서 열린 세네갈과 모로코 간의 아프리카 네이션스컵(CAN) 결승전 이후, 세네갈의 공격수 사디오 마네(등번호 10번)가 우승 트로피를 들고 있다. 당시 결승전은 경기 막판 논란이 된 페널티 판정 이후 선수들이 장시간 경기장을 떠나버리는 사태가 벌어지며 파행을 겪었다. 이후 세네갈은 아프리카 네이션스컵 우승 자격을 박탈당하고 모로코가 우승국으로 결정되었는데, 2026년 11월 24일 스포츠중재재판소(CAS)는 세네갈을 우승국으로 발표했다.국제축구대회의 승자가 축구장이 아닌 법원에서 결정됐다. 이 황당한 사건의 최종승자는 2025 아프리카 네이션스컵(AFCON) 챔피언에 오른 세네갈이었다.세네갈축구협회(FSF)는 25일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "아프리카축구연맹(CAF) 및 모로코왕립축구연맹(FRMF)을 상대로 제기한 분쟁과 관련해 국제스포츠중재재판소(CAS)로부터 공식 판결 통지서를 수령했다"며 "CAS가 FSF의 항소를 인용했다"고 발표했다.이어 "CAS는 지난 3월 17일 CAF 항소위원회가 내린 결정을 무효화하고, 1월 18일 라바트에서 열린 결승전에서 세네갈이 연장 접전 끝에 1-0으로 승리한 경기 결과를 온전히 공식 복원했다"고 전했다.사건은 올해 초인 지난 1월 18일로 거슬러 올라간다. 모로코 라바트에서 열린 아프리카 네이션스컵 결승에서 세네갈과 모로코가 격돌했다. 네이션스컵은 아프리카 축구연맹이 주관하는 대륙 축구 국가 대항전이다.이날 결승전은 그야말로 혼돈의 도가니였다. 0-0으로 맞선 후반 추가 시간에 홈팀 모로코가 페널티킥 기회를 얻었다. 사실상 경기를 끝낼 절호의 기회였다. 반면 세네갈은 앞선 상황에서 이스마일라 사르의 득점이 석연치 않게 취소되는 등, 이미 심판 판정에 불만이 고조된 상태였다. 여기에 치명적인 페널티킥까지 선언되자 세네갈 선수단은 판정에 거세게 항의하며 경기 재개를 거부하고 단체로 그라운드를 떠났다. 당시 경기는 무려 10분 넘게 중단됐다.이를 본 관중들은 홈과 원정팬을 가리지 않고 그라운드에 각종 이물질을 투척하는가 하면 일부는 경기장 난입까지 시도하며 경찰까지 동원해야 할 만큼 경기장 분위기가 험악해졌다. 이에 세네갈의 주장 사디오 마네가 나서서 설득한 끝에 잠시 후 선수들이 운동장으로 돌아왔고 겨우 경기가 재개됐다.하지만 모로코의 키커 브라힘 디아스가 페널티킥을 실축해 승부는 연장전에 돌입했다. 연장 4분 세네갈은 파페 게예의 극적인 결승골로 1-0으로 승리하며 우승컵을 들어 올렸다. 세네갈로서는 2021년에 이어 두 번째 네이션스컵 우승이었다.이렇게 끝난 줄 알았던 대회는 두 달 뒤 누구도 예상하지 못한 거센 후폭풍에 휩싸였다. 지난 3월 아프리카축구연맹이 모로코 축구연맹의 이의제기를 인용하여 당시 페널티킥 선언 직후 세네갈 선수단이 단체 경기장을 떠난 행위를 대회 규정 위반으로 판단해 '0-3 몰수패'를 선언했다.결승전의 경기 결과가 뒤집히며 세네갈의 우승은 박탈당하고 모로코가 챔피언이 됐다. 모로코는 경기에서 지고도 우승을 차지하는 기묘한 상황이 됐다.세네갈 축구협회는 당연히 강하게 반발했다. 즉시 스포츠계 최고 사법 기구인 CAS에 항소했다. 세네갈 축구협회는 우승 박탈 이후 아랑곳하지 않고 지난 3월 자국에서 네이션스컵 우승 축하 퍼레이드를 펼치는 등, 아프리카 축구연맹의 결정을 인정하지 않는다는 뜻을 분명히 드러냈다.세네갈 선수들이 당시 경기장을 이탈한 것은 규정 위반이 맞지만, 그럼에도 주심이 경기를 재개해 정상적으로 종료한 경기에 '사후 몰수패'까지 적용하는 것이 타당한가가 이번 사건의 법적 쟁점이었다. 세네갈 측은 경기 재개와 종료를 허용한 것은 주심의 권한이기 때문에 승리가 정당하다고 주장했다. 반면 모로코 측은 경기장 이탈은 명백히 대회 규정을 위반한 만큼 세네갈에 몰수패가 내려져야 했다고 반박했다.축구 경기에서 주심의 재량권에 손을 들어준다면 세네갈에, 대회 규정 자체를 따진다면 모로코에 유리한 상황이었다. 세계 축구계나 축구팬의 여론은 대체로 세네갈 쪽으로 더 기울었다. 이는 개최국 모로코가 결승전을 비롯해 대회 내내 선을 넘는 홈 텃세와 편파 판정의 수혜를 누렸다는 비판적인 분위기가 강했기 때문이었다.모로코는 아프리카 전통의 축구 강국이지만 이 대회에서는 내내 상대팀에 대한 각종 비매너 플레이는 물론이고, 석연치 않은 판정, 홈 관중들의 난동, 심지어 중립적인 경기 운영에 집중해야 할 볼보이나 경기 스태프까지 개입하여 상대의 플레이를 방해하는 등 각종 치졸한 행태로 많은 비판을 받았다.물론 세네갈 역시 도를 넘어선 감정적인 항의로 빌미를 준 책임이 있었다. 심판이 경기장 분위기가 악화할 것을 고려하여 세네갈 선수단을 달랬지만, 규정상으로는 운동장을 집단 이탈했을 때 몰수패를 선언해도 할 말이 없었을 것이다.약 8개월에 이르는 치열한 법적 공방 끝에 CAS는 예상대로 만장일치로 세네갈의 손을 들어줬다. CAS의 판결에 따르면 "경기를 재개하거나 중단할지에 대한 결정은 전적으로 주심의 고유 권한"이라고 판단하며 "주심이 경기를 재개한 것은 양 팀이 모두 운동장에 복귀했고 경기 재개 의사를 표명하여 경기 속행 조건이 충족됐다고 판단했기 때문"이라고 분석했다.이로써 아프리카네이션스컵은 10개월 사이에 우승팀이 무려 두 번이나 바뀌는 촌극 끝에 돌고 돌아 결국 세네갈의 최종 우승이 확정됐다. 세네갈 축구협회는 즉각 성명을 내고 "세네갈 국민들과 아프리카 그리고 전 세계 축구 관계자 및 팬 여러분께 깊은 감사를 드린다"며 환영의 뜻을 밝혔다.한편 이 사건은 최종승자를 떠나 축구사에 오랫동안 기억될 초대형 소동으로 남게 됐다. 애초에 국제 스포츠 경기에서 법원의 판결로 우승팀이 결정된 것도 전례없는 사태였다. CAS의 판결로 결과가 180도 뒤집히면서, 대회 내내 모로코의 부실 운영과 판정 논란을 방치하고 세네갈에 몰수패를 선언했던 아프리카 축구연맹은 큰 망신을 당하고 신뢰도에 흠집만 남기게 됐다.모로코축구협회는 판결에 불만을 터뜨리며 CAS 본부의 관할 법원인 스위스 연방대법원에 CAS 판정 취소를 청구하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌지만 인용 가능성은 낮다. 이미 대회 내내 각종 논란을 일으켰던 개최국 모로코를 향해 축구계의 반발만 더 커질 것이기 때문이다.이 사건으로 향후 세네갈과 모로코가 국제 대회에서 다시 만나면 상당히 험악한 분위기가 형성될 가능성도 크다. 페어 플레이와 스포츠맨십이 실종된 네이션스컵 파동의 후유증은 결국 양국에 깊은 감정의 골을 남겼다.