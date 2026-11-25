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아이브 가을의 유튜브 채널 '가을의 온도'스타쉽엔터테인먼트
아이돌 개인 유튜브 채널은 대체로 비슷한 형식으로 꾸며진다. 무대 뒷모습을 담은 브이로그부터 패션과 뷰티, 맛집 탐방, 동료들과 나누는 유쾌한 토크까지. 일상과 취향을 보여주는 콘텐츠가 주를 이룬다. 영상 플랫폼의 특성상 시선을 끄는 소재와 편안한 소통이 자주 활용되는 것이다.
하지만 걸그룹 아이브(IVE) 멤버 가을이 지난 3월 개설한 유튜브 채널 <가을의 온도>는 이 익숙한 공식을 과감히 비틀었다. 매주 수요일 오후 9시 공개되는 콘텐츠의 상당 부분을 차지하는 소재는 다름 아닌 '독서'다. 책을 읽고 감상을 나누는 '독서클럽'을 비롯해 개인 책장 공개, 도서 추천, 시 감상, 웹툰·웹소설 이야기까지... 다루는 분야가 전문 독서 크리에이터 못잖게 다양하다.
<가을의 온도>는 독서를 단순한 취미 생활에 머물게 하지 않고 하나의 독립된 콘텐츠로 끌어올렸다는 점에서 눈길을 끈다. 무대 위 화려한 카리스마와 달리, 차분하게 완성된 영상들은 책장을 넘기고 문장을 곱씹는 시간을 마련하면서 팬들과 구독자들에겐 독서라는 느린 호흡의 즐거움을 선사한다.
장르를 넘나드는 아이브 가을의 독서 취향