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스페인 마드리드에서 열린 레알 마드리드와 PSV 에인트호번 간의 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 경기 중 레알 마드리드의 조제 무리뉴 감독(가운데)이 운동장을 향해 소리를 지르고 있다. 2026.11. 24조제 무리뉴(63) 감독이 13년 만에 돌아온 레알 마드리드에서 반등의 발판을 확실히 다졌다. 지난 6월 부임 당시 쏟아졌던 '한물간 감독'이라는 회의론도 성적으로 잠재우는 분위기다.레알 마드리드는 25일(한국 시각) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 2026~2027시즌 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서 PSV 에인트호번(네덜란드)을 5-1로 완파했다. 전반을 0-1로 뒤졌으나 후반에만 5골을 몰아쳤다. 킬리안 음바페가 2골 1도움으로 공격을 이끌었고, 페데리코 발베르데와 주드 벨링엄, 비니시우스 주니오르도 한 골씩 보탰다.이날 승리로 레알은 UCL 5전 전승을 포함해 공식전 10연승을 기록했다. 한 시즌 기준 레알의 공식전 10연승은 카를로 안첼로티 감독 시절인 2021년 12월 이후 약 5년 만이다. 라리가에서도 11승 2패(승점 33)로 선두 FC바르셀로나(승점 36)를 승점 3점 차로 추격하고 있다.무리뉴는 2010년 여름 처음 레알 지휘봉을 잡았다. 당시 펩 과르디올라 감독과 리오넬 메시가 이끄는 바르셀로나의 독주를 막기 위해 구단이 꺼내 든 카드였다. 무리뉴는 부임 두 번째 시즌인 2011~2012시즌 라리가에서 32승 4무 2패(승점 100)를 기록하며 바르셀로나를 승점 9점 차로 따돌리고 우승했다. 38경기에서 121골을 터뜨렸다.'수비 축구'라는 꼬리표와 달리 당시 레알은 유럽 최강 화력을 뽐냈다. 샤비 알론소, 메수트 외질, 앙헬 디 마리아, 카림 벤제마가 크리스티아누 호날두(리그 46골)의 득점력을 극대화하는 구조였다.하지만 2013년 선수단 갈등 끝에 팀을 떠난 뒤 무리뉴의 경력은 내리막을 걸었다. 2014~2015시즌 첼시에서 프리미어리그 우승을 차지한 이후 11년 넘게 리그 정상에 오르지 못했다. 맨체스터 유나이티드, 토트넘, AS로마, 페네르바체, 벤피카 등을 거치며 현대 축구 전술 흐름에서 뒤처졌다는 평가를 받았다.레알 역시 최근 두 시즌 동안 라리가와 챔피언스리그에서 우승 트로피를 들어 올리지 못했다. 안첼로티의 후임이었던 사비 알론소, 알바로 아르벨로아 체제 모두 실패로 끝났다. 명예 회복이 필요했던 양측의 이해관계가 맞아떨어지며 13년 만의 재회가 성사됐다.과거 호날두의 득점력을 극대화했던 무리뉴는 이번에는 음바페를 중심으로 공격 체계를 구축하고 있다. 음바페는 올 시즌 공식전 18경기에서 19골을 넣었다. 지난달 26일 바르셀로나와의 엘 클라시코 원정에서도 홀로 2골을 터뜨리며 2-1 승리를 이끌었다.레알 입단 첫해인 2024~2025시즌 44골, 지난 시즌 42골을 넣으며 2시즌 연속 라리가 득점왕에 오른 음바페는 무리뉴 체제에서도 폭발적인 득점력을 이어가고 있다. 무리뉴에게 주어진 과제는 음바페의 득점력을 유지하면서 비니시우스 주니오르, 주드 벨링엄 등 개인 기량이 뛰어난 선수들의 능력을 팀 전체의 경쟁력으로 연결하는 것이었다.무리뉴가 해법을 찾은 곳은 중원이었다. 최근 레알의 상승세에는 베르나르두 실바와 아르다 귈러의 공존이 한몫했다. 무리뉴는 수비력이 좋은 오렐리앵 추아메니 옆에 탈압박 능력이 뛰어난 베르나르두 실바를 세우고, 귈러를 전진 배치해 패스 공급을 맡겼다. 활동량이 많은 페데리코 발베르데는 오른쪽 측면 수비수로 돌렸다. 중원에서 공을 소유하고 전방으로 연결하는 과정이 매끄러워지면서 음바페에게 향하는 패스의 질이 달라졌다.전방 압박 강도도 높아졌다. 무리뉴는 지난달 엘 클라시코 승리 후 기자회견에서 비슷한 유형의 미드필더 두 명을 두는 것보다 서로 다른 재능을 조합하는 편이 낫다는 걸 배웠다고 했다. 과거 알론소·사미 케디라·외질 조합으로 호날두를 지원했던 방식을 현재 선수단에 맞게 변형한 셈이다.경기 중 전술 수정도 과감해졌다. PSV전 전반에 상대 압박에 밀리자 하프타임에 선수 3명을 한꺼번에 바꿨다. 수비형 미드필더 추아메니를 빼고 벨링엄을 투입하는 공격적인 교체를 단행했고, 벨링엄이 역전골을 넣으며 승부를 뒤집었다.물론 아직 완성 단계는 아니다. 음바페와 비니시우스의 동선과 역할 정리 문제는 여전히 진행형이다. PSV전 전반처럼 강한 압박을 만났을 때 흔들리는 약점도 노출했다. 스타 플레이어가 즐비한 선수단의 출전 시간과 불만을 조율하는 일도 과제다. 2013년 첫 임기 당시 성적을 내고도 선수단 장악 실패로 팀을 떠났던 전력이 있는 만큼, 라커룸 관리가 성패를 가를 변수가 될 전망이다.결국 무리뉴를 향한 최종 평가는 챔피언스리그 성적표로 귀결된다. 포르투와 인터 밀란에서 UCL 우승을 경험한 무리뉴는 정작 레알 시절에는 호날두를 보유하고도 3시즌 연속 4강에서 멈췄다. 13년 만에 다시 잡은 지휘봉으로 당시 넘지 못했던 UCL 정상을 밟을 수 있을지가 관건이다.