메이저리그(MLB) 내야수 김하성(31)이 디트로이트 타이거스와 1년 계약에 합의했다. 지난해 12월 애틀랜타 브레이브스와 맺었던 2000만달러(약 268억원) 계약과 비교하면 보장액은 4분의 1 수준으로 줄었다.MLB닷컴과 ESPN 등 미국 현지 매체는 25일(한국 시각) 김하성이 디트로이트와 1년 보장 500만달러(약 67억원)에 합의했다고 보도했다. 성적에 따른 인센티브 100만달러를 모두 채우면 최대 600만달러(약 80억원)를 받는다.김하성의 시장 가치가 하락한 배경에는 최근 2년간 이어진 부상과 그에 따른 출전 공백이 있다. 샌디에이고 파드리스 소속이던 2023년만 해도 김하성은 타율 0.260, 17홈런, 38도루를 기록하고 한국인 최초로 골드글러브를 수상하며 정상급 내야수로 평가받았다. 유격수·2루수·3루수를 모두 소화하는 수비력에 공격력까지 더해지면서 자유계약선수(FA) 시장에서 대형 장기 계약을 기대할 만했다.흐름이 바뀐 것은 FA 자격 취득을 앞둔 2024년 8월이었다. 오른쪽 어깨를 다쳐 수술대에 오르면서 장기 계약에 대한 기대도 낮아졌다. 김하성은 이듬해 탬파베이 레이스와 2년 2900만달러(약 389억원·첫해 1300만달러, 이듬해 선수 옵션 1600만달러)에 계약하며 우회로를 택했다.하지만 탬파베이에서 부상 여파로 24경기 출전에 그쳤고 시즌 도중 웨이버 공시를 거쳐 애틀랜타로 이적했다. 애틀랜타에서도 24경기를 소화했다. 시즌 종료 후 1600만달러의 선수 옵션을 포기하고 애틀랜타와 1년 2000만달러에 재계약했으나, 올해 1월 국내에서 빙판길에 넘어져 오른손 중지 힘줄이 파열되는 악재가 겹쳤다.수술과 재활을 거쳐 복귀한 올 시즌 성적은 51경기 타율 0.116(129타수 15안타), 0홈런, 9타점, OPS(출루율+장타율) 0.359에 머물렀다. 최근 두 시즌을 합쳐 99경기 출전에 그쳤다. 애틀랜타는 시즌 후 김하성에게 퀄리파잉 오퍼(원소속 구단의 1년 계약 제안)를 제시하지 않았다.타율 1할대 부진을 겪은 선수에게 디트로이트가 500만달러를 투자한 배경에는 김하성의 수비력과 포지션 활용도, 그리고 반등 가능성이 있는 것으로 보인다.디트로이트 내야의 중심은 올해 아메리칸리그 신인왕을 차지한 케빈 맥고니글(22)이다. 올 시즌 타율 0.278, 18홈런, 72타점을 기록한 맥고니글은 유격수와 3루수를 오가며 팀의 핵심 전력으로 자리 잡았다. 김하성의 합류는 맥고니글을 비롯한 기존 내야진의 체력 안배와 수비 포지션 조정을 유연하게 만드는 카드다.162경기 장기 레이스를 치르는 MLB 구단 입장에서 유격수를 포함해 내야 세 포지션을 볼 수 있는 베테랑은 활용 가치가 높다. 김하성이 샌디에이고 시절의 기량을 일부라도 회복한다면 디트로이트는 투자 이상의 효과를 기대할 수 있다. 반대로 부진이 이어지더라도 1년 단기 계약이라 구단이 떠안을 재정적 부담은 상대적으로 크지 않다.구단에는 비교적 부담이 적은 투자지만, 김하성 개인에게는 빅리그 커리어의 분기점이다. 내년 시즌을 마치면 32세가 된다. 30대 초반 내야수가 두 시즌 연속 100경기도 채우지 못하고 타격 지표까지 하락한 상황에서, 과거의 골드글러브 경력만으로 시장 가치를 회복하기는 쉽지 않다.탬파베이와 애틀랜타에서의 계약이 다시 FA 시장의 평가를 받을 수 있는 기회였다면, 디트로이트와의 1년 계약은 하락한 시장 가치를 회복하고 빅리그 경쟁력을 다시 입증해야 하는 성격이 짙다.무엇보다 가장 시급한 과제는 건강이다. 당장 화려한 개인 기록이나 대형 계약을 바라보기보다 부상 없이 한 시즌을 온전히 소화하는 것이 시장 가치를 회복하기 위한 출발점이다.